Kateri politiki bo uspelo zadržati inflacijo?

Svetovno gospodarstvo po pandemiji kaže različne pristope k obvladovanju inflacije, od kitajske politike ničelne tolerance do COVID-19 do hitrega tempa zaostrovanja denarne politike Federal Reserve.

V primeru Kitajske so kratkoročno gospodarsko okrevanje zadržali zastoji na ključnih industrijskih območjih, inflacija pa je bila nazadnje na ravni 2,1 odstotka (medletno za oktober). V nasprotju s svetovnim trendom stopnja inflacije na Kitajskem pada, saj je bila septembra medletno na ravni 2,8 odstotka. Čeprav to morda ni načrtovani rezultat javne zdravstvene politike države, se je doslej izognila najhujšim inflacijskim pritiskom, ki so prizadeli druge države.

Kitajska denarna politika ostaja prilagodljiva, potem ko je Ljudska banka Kitajske (PBC) razširila svoje financiranje zasebnega sektorja z uvedbo programa kvantitativnega sproščanja (QE). Pogon QE bo kupil približno 34,52 milijarde USD obveznic zasebnih podjetij.

Primerjajte to z ZDA, kjer se je gospodarstvo konec leta 2021 razširilo, kar je sprožilo inflacijo in pripravilo prizorišče za dvige obrestnih mer, potem ko so se cene dvignile skupaj z rastjo.

Naraščajočo inflacijo so še poslabšale visoke cene surove nafte po vojni v Ukrajini, zaradi česar je bila Federal Reserve v položaju, da čim prej obrne svojo nizko smer. Zvišanje obrestnih mer do 0,75 odstotka na mesec je postalo nov običaj, a inflacija še vedno pritiska na ameriško gospodarstvo in zamegljuje sicer dinamične obete, potem ko se je država v tretjem četrtletju vrnila k rasti.

Sodeč po zgornjih scenarijih gre za vprašanje, katero kroglo ugrizniti, da bi zaustavili naraščanje inflacije: počasnejšo gospodarsko rast ali višanje obrestnih mer?

Tretji scenarij se odvija na Japonskem, kjer denarna politika ostaja izjemno prilagodljiva, inflacija se je dvignila na 3 odstotke in ni nobenih omejitev zaradi COVID-19 za gospodarsko rast. Turistom je zdaj dovoljeno nazaj na Japonsko, kar naj bi h gospodarski produktivnosti dodalo približno 35 milijard USD, kar je ravno takšna denarna injekcija, ki je potrebna po dveh letih omejitve obsega potovanj.

Gospodarstvo Združenega kraljestva po pandemiji kaže večjo ranljivost v obliki visoke inflacije, naraščajočih obrestnih mer in šibkejše gospodarske rasti. Strožje fiskalne in monetarne politike bodo verjetno vplivale na razpoloženje in podpora Evropske unije po brexitu ni več možna. Po drugi strani pa je sektor zaposlovanja relativno močan in plače rastejo, čeprav ne tako hitro kot inflacija.

Evropa se sooča z visoko stopnjo inflacije, vendar je bila počasnejša od ZDA pri zviševanju smernic za obrestno mero, kar pomeni, da so obrestne mere v evroobmočju nižje kot v ZDA, zaradi česar je EUR v slabšem položaju v primerjavi z USD. Po drugi strani pa gospodarski blok ostaja na območju rasti, brezposelnost pa je relativno nizka.

Katera politika bo najuspešnejša pri obvladovanju inflacije, bo pokazal čas. Vsako gospodarstvo je edinstveno, zato ena velikost politike ne ustreza vsem, trgovci pa bi morali pozorno spremljati razvoj dogodkov, saj vplivajo na valutne in delniške trge.

