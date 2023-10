Inflacija CPI v Združenem kraljestvu je septembra na medletni ravni ostala nespremenjena pri 6,7 %, kažejo podatki, ki jih je objavil Urad za državno statistiko ( ONS ). Inflacija v Veliki Britaniji je še vedno najvišja v skupini držav G7.

V komentarju na poročilo je kanclerka Združenega kraljestva dejala, da "inflacija redko pada v ravni črti, a če se držimo svojega načrta, še vedno pričakujemo, da bo letos še naprej padala." Britanski funt je po objavi poročila nekoliko zrasel v primerjavi z ameriškim dolarjem.

V drugih novicah je kitajsko gospodarstvo v tretjem četrtletju zraslo za 1,3 %, kar je preseglo pričakovanja ekonomistov. Ekonomisti, ki so govorili za Reuters, so nakazali, da bi lahko gospodarstvo letos zraslo za 5 % v skladu s ciljem rasti, ki ga je določila vlada.

V Kanadi je inflacija cen življenjskih potrebščin septembra padla na 3,8 % na letni ravni, kar je pod pričakovanji analitikov o 4 %.

Powell iz Feda bo imel govor v New Yorku

Vodja centralne banke Federal Reserve Jerome Powell bo imel v četrtek govor na Gospodarskem forumu v New Yorku . Powellove pripombe o ameriškem gospodarstvu bi lahko dale namige o prihajajoči odločitvi Fed o denarni politiki 1. novembra.

Ekonomisti pri ANZ so predlagali, da bi Zvezni odbor za odprti trg (FOMC) lahko začel zniževati obrestne mere v tretjem četrtletju leta 2024. V svojem poročilu so zapisali: »Do takrat pričakujemo, da bo osnovna inflacija na vzdržni poti proti cilju in bi ni razlog, da bi FOMC stiskal gospodarstvo z višjimi realnimi obrestnimi merami.«

Odločitev o obrestni meri Kitajske PBoC

V petek bo PBoC objavila svojo odločitev o obrestnih merah. Zdi se, da ima kitajsko gospodarstvo težave že od začetka leta, ko se je vlada odločila odpraviti omejitve zaradi Covid-19. Ekonomisti namigujejo, da kitajska centralna banka tokrat ne bo dvignila stroškov zadolževanja.

Guverner PBoC je v govoru na zadnjem zasedanju Mednarodnega denarnega sklada (IMF) dejal, da bo centralna banka zagotavljala stalno podporo za pospeševanje gospodarskega zagona in povečanje domačega povpraševanja. Omenil je tudi, da se "pozitivni dejavniki v kitajskem gospodarskem delovanju kopičijo, svetle točke pa so se povečale in pričakuje se, da se bodo izboljšale."

Prodaja na drobno v Združenem kraljestvu septembra

Septembrsko poročilo o prodaji na drobno bo zadnji niz podatkov Združenega kraljestva, ki jih bo objavil Urad za državno statistiko (ONS). Tržni analitiki pričakujejo, da bo prodaja na drobno ostala nespremenjena na letni ravni, medtem ko pričakujejo 0,1-odstotni padec na mesečni ravni.

Poročilo British Retail Consortium (BRC), objavljeno prejšnji teden, navaja, da se je prodaja na drobno septembra upočasnila, saj visoki življenjski stroški še naprej bremenijo proračune potrošnikov. Raziskava BRC je pokazala, da se je maloprodaja na mesečni ravni povečala za 2,7 %, avgusta pa je stopnja rasti znašala 4,1 %. Strokovnjaki KPMG so opozorili, da bodo »potrošniki še naprej iskali dobre ponudbe, pri čemer bo cena vodila nakupne odločitve. To bo verjetno eno najpomembnejših zlatih četrti, ki smo jih videli v zadnjih letih, saj bi lahko nekaterim v sektorju v veliki meri določilo njihovo prihodnost.«

