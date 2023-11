Inflacija CPI v Kanadi se bo oktobra verjetno znižala

November 21, 2023 15:20

Ta tedenski koledar je lahek v smislu objav podatkov, saj se ZDA pripravljajo na praznovanje zahvalnega dne v četrtek. Kasneje danes bosta kanadska centralna banka ( BoC ) in kanadski statistični urad objavila svoja poročila o inflaciji CPI za oktober.

Ljudska banka Kitajske (PBoC) je ohranila stroške zadolževanja nespremenjene, saj naj bi se osredotočila na vpliv svojih monetarnih spodbud na gospodarstvo, medtem ko juan še vedno slabi.

BoC in Kanadska statistika bosta objavila poročila CPI

Ekonomisti nakazujejo, da je inflacija CPI v Kanadi oktobra padla na 3,2 % na letni ravni, kar bi zabeležilo še en padec, ki bi jo približal cilju BoC. Opozoriti je treba, da je skupna inflacija septembra znašala 3,8 %.

Analitiki ugotavljajo, da bi bila potrjena napoved pozitivna novica za upravni odbor BoC, ki si želi, da bi inflacija beležila trajni padec. Kanadska centralna banka je na svojih zadnjih dveh sejah upravnega odbora ohranila obrestne mere in tako postala ena prvih večjih bank, ki je uvedla premor v zaostrovanju denarne politike.

PBoC ohranja obrestne mere na čakanju

Kitajska centralna banka je včeraj zjutraj objavila svojo odločitev, da ohrani obrestne mere. Odločitev je bila v skladu s pričakovanji trga. Ekonomisti menijo, da je PBoC sprejela to odločitev, ker drseči juan ni mogel podpreti nadaljnjega sproščanja denarne politike, medtem ko bi oblikovalci politik želeli preučiti učinek močnega paketa spodbud na gospodarstvo.

Po objavi so Bloombergovi analitiki opozorili , da je bila »odločitev kitajskih komercialnih posojilodajalcev, da v ponedeljek ohranijo nespremenjene obrestne mere, skoraj vnaprej določena, potem ko je Ljudska banka Kitajske prejšnji teden ohranila obrestne mere. Vprašanje je, kaj je naslednje? Pričakujemo dodatno sproščanje, vendar z ukrepi, ki bodo bolj osredotočeni na spodbujanje kreditne rasti kot na znižanje stroškov zadolževanja.«

Bundesbank: Nemško gospodarstvo se bo v četrtem četrtletju skrčilo?

Raziskava, ki jo je objavila Bundesbank , nemška centralna banka, je sprožila več skrbi glede gospodarskega stanja v državi. Ekonomisti, ki delajo za nemško institucijo, so predlagali, da bo "gospodarska proizvodnja verjetno ponovno rahlo upadla v četrtem četrtletju leta 2023," in dodali, da "si bo nemško gospodarstvo le težko okrevalo od obdobja šibkosti, ki je trajalo od izbruha vojne proti Ukrajini."

Poročilo omenja, da so opaženi znaki rahlega izboljšanja, ki bi lahko obrnili tok po začetku novega leta. Vendar pa so analitiki Bundesbank pri komentiranju svetovne gospodarske aktivnosti ugotovili, da ni dokazov o trajnem izboljšanju svetovne industrijske rasti.

Commerzbank: Cene nafte se bodo v prvem četrtletju 2024 verjetno vrnile na 85 USD

Ker so cene nafte v zadnjih nekaj tednih padle, analitiki Commerzbank predvidevajo, da bi se lahko v prvem četrtletju 2024 gibale okoli 85 dolarjev za sod.

Ko komentirajo posodobitve z naftnega trga, so zapisali: »Ker bo Savdska Arabija verjetno ohranila svoje prostovoljno zmanjšanje proizvodnje tudi po koncu leta, je na začetku naslednjega leta na naftnem trgu na voljo le skromen presežek ponudbe. Na obzorju je celo primanjkljaj ponudbe v drugi polovici leta 2024 zaradi naraščajočega povpraševanja, kar bi Savdski Arabiji omogočilo, da obrne zmanjšanje proizvodnje. Na splošno se pričakuje, da se bo cena nafte Brent v prvem četrtletju leta 2024 povrnila na 85 dolarjev za sod in do konca leta 2024 še dodatno narasla na 90 dolarjev za sod.”

