Inflacija v Združenem kraljestvu je padla na 3,9 %, dosegla najnižjo raven v 28 mesecih

December 20, 2023 14:32

Skupna inflacija v Združenem kraljestvu je padla na 3,9 % na letni ravni, kar je najnižja zabeležena vrednost od septembra 2021 . Podatek je presenetil tržne analitike, ki so pričakovali, da bo inflacija znašala 4,4 %. Kancler Združenega kraljestva Jeremy Hunt je dejal, da izvajanje vladnih gospodarskih ukrepov "začenja odpravljati inflacijske pritiske iz gospodarstva".

Britanski funt je v sredo zjutraj padel za 0,6 % v primerjavi z ameriškim dolarjem, saj bi inflacija, ki je nižja od pričakovane, lahko prisilila Bank of England (BoE), da sprosti svojo denarno politiko prej, kot je bilo pričakovano. Vendar pa so ekonomisti, ki so govorili z novinarji The Guardiana, ugotovili, da je osnovna inflacija znašala 5,1 %, kar je ostalo nad 2-odstotnim ciljem BoE.

V drugih novicah je Ljudska banka Kitajske (PBoC) ohranila stroške izposojanja nespremenjene, kot je bilo pričakovano. Na Novi Zelandiji je guverner centralne banke Nove Zelandije (RBNZ) dejal, da je upravni odbor še vedno previden glede inflacijskih pritiskov, in dodal, da bo morala naslednja odločitev o denarni politiki temeljiti na številnih gospodarskih podatkih, zaradi česar bo to zapletena naloga. .

BDP ZDA v tretjem četrtletju 2023

Ameriški urad za ekonomske analize (BEA) bo objavil podatke o BDP države za tretje četrtletje leta. Ekonomisti pričakujejo, da bo poročilo pokazalo, da se je ameriško gospodarstvo povečalo za 5,2 % na letni ravni, kar je enako številki prejšnjega četrtletja, in za 2,3 % na četrtletni ravni.

Kongresni urad za proračun (CBO) predvideva, da se bo gospodarska rast ZDA leta 2024 upočasnila na 1,5 %, stopnja brezposelnosti v državi pa naj bi se naslednje leto dvignila na 4,4 %. Ista raziskava kaže, da bi rast BDP za leto 2023 dosegla 2,5 %, kar je bistveno več od julijske napovedi 0,9 %.

BDP Združenega kraljestva Q3 2023

V petek bodo imeli ekonomisti priložnost natančno preučiti poročilo Urada za državno statistiko (ONS) o rasti BDP Združenega kraljestva v tretjem četrtletju leta 2023. Analitiki kažejo, da se je gospodarstvo države povečalo za 0,6 % na letni ravni, vendar je ostalo nespremenjeno. četrtletno.

Po poročilu ONS, objavljenem pred tednom dni, je BDP oktobra padel za 0,3 % , kar je presenetilo ekonomiste. Nekateri analitiki so predlagali, da bi se lahko stopnja gospodarske rasti v četrtem četrtletju tega leta gibala okoli 0%. BoE je opozorila, da bi lahko Združeno kraljestvo leta 2024 zapadlo v recesijo.

Maloprodaja v Združenem kraljestvu november 2023

ONS bo predvidoma v petek objavil podatke o prodaji na drobno v Veliki Britaniji za mesec november. Ekonomisti napovedujejo, da se je prodaja na drobno povečala za 0,4 % na mesečni ravni, medtem ko je nazadovala za 1,3 % na letni ravni in se po oktobrskem padcu spet nekoliko okrepila. Zdi se, da gospodarstvo Združenega kraljestva čuti vpliv stroge denarne politike BoE, ki poskuša ukrotiti inflacijske pritiske.

Glede na zadnje poročilo KPMG/RetailNext Retail Think Tank (RTT) bo padajoče povpraševanje potrošnikov v kombinaciji z naraščajočimi stroški ustvarilo šest mesecev izzivov za maloprodajni sektor. Tržni strokovnjaki KPMG so povedali, da »kljub temu, da so se razprodaje na črni petek poglobile in trajale dlje kot lani, kazalniki zaenkrat kažejo, da je bilo letošnje božično trgovanje eno najslabših od izbruha pandemije, in čeprav je še vedno veliko za igrati zadnje tedne decembra je videti, kot da je prepozno obrniti srečo.”

