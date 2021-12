Kako trgovati z Disneyjevimi delnicami ob 80-odstotni rasti sektorja pretočnih vsebin

December 08, 2021 16:12

Disney je bil ustanovljen leta 1923 in je od takrat postal eno največjih medijskih in zabavnih podjetij na svetu.

Podjetje je že od časov Mickeyja Mousea prehodilo dolgo pot v svoji zgodovini, vključno z Walt Disney Pictures, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, Disney Parks, ESPN in zdaj Disney+.

Tudi po nedavnem 30-odstotnem padcu Disneyja na borzni lestvici, analitiki postajajo vse bolj naklonjeni dolgoročni napovedi rasti delnic Disney. Preberite več o napovedi delnic Disneyja, vključno s tem, kako trgovati z njimi spodaj.

Delnice Walt Disney Company (The) Borza NYSE Simbol na Invest.MT5 Account: DIS Datum trgovalne ideje: 8 December 2021 Časovni okvir: 1 - 6 mesecev Vstopna stopnja: $151.00 Izstopnja stopnja: $201.00 Velikost pozicije na Invest.MT5 računu: Max 7% Tveganje: Visoko

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli zagotovo ustvarili tudi izgube, nekateri pa bodo seveda ustvarili tudi dobiček. Začnite z majhnimi zneski, da boste razumeli svojo lastno stopnjo tolerance tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite izušnje in znanje pred vlaganjem lastnih sredstev.

Zakaj trgovati z delnicami Disney ? - Analiza Disney delnic

Medtem ko se je cena delnice Disneyja pred kratkim znižala za več kot 30 % zaradi razočarajočega poročila o dobičku v četrtem četrtletju, obstaja več razlogov, zakaj analitiki še vedno napovedujejo nove rekordne vrednosti za omenjeno delnico. Oglejmo si nekaj razlogo za pozitivne ocene.

1.razlog: Povečanje porabe za pretočne vsebino bo verjetno pritegnilo tudi več naročnikov na Disney+

Wall Street se močno osredotoča na delovanje storitve pretočnih vsebin Disney+. Medtem ko je ta storitev relativno nova, v primerjavi z enaki, kot je Netflix, ki ima že več kot 118,1 milijonov naročnikov po vsem svetu, ob spremljanju svojih četrtletnih rezulatatov 2021.

Vendar pa se je vodstvena ekipa osredotočena na še večjo porabo za nove vsebine za izgradnjo storitve pretočnih vsebin. Medtem ko se je povečanje porabe za pretočne vsebine kratkoročno umirilo, nekatere vlagatelje menijo, da bomo dosegli dolgoročni cilja 260 milijonov naročnikov.

2.razlog: Delnice z visoko cenovno močjo privabljajo dolgoročne vlagatelje

Za zaščito pred nenehnim vplivom koronavirusa raziskave Goldman Sachsa kažejo, da delnice z višjo cenovno močjo prekašajo tiste z nižjimi maržami. Disney bi lahko v prihodnosti z lahkoto zvišal stroške storitve petočnih vsebin ali zvišal cene vstopnic za svoje tematske parke, s čimer bi nemudoma prispeval k njihovemu končnemu rezultatu.

V nedavnem poročilu o zaslužku je vodstvena ekipa tudi ugotovila, da je bila izstrelitev križarke Disney Wish junija 2022 že 90 % rezervirana. Še pomembneje je, da je skupina opazila cenovno moč strank. Goste, ki kupujejo nove izkušnje in storitve, kot je Genie+ (plačan dodatek za obhod čakalnih vrst).

3.razlog: Nedavne težave v Disneyjevih parkih se bližajo koncu

V četrtem četrtletju lani je bil prihodek Disneyjevih parkov, izkušenj in izdelkov 1,06 milijarde dolarjev. Za letos se je povečal za 4,34 milijarde dolarjev. Pandemija je povzročila zaprtje številnih njegovih tematskih parkov in doživetij po vsem svetu.

Tudi zdaj večina tematskih parkov in križarjenj ni v celoti odprta in deluje z zmanjšano zmogljivostjo. To pomeni, da jih čaka še vedno pomembna rast, ko se bodo v celoti ponovno odprle. Čeprav morda ni jasno, kdaj bi se to lahko zgodilo kratkoročno, obstajajo dolgoročni obeti za rast.

Disney delnice napoved analitikov

Po mnenju analitikov, ki jih je MarketBeat anketiral za dolgoročno napoved delnic Disneyja, je trenutno višji odstotek za nakup Disneyjevih delnice, kot jih je za ocene prodaje.

V zadnjih treh mesecih se je po kratkem padcu povečalo tudi število ocen za nakupe. Vendar pa obstaja en analitik z oceno za prodajo delnice in več takih, ki imajo oceno držanja delnice kot v prejšnjih mesecih.

Vir: MarketBeat, 7. december 2021

Primer ideje za trgovanje z delnicami Disney

Primer trgovanja Disney delnice je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 151,00 $.

Ciljajte na rekordno vrednost 201,00 $.

Naj bo vaše tveganje majhno in znaša največ 7 % celotnega računa.

Časovni okvir = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Disneyja:

Če je cilj dosežen = 500,00 $ dobička (201,00 $ - 151,00 $ *10 delnic).

Najvišja ciljna cena analitikov, ki so jih anketirali Wall Street Journal, je 263,00 $. Malo verjetno je, da se bo cena delnice enakomerno dvignila, obstaja tudi možnost, da bomo videli tudi še popravke, preden se dvigne na rekordne vrednosti. Zato poskrbite za dobro upravljanje tveganja, ki je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem je povezana tveganje.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj ta lahko požrejo vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Disneyja povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornji primer trgovanja povzročil provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Disney v 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice ameriških podjetij, kot je Disney, z nizko provizijo le 0,02 $ na delnico in nizko minimalno provizijo le 1 $.

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgujte na enem od svojih pravih trgovalnih računih ali demo ralunu, da odprete spletno platformo. Poiščite Disney na dnu okna Opazovanje trga in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgube in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Kliknite spodnjo pasico za nakup Disneyja še danes! ▼▼▼

Menite, da se bo cena delnice Disney premika drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bodo cena delnice Disneyja premaknile navzdol, potem lahko tudi izvedete trgovanje na kratko ali short trgovanje preko CFD-jev (pogodbe za razliko) na trgovalnih računih, ki jih prav tako zagotavlja Admirals

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic in delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolgo in kratko, da bi lahko imeli dobiček od naraščajočih in padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, prognozami, napovedmi, tržnimi pregledi, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analiza«), objavljenih na spletnih straneh Admiralsovih investicijskih družb, ki poslujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals«) Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, bodite pozorni na naslednje:

To je marketinška komunikacija. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in se nikakor ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in da zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.

Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, Admirals pa ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli take odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.

Zaradi zaščite interesov naših strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov.

Analizo pripravi neodvisni analitik Jitan Solanki (analitik) (v nadaljevanju »avtor«) na podlagi njihovih osebnih ocen.

Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost kakršnih koli informacij ki jih vsebuje analiza.

Kakršno koli preteklo ali modelirano delovanje finančnih instrumentov, navedeno v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, jamstvo ali implikacija s strani Admirals za kakršno koli prihodnje delovanje. Vrednost finančnega instrumenta se lahko tako poveča kot zmanjša, ohranitev vrednosti sredstev pa ni zagotovljena.

Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete povezana tveganja.