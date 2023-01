Microsoft vlaga v ChatGPT, avstralski CPI v ospredju

Trgovanje na azijsko-pacifiških trgih se je v torek zjutraj povečalo, pri čemer je Nikkei 225 zrasel za 1,46 %, medtem ko je japonski jen pridobil 0,42 % glede na ameriški dolar. Trgi na Kitajskem, v Hongkongu, Tajvanu, Južni Koreji, Maleziji in Singapurju so zaprti zaradi praznika lunarnega novega leta.

Evro se je v primerjavi z ameriškim dolarjem gibal blizu 9-mesečnega vrha, pri čemer je črpal moč iz komentarjev Christine Lagarde o možnih dvigih obrestnih mer in optimističnih podatkov o zaupanju potrošnikov, ki prihajajo iz evroobmočja.

Poročilo Wall Street Journala (WSJ) nakazuje, da se "uradniki ameriške centralne banke pripravljajo na upočasnitev zvišanja obrestnih mer že drugič zapored in razpravljajo o tem, koliko naj jih dvignejo, potem ko pridobijo več zaupanja, da se bo inflacija letos še znižala."

Novo Zelandski CPI nižje v Q4 2022 nižji?

Danes bo čez dan statistični urad Nove Zelandije objavil poročilo o inflaciji CPI za četrto četrtletje leta 2022. Nekateri ekonomisti menijo, da se je inflacija na Novi Zelandiji v zadnjem četrtletju na letni ravni upočasnila na 7,1 %. Kljub temu je centralna banka Nove Zelandije (RBNZ) predlagala, da pričakuje, da bo inflacija dosegla 7,5%, kar bi bila najvišja vrednost v 32 letih.

Komentirajo monetarno politiko banke RBNZ, so analitiki banke Kiwibank v svojem poročilu zapisali, da »verjamemo, da je banka RBNZ z dosedanjimi dvigi obrestnih mer pridobila dovolj moči in da je končna gotovinska obrestna mera 5 % (ali manj) vse, kar je potrebno za izpolnitev Mandati RBNZ. Še naprej poudarjamo, da bo prehod na 5,5 % verjetno korak ali dva predaleč.«

Avstralska objava podatkov CPI sledi zgledu

Pozneje bodo imeli ekonomisti priložnost natančno preučiti podatke o inflaciji CPI v četrtem četrtletju 2022, ki jih je objavil avstralski statistični urad (ABS). Inflacija CPI naj bi dosegla vrh decembra in na medletni ravni dosegla 7,7 %.

Upravni odbor avstralske centralne banke (RBA) je na novembrskem zasedanju predlagal, da bi skupna inflacija konec leta 2022 lahko dosegla 8 %, preden bi se znižala v začetku tega leta. Decembrski podatki o delovnih mestih so pokazali, da je stopnja brezposelnosti ostala nespremenjena pri 3,5 %, kar pomeni, da bi se gospodarstvo lahko upočasnilo.

Analitiki banke Commonwealth Bank so napovedali, da bo inflacija v četrtletju poskočila za 1,7 %, kar je več od povečanja za 1,3 % v enakem obdobju leto prej. Oblikovalci politike RBA spremljajo inflacijo in druge pomembne gospodarske podatke, da bi ugotovili, ali bi lahko naslednji mesec že devetič zapored zvišali obrestne mere.

Oči na Microsoftovo poročilo o zaslužku in ChatGPT

Takoj po zaprtju ameriškega trga bodo vlagatelji in trgovci pričakovali Microsoftova poročila o dobičku v četrtem četrtletju 2022. Cena delnice je padla za 22 % v zadnjih 12 mesecih, kar je slabše od S&P 500 v istem časovnem obdobju.

Microsoft je v ponedeljek napovedal novo več milijard dolarjev vredno naložbo z laboratorijem za umetno inteligenco OpenAI. Microsoft je zavrnil navedbo konkretnega zneska v dolarjih glede svoje naložbe. Semaforjevi analitiki so pred nekaj dnevi poročali, da se Microsoft dogovarja za naložbo kar 10 milijard dolarjev.

Dogovor označuje tretjo fazo partnerstva med obema podjetjema po Microsoftovih prejšnjih naložbah v letih 2019 in 2021. Microsoftovi predstavniki so poudarili, da bo prenovljeno partnerstvo pospešilo preboje na področju umetne inteligence.

Bitcoin pridobiva veljavo, toda ...

Bitcoin se je prejšnji teden močno vrnil, pridobil okoli 7 % vrednosti in trgoval zelo blizu praga 23.000 $. V nedeljo, 22. januarja, se je Bitcoin prvič v zadnjih 5 mesecih za kratek čas dvignil nad 23.000 $. Medtem ko bi nekateri trgovci radi izkoristili vzpon Bitcoina, nekateri analitiki menijo, da prva kriptovaluta, ki je bila kdaj ustvarjena, sledi nihanjem trga.

Strategi za surovine pri Bloombergu so opozorili, da »glede na to, da se svet nagiba v recesijo in večina centralnih bank zaostruje, menijo, da je makroekonomska plima še vedno glavni nasprotni veter za cene Bitcoinov in kriptovalute«. Od začetka leta se je Bitcoin povečal za 37%.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.