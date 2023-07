Kako trgovati delnice Ford po objavi novega EV

Julij 06, 2023 08:14

Ford je napovedal, da namerava ukiniti enega svojih najbolj priljubljenih modelov, da bi naredil prostor za novo električno vozilo, ki so ga poimenovali 'Morilec Tesle'. Več o Fordovih načrtih in napovedih analitikov za delnice spodaj.

Instrument: Ford Simbol za Invest.MT5 račun: F Datum ideje: 5. julij 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $15,00 Cena izstopa: $20,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Fordov novi model EV

Eno izmed Fordovih najbolje prodajanih vozil v zadnjih 41 letih je njegov poltovornjak serije F z motorjem z notranjim izgorevanjem. Pravzaprav je bil v zadnjih 46 letih najbolje prodajan tovornjak v Ameriki. Toda Fordov trenutni F-150 Lightning EV ni uspel ponoviti enake ravni uspeha.

Zato se Ford zdaj osredotoča na lansiranje svojega novega Chevy Silverado EV in svojega prvega lahkega poltovornjaka na baterijski pogon za leto 2024. Analitiki nestrpno pričakujejo, kako bo to konkuriralo Teslinemu prihajajočemu električnemu tovornjaku Cybertruck, ki naj bi bil predstavljen. letos.

Medtem ko mnogi posamezniki morda mislijo, da je Tesla bolje pozicionirana kot Ford v bitki električnih tovornjakov, velja spomniti, da je bil Ford lani drugo najbolje prodajano električno vozilo v ZDA. Letos jih je do zdaj prehitel le General Motors, vendar bi jim lahko Fordova ponudba električnih vozil pomagala ponovno pridobiti svoje mesto.

Ford prav tako začenja s proizvodnjo povsem električnega SUV-ja Explorer v svojem Kölnu Electric Vehicle Center v Nemčiji. V izdelavo te Fordove prve ogljično nevtralne tovarne so vložili 2 milijardi dolarjev in vlagatelji bodo želeli videti povrnitev te naložbe z načrtovano proizvodnjo devetih EV vozil iz tovarne.

Medtem ko se Ford pripravlja, da bo poskusil zapolniti povpraševanje potrošnikov po električnih vozilih, je to zdaj zelo konkurenčno področje. Tudi drugi proizvajalci avtomobilov, kot so VW, GM, Tesla in BMW, povečujejo svojo paleto izdelkov električnih vozil. Direktorji Forda so že izjavili, da bodo letos verjetno izgubili 3 milijarde dolarjev na prodaji električnih vozil, vendar so še vedno na dobri poti, da dosežejo svoj cilj dobička v višini 9 do 11 milijard dolarjev za leto.

Vendar pa je negotovost tudi razlog, zakaj so analitiki glede delnice mešani, kot je prikazano spodaj.

Ford delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks glede napovedi za delnice Ford v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 5 ocen za nakup, 4 za držanje in 1 za prodajo delnice. Najvišja cenovna raven za napoved cene delnic Ford je 20,00 USD z najnižjo ciljno ceno pri 11,00 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved cene delnice Ford je 14,88 USD.

Vir: Tip Ranks - 5. junij 2023

Primer trgovanja z delnicami Ford

Primer trgovalne ideje za nakup delnic Ford je lahko naslednji:

Kupite delnice ob popravkih nad 15,00 $, da upoštevate nestanovitnost.

Cilj naj bo tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 20,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 Fordovih delnic: Če je cilj dosežen = 50,00 $ potencialnega dobička [(20,00 $ - 15,00 $) * 10 delnic].



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Kako kupiti delnice Ford v 4 korakih

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali menite, da se bo cena Ford delnic gibala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

