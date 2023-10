Trgovanje s Coinbase delnicami po pridobitvi ključne singapurske licence

Oktober 04, 2023 15:42

Coinbase je dobil ključno licenco v največjem azijskem kripto središču Singapurju. Monetarna uprava Singapurja ji je podelila licenco glavne plačilne institucije, da lahko ponuja plačilne storitve z uporabo digitalnih žetonov. Preberite več o tem, kaj bi to lahko pomenilo za delnice in kaj analitiki trenutno napovedujejo.

Instrument: Coinbase Global Inc (Class A) Simbol za Invest.MT5 račun: COIN.US Datum ideje: 2. oktober 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $87,00 Cena izstopa: $145,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vir: TradingView *Pretekli donosi ne pomenijo tudi prihodnjih donosov!

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Licenca Coinbase v Singapurju za 'glavno plačilno institucijo'

Monetarna uprava Singapurja (MAS) je izdala dovoljenje za kripto borzo Coinbase za ponujanje plačilnih storitev institucijam in posameznim vlagateljem v digitalne žetone. Singapur zdaj velja za azijsko kripto središče, saj so oblasti hitro zagotovile licenco in okvir za uporabo digitalnih žetonov.

Največja svetovna kriptoborza, ki kotira na borzi, je prejela začetno odobritev lani, zdaj pa jo je potrdil državni regulator. Glede na to, da ima približno 30 % Singapurcev kriptovaluto, bi to lahko bil zanimiv tržni dodatek za borzo, ki kotira na borzi.

Prejšnji mesec je denarna uprava Singapurja izjavila , da številni prosilci za njeno licenco niso bili uspešni, saj podeljuje licence le kripto podjetjem, ki imajo strog nadzor proti pranju denarja.

Čeprav je to velik korak za Coinbase, da privabi več strank in postane vodilni v Aziji, obstajajo tveganja. Kot največja borza kriptovalut v ZDA je še vedno v bitki z ameriškim regulatorjem Securities and Exchange Commission. Omeniti pa je potrebno, da je že prejel odobritev National Futures Association za ponudbo terminskih pogodb za kriptovalute trgovcem na drobno.

Skupaj z mešanim regulativnim ozadjem za kriptovalute in njihove menjave je splošno pomanjkanje povpraševanja po digitalnih žetonih. Večina kriptovalut se trguje močno navzdol glede na leto in precej pod najvišjimi vrednostmi vseh časov. Nižje trgovanje s kripto pomeni nižje prihodke za podjetja, kot je Coinbase, ki imajo dobiček od provizij za transakcije.

Negotovost poudarjajo mešane napovedi analitikov, prikazane spodaj.

Napoved delnic Coinbase – Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnice Coinbase v zadnjih 3 mesecih, je delnic za nakup trenutno ocenilo 6 analitikov, 9 za držanje in 6 za prodajo. Najvišja raven cene za napoved delnic Coinbase je 145,00 $ z najnižjo ciljno ceno pri 27,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic Coinbase je 82,74 USD.

Vir: TipRanks , 2. oktober 2023

Primer trgovalne ideje za ceno delnice Coinbase

Primer trgovalne ideje za ceno delnice Coinbase je lahko naslednji:

Kupite delnico ob preboju nad 87,00 USD, da upoštevate nestanovitnost na trgu.

Cilj naj bo tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 145,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Coinbase: Če je cilj dosežen = 580,00 $ potencialnega dobička [(145,00 $ - 87,00 $) * 10 delnic].



Ne pozabite, da gredo trgi navzgor in navzdol in je malo verjetno, da se bo cena delnice dvignila po ravni črti. Pravzaprav se lahko celo še precej zniža, preden se dvigne, zlasti glede na to, kako daleč pod ceno IPO (začetne javne ponudbe) je.

Bodite prepričani, da izvajate dobro obvladovanje tveganja in vedno veste, koliko bi lahko potencialno izgubili pri trgovanju, povezana tveganja in stroške.

Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupujete in prodajate ameriške delnice s provizijo od 0,02 USD na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic v delnicah Coinbase povzročil provizijo v višini 0,20 USD (0,02 USD * 10 delnic) za izvedbo transakcije na stran.

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornji primer trgovalne ideje povzročil skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Coinbase 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Namizja. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite COIN.US na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5. Coinbase. Tedensko. Datum: od januarja 2021 do oktobra 2023, posneto 2. oktobra 2023. Zadnja petletna izvedba ni na voljo. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Kliknite spodnjo pasico za nakup delnic Coinbase še danes! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena Coinbase delnic gibala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Coinbase premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v najnovejšem članku: Kako trgovati s CFD-ji.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »Analize«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals") Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje: