Štiri dni kasneje svetovni trgi še vedno odmevajo od streznitvenega govora predsednika Federal Reserve Jeroma Powella v Jackson Holu. Vodja najvplivnejše centralne banke na svetu je dejal, da je en mesec nižje inflacije daleč od tega, kar bi odbor moral videti, preden bi bil prepričan, da se inflacija znižuje proti 2 odstotkoma. Inflacija v ZDA se je julija na letni ravni sicer znižala na 8,5 odstotka.

Finančni trgi trgovanja in naložbe še vedno prebavljajo to gospodarsko pilulo, ki jo je težko pogoltniti, po dveh zaporednih četrtletjih izjemnih dvigov obrestnih mer v ZDA. EURUSD se trguje okoli paritete in delniški trgi počasi okrevajo po napadih in se pričenjajo vračati po strmih padcih. Brez kakršnih koli lažnih upov na poti, trgovci in vlagatelji pričakujejo nove dvige obrestnih mer v septembru.

"Julijsko povečanje ciljnega razpona je bilo drugo povečanje za 75 bazičnih točk, na prav toliko srečanjih, in takrat sem rekel, da bi bilo na našem naslednjem srečanju primerno še eno nenavadno veliko povečanje." Predsednik Federal Reserve Jerome Powell.

Govor je vseboval nekaj namigov o tem, kdaj bi Federal Reserve lahko upočasnil tempo zviševanja obrestnih mer, pri čemer je gospod Powell omenil "neko točko" v prihodnosti, ko se bo monetarna politika še bolj zaostrila. Zdi se, da to pomeni, da obstajajo omejitve glede tega, kako agresivna je lahko centralna banka pri določanju zvišanj obrestnih mer, zaradi česar je treba določiti občutljiv čas, dokler ni primerno upočasniti tempo, morda da bi se tako izognili hudi recesiji v ZDA. Jerome Powell bo z restriktivna denarno politiko vztrajalo še 'nekaj časa'.

Ta preprost govor je veliko povedal o zaskrbljenosti centralne banke in predsednik Federal Reserve je dejal, da zgodovina kaže, da lahko inflacija hitro naraste, če se denarna politika prezgodaj sprosti.

"Zadnje individualne projekcije udeležencev odbora iz junijskega SEP so pokazale, da bo srednja obrestna mera zveznih sredstev do konca leta 2023 nekoliko pod 4 odstotki." Predsednik Federal Reserve Jerome Powell.

Ameriška centralna banka se je jasno odločila za kratkoročno do srednjeročno zvišanje obrestnih mer in je v celoti zavezana sokolski denarni politiki.

"Naša odgovornost za zagotavljanje stabilnosti cen je brezpogojna." Jerome Powell.

Powell je izpostavil zanimivo točko, da lahko inflacijska pričakovanja postanejo samouresničujoča se prerokba, saj jih gospodinjstva in podjetja vključijo v svoje proračune. Iz tega razloga Federal Reserve pospešeno zavira inflacijo, da se ne bi zasidrala v gospodarstvu. Tukaj se centralne banke ZDA, Združenega kraljestva in evroobmočja razhajajo, ker sta Evropska centralna banka (ECB) in Bank of England (BoE) za počasnejše nadzorovanje rasti cen v svojih regijah.

Pričakuje se, da bodo vsi ti dejavniki v bližnji prihodnosti vplivali na potek cen valutnih križanj EURUSD, GBPUSD in drugih USD.

