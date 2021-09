Včeraj je bila pozornost trga osredotočena na objavo pomembnih podatkov o inflaciji iz Združenih držav, ki so se rahlo umirile, saj se je mesečna številka povečala za 0,3%, kar je 10% manj od pričakovanega. Medletni CPI je prav tako padel za 10% pod pričakovanimi 5,3%.

Na današnji seji so bili objavljeni tudi podatki o CPI za Veliko Britanijo, Francijo in Italijo. Poročali so, da je CPI v Združenem kraljestvu višji, kot so pričakovali analitiki, medtem ko je v Franciji in Italiji CPI ostal skladen ali nekoliko boljši od predvidenega.

S Kitajske smo videli tudi objavo različnih makroekonomskih podatkov, ki znova kažejo upočasnitev gospodarstva.

Natančneje, izvedeli smo, da sta bila indeks industrijske proizvodnje in maloprodaja na Kitajskem slabša od pričakovanih, potem ko sta bila poročana 5,3% oziroma 2,5% v primerjavi s pričakovanimi 5,8% oziroma 7%. Omeniti velja, da ti podatki niso bili le slabši od pričakovanih, ampak tudi bistveno nižji od števila prejšnjega meseca za drugi mesec zapored.

Ta upočasnitev gospodarstva je deloma razložena s težavami, ki izhajajo iz širjenja variante Delta, in z negotovostjo, ki jo povzroča rast inflacije in možen začetek zmanjševanja.

Zaenkrat se ti slabi makro podatki ne odražajo v zaslužku podjetij, kot smo videli v zadnjih tednih, na današnji seji pa se je to spet odrazilo v četrtletnih rezultatih tekstilnega velikana Inditex.

Skupina, ki vključuje blagovne znamke, kot so Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho in Bershka, je poročala, da je v prvem polletju zabeležila čisti dobiček v višini 1.272 milijonov evrov. To je močno v nasprotju z izgubo v višini 195 milijonov evrov, ki jo je poročala v istem obdobju lani, potem ko je zabeležila 49 -odstotno rast prodaje v primerjavi s tistimi, ki so jih zabeležili leta 2020.

Ti rezultati potrjujejo okrevanje te družbe po dobrih rezultatih prvega četrtletja, še posebej potem, ko je v drugem četrtletju zaradi močne spletne prodaje dosegla 850 milijonov evrov dobička.

Če pogledamo dnevni grafikon, lahko vidimo, da čeprav se dolgoročni trend ohranja bikovski, se v zadnjih tednih ta družba giblje v razponu med 28,5 in 30,20 evra na delnico, s čimer se je po padcih med junija in julija po določitvi letnih najvišjih vrednosti.

Ti pozitivni rezultati bi lahko bili katalizator morebitnega vzpona, če bo cena končno uspela premagati svojo trenutno raven upora. V resnici pa ne moremo izključiti možnosti nadaljnjega nazadovanja, saj če bi se obeti za prihodnost gospodarstva še naprej slabšali, bi lahko v prihodnjih mesecih prodaja negativno vplivala, zato moramo biti previdni, če cena izgubi trenutne ravni podpore.

Prikazano: Admirals MetaTrader 5 - dnevni grafikon Inditex. Časovno obdobje: 3. avgust 2020 - 15. september 2021. Zajeti datum: 15. september 2021. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Evolucija zadnjih petih let:

2020: -17,20%

2019: 40,71%

2018: -23,05%

2017: -10,44%

2016: 2,33%

