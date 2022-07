Novice o trgovanju za začetnike – Katere novice berejo trgovci?

Julij 25, 2022 10:39

V tem članku izvedite več o:

pristranskosti potrditv,

tolmačenje različnih vrst finančnih novic,

kritična analiza v primerjavi s preprostim sprejemanjem novic,

in časovno določanje trgovanja in naložb na podlagi toka novic.

Želite najprej slišati dobre ali slabe novice?

Običajno vam ob tem vprašanju ponudijo izbiro. Pri finančnih novicah izbira ni tako jasna, odgovor je zelo odvisen od vira in vrste članka, ki ga berete. Ali so novice dobre ali slabe, je odvisno tudi od vaše osebne pristranskosti. To je lahko v obliki poslov in naložb, ki jih imate in jih spremljate, ali v obliki vaših lastnih finančnih ciljev.

Pristranskost potrditve se pojavi, ko berete novice, ki se ujemajo samo z vašo oceno finančnega položaja.

Na primer, prepričani ste, da bo delnica, ki jo imate, izplačala dobre dividende za dano četrtletje, ker ste prebrali članek iz zanesljivega vira, ki pravi, da je prodaja izdelka X v tem obdobju bila dobra. Nato poiščete 'proizvod X prodaja' in preberete več člankov o tem, kako dobro se prodajajo. To potrjuje vaše prepričanje, da bo prišlo do močnega izplačila dividend. Zaradi pristranskosti potrditve boste morda prezrli druge članke z novicami, ki obravnavajo različne vidike uspešnosti delnice, kot je padec prodaje za druge linije izdelkov ali povečanje odplačil dolgov.

Pristranskost je naravna in težko bi se odločali, če ne bi imeli lastnih pristopov k zavzemanju stališč. Zavedanje lastne pristranskosti je lahko koristno pri tehnikah obvladovanja tveganja, kot je določanje zaustavitve izgub pri trgovanju ali diverzifikacija lastništva delnic pri vlaganju na delniške trge. Tudi če močno verjamete v novico in svoje finančne cilje, je treba upoštevati tržno tveganje.

Vrste novic

Obstajata dve glavni vrsti finančnih novic: pomembne ali težke novice in manj pomembne ali mehke novice. V kategorijo pomembnih novic spadajo preprosta dejstva in številke gospodarskih meril, kot je maloprodaja; pokrivanje pravnih primerov podjetij; znatne izdaje novih izdelkov; prelomni geopolitični dogodki; in finančni rezultati, ki so jih objavile družbe, ki kotirajo na borzi.

Kategorija mehkih ali manj pomembnih novic vključuje mnenja; intervjuji; komentar; špekulacije; društvene strani; profili o poslovnih osebnostih; in pregledi delovanja izdelkov.

Ali lahko uganete, kateri kategoriji bi morali trgovci in vlagatelji najbolj slediti? Preberite in si oglejte odgovor v zaključku.

Pomembnejše novice

Pomembne novice v MetaTrader 5 izgledajo takole:

Vir: Koledar Admirals MetaTrader 5. Datum zajema: 21. julij 2022.

To so izdaje ekonomskih meril uspešnosti, ki trgovcem sporočajo bistvene informacije o ponudbi in povpraševanju ter jim na primer pomagajo določiti pričakovanja glede ravni cen za različne surovine.

Druge vrste pomembnih novic vključujejo poročila o zaslužku, pomembna nova naročila, odstope ali zaposlitve najvišjih uradnikov podjetja in reakcije na geopolitične dogodke.

Vir: novice Admirals MetaTrader 5. Datum zajema: 21. julij 2022.

Lažje je videti povezavo med pomembnimi novicami in odzivi trga, saj novice neposredno temeljijo na dejanskem instrumentu.

Manj pomembne ali mehke novice

Manj pomembne novice pogosto ne temeljijo na dejstvih in številkah, pogosteje temljijo na mnenjih, človeških interesih in špekulacijah. Tovrstne novice brišejo mejo med zabavo in informacijami ter poskušajo vzbuditi čustvene odzive. Težje je članke z mehkimi oz. manj pomembnimi novicami neposredno povezati s trgovanjem in investiranjem, teme so pogosto tudi oddaljene od finančnega instrumenta.

Kritična analiza proti preprostemu sprejemanju novic

Preprosto sprejeti tisto, kar preberete v novicah, je lahka napaka, navsezadnje je to pisana beseda, nekaj, kar so nas vsi učili spoštovati že od malih nog. Uporaba kritičnega filtra je pomembna, saj lahko to, kar berete, vpliva na vaš način trgovanja ali vlaganja. Eden od načinov za analizo novic je, da se vprašamo, ali so to pommebne ali manj pomembne novice in kako pomembne so v smislu odziva trga. Drugi način je navzkrižno preverjanje istih novic z različnimi viri.

Kakovost vira in zaupanje

Niso vsi viri ustvarjeni enako, nekateri med njimi so zanesljivejši od drugih. Preverite kakovost, zaupanje, izkušnje in pristranskost vira, da, tudi viri novic imajo svoje pristranskosti.

Preverjanje dejstev

Preverjanje dejstev je razmeroma lahko dostopno na internetu, ko gre za pomembne novice, saj ti članki temeljijo na objavah javnih služb, kot so državni statistični uradi.

Na primer, ko ameriška vlada objavi svoje najnovejše podatke o rasti BDP, objavi izjavo na spletni strani Urada za ekonomsko analizo (BEA). Dvojno preverjanje dejstev vam lahko pomaga ustvariti sliko o tem, ali je to zanesljiv vir ali ne.

Usklajevanje trgovanja s tokom novic

Ni dvoma, da bi morali trgovci in vlagatelji zelo natančno spremljati pomembne novice. Dejstva in številke tvorijo trdno osnovo, ki vam pomaga pri sprejemanju trgovalnih in naložbenih odločitev. Mehke ali manj pommebne novice lahko ponudijo uporabne osnovne informacije, vendar niso najboljši način za obveščanje za dokončne odločitve o vašem trgovanju in naložbah.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.