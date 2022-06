Trgovalne novice za začetnike: Kaj je Evropska centralna banka?

V tem članku se boste naučili:

Okrajšava za Evropsko centralno banko – ECB

Vloga ECB v finančnem in denarnem sistemu

Ali ECB tiska denar

Povezava med ECB in evroskupino

Kako ECB vpliva na odločitve o trgovanju in naložbah

Kot že ime pove, je Evropska centralna banka evropska centralna banka in je splošno znana pod kratico ECB. ECB, ki je odgovorna za nadzor monetarnega in bančnega sistema v evrskem območju, je na vrhu bančne strukture.

Pogosta napačna predstava je, da ECB natisne vse eurobankovce v obtoku. To je pravzaprav naloga nacionalnih centralnih bank, kot sta Banque de France ali Deutsche Bundesbank. ECB sicer ustvarja denar, ko izda kredit bančnim institucijam med nakupi obveznic ali hipotekarnih sredstev, vendar se te izmenjave pripisujejo elektronsko v tako imenovani likvidnost.

Vloga ECB v finančnem in denarnem sistemu

EU je največji posamezen trgovinski blok na svetu in milijoni podjetij in potrošnikov so odvisni od trdnega finančnega sistema. Kot taka je vloga ECB izjemno pomembna pri urejanju in ohranjanju vrednosti skupne valute. Glavna skrb ECB sta stabilnost cen in ohranjanje vrednosti evra. Glavni cilj je ohraniti inflacijo pri okoli 2-odstotkih rasti na leto.

Centralna banka ima pooblastilo za določanje obrestnih mer, ki jim sledi celoten bančni sektor – 5.963 bank – v 27 državah članicah EU, ki svoje storitve prodajajo 341 milijonom potrošnikov, ki živijo v evrskem območju. ECB določa obrestno mero za posojila čez noč, ki jih banke uporabljajo za medsebojno posojanje sredstev. ECB enako obrestno mero plačuje tudi bankam, ki hranijo rezervna sredstva pri centralni banki.

Povezava med ECB in evroskupino

Evroskupina je neformalna skupina vseh finančnih ministrov v EU, ki se srečujejo, da bi razpravljali o največjih finančnih in gospodarskih vprašanjih dneva. Kot glavni nadzornik bančnega in finančnega sektorja ECB sodeluje z evroskupino pri iskanju rešitev za izzive na finančnih trgih. Primer je bila kriza državnega dolga, ki se je začela leta 2009, ko Grčija in druge države EU niso mogle plačati svojih državnih dolgov.

Kako ECB vpliva na odločitve o trgovanju in naložbah

ECB ima velik vpliv na odločitve o trgovanju in naložbah, njene odločitve o obrestnih merah pa lahko glede na okoliščine premikajo valutne pare EUR. Višje ali nižje obrestne mere centralne banke imajo valovit učinek na številne trge:

Blagovni trgi

Forex trgi

Hipoteke in posojila podjetjem

Naložbe v delnice

Delnice bank in pričakovanja glede dobička na delnico

Zato trgovci in vlagatelji pozorno spremljajo odločitve ECB o mesečni monetarni politiki in obrestnih merah ter jih uporabljajo pri odločanju o valutnih poslih ali naložbah na borzi.

ECB in trgovalne novice

ECB v svojih mesečnih izkazih uporablja veliko tehničnih izrazov, poglejmo jih.

Stabilnost cen : tipično pričakovanje dnevnih cen, ki jih plačujejo potrošniki in podjetja.

Inflacija : stopnja, po kateri se povprečne cene blaga in storitev letno povečujejo ali znižujejo.

Kvantitativno olajšanje (QE) : znan tudi kot program odkupa sredstev, ko ECB poleg državnih obveznic odkupi sredstva, kot so podjetniške in bančne obveznice. Ko je gospodarstvo v recesiji in je inflacija relativno nizka, lahko centralna banka uporabi QE za podporo finančnemu sistemu in se izogne ​​neplačilu dolga.

Tuje rezerve : ECB vzdržuje veliko zalogo deviznih rezerv in zlata, da podpira cilje svoje denarne politike in podpira svoj finančni položaj.

Likvidnost : denarni tok.

Morda imate še vedno vprašanja o tem, kako ECB vpliva na trge trgovanja in vlaganja. Brezplačni spletni seminarji Admirals so bogati z informacijami o analizi novic o trgovanju, naši gostitelji pa so vsi izkušeni trgovci in vlagatelji.

