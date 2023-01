Kako se pripraviti na trgovanje

Januar 19, 2023 16:00

Kako se pripraviti na trgovanje je vprašanje, ki muči misli mnogih trgovcev, še posebej začetnikov. Biti trgovec in krmariti po nestanovitnih svetovnih trgih ni lahka naloga. Izgradnja trdne strategije trgovanja z mehanizmi za obvladovanje tveganja vam lahko pomaga premagati neugodne tržne razmere.

Toda kako se lahko medtem pripraviš? Alexander Graham Bell je dejal, da je "pred vsem drugim priprava ključ do uspeha." Če bi v to verjel izumitelj telefona, človek, ki je za vedno spremenil komunikacije, bi morda morali tudi mi. Doseganje vaših ciljev trgovanja zahteva načrt in se ne bo zgodilo takoj niti samo do sebe.

Tukaj je nekaj preprostih stvari, ki jih lahko storite, da se pripravite na trgovanje.

Spoznajte finančne trge

Izraz "finančni trgi" se uporablja za označevanje katerega koli trga, kjer se kupujejo in prodajajo vrednostni papirji. To med drugim vključuje borzo, trg obveznic, devizni trg in trg izvedenih finančnih instrumentov, med drugim.

Če se vam vsi ti izrazi ne zdijo znani, bi bilo najbolje, da se vzdržite trgovanja. Trgovanje lahko povzroči izgubo sredstev, če ne poznate temeljnih stvari, povezanih z vrstami sredstev, obvladovanjem tveganja, različnimi načini delovanja trgov itd. Ko gre za trgovanje, je znanje moč.

Morda se sprašujete, kako lahko izveste več o finančnih trgih. Internet je obsežen vir informacij, vendar bodite previdni in filtrirajte vsak spletni dnevnik ali članek, ki ga preberete, saj bodo le vrhunska finančna spletna mesta verjetno pregledala in potrdila njihovo vsebino. Zanesljivi regulirani posredniki svojim strankam nudijo tudi široko paleto izobraževalnih gradiv, kot so blogi, spletni seminarji, seminarji itd., kjer tržni analitiki delijo dragocene tržne vpoglede.

Izberite reguliranega posrednika

Iskanje v Googlu za "trgovalne posrednike" vam bo dalo na stotine ali morda na tisoče rezultatov. Vendar reguliranih in zaupanja vrednih posrednikov ni tako zelo veliko. Nekateri neregulirani posredniki lahko obljubljajo veliko donosnost, bonuse in druge spodbude, vendar jih noben regulativni organ ne nadzoruje.

Če odprete račun pri popolnoma reguliranem posredniku, zmanjšate tveganje, da bi postali žrtev goljufije, saj obstaja regulativni organ, ki pregleda dejavnosti in nadaljuje s potrebnimi ukrepi, če je karkoli narobe. Večina reguliranih posrednikov ima politike zaščite pred negativnim stanjem, ki zagotavljajo okvir za kompenzacijo negativnega stanja.

Druga prednost je, da so regulirani posredniki dolžni hraniti sredstva svojih strank na ločenih bančnih računih. To pomeni, da posrednik ne more uporabiti sredstev svojih strank za nobeno drugo dejavnost, razen za izpolnjevanje njihovih trgovinskih zahtev.

Uveljavljeni in regulirani posredniki vam omogočajo dostop do več sto ali tisoč instrumentov, različnih vrst sredstev in širokega nabora najsodobnejših orodij za trgovanje, ki lahko izboljšajo vašo strategijo trgovanja.

Vadite z demo trgovalnim računom

Večina posrednikov ponuja svojim strankam možnost uporabe demo računa. Demo trgovalni račun trgovcem omogoča uporabo virtualnih sredstev, izvajanje različnih trgovalnih strategij in jim omogoča vadbo v realnih tržnih razmerah brez tveganja izgube pravih sredstev.

Demo račun je idealen za trgovce začetnike, saj jim omogoča, da preizkusijo svoje ideje o trgovanju brez tveganja in skrbi. Lahko se seznanite s platformami za trgovanje, kot sta MetaTrader4 in MetaTrader 5, ali katero koli drugo prilagojeno platformo, ki jo ponuja vaš posrednik. Prav tako lahko preizkusite, kako uporabljati orodja za obvladovanje tveganja v realnem času in simulirate strategijo trgovanja po vaši izbiri.

Postavite si cilje

Določanje ciljev je nujno za vsak načrt. Trgovanje ni izjema. Preden se lotite te izkušnje, se morate odločiti, kaj želite doseči in katera sredstva boste uporabili. Ker lahko trgovanje povzroči izgubo sredstev, bi bilo pametno omejitev postaviti nizko.

Če so rezultati vaše strategije trgovanja pozitivni, lahko ponovno ocenite svoje cilje in prilagodite strategijo. Vendar je treba upoštevati, da mora vsaka prilagoditev vključevati uporabo orodij za obvladovanje tveganja, ki so vam na voljo.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.