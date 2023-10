Cene nafte in napetosti na Bližnjem vzhodu

Oktober 13, 2023 09:52

Ker so povišane obrestne mere in visoka inflacija že mučile svetovno gospodarstvo, je konflikt na Bližnjem vzhodu, ki je izbruhnil pred nekaj dnevi, morda dodal še eno težavo, ki bi jo oblikovalci politik in udeleženci na trgu po vsem svetu morda morali upoštevati: cena nafte.

Zaradi geostrateških dogodkov v Izraelu so cene nafte 9. oktobra poskočile za skoraj 4 %, kar je sprožilo razprave o prihodnosti cen energije v primeru dolgotrajnega konflikta, ki bi lahko vplival na denarne politike držav po vsem svetu. Čeprav so cene v naslednjih treh dneh padle, so finančni trgi še vedno zaskrbljeni, saj spremljajo dogajanje v regiji.

Cene nafte: Naftna kriza in vojna Yom Kippur leta 1973

Regija Levant je razvpita po geopolitičnih napetostih v zadnjih nekaj desetletjih. Medtem ko je zadnji obsežen konflikt potekal leta 2006, je prišlo do številnih napetosti nižje intenzitete, ki so lokalno prebivalstvo držale na trnih.

Zgodovinsko gledano je vojna, ki je bila povezana s cenami nafte, vojna Jom Kipur leta 1973. Konflikt se je začel na dan Jom Kipurja (6. oktober), ko so vojaške sile več arabskih držav prestopile meje z Izraelom. Vojna je trajala dva tedna in pet dni, takratni velesili, ZDA in Sovjetska zveza, pa sta oskrbovali svoje zaveznike. Kljub hudim težavam, s katerimi se je soočal Izrael pri obrambi svojih ozemelj, je zmagal.

Oktobra 1973 je Organizacija arabskih držav izvoznic nafte (OAPEC) pod vodstvom Savdske Arabije razglasila naftni embargo proti državam, ki so v vojni podpirale Izrael. Embargo je trajal šest mesecev in sprožil naftno krizo leta 1973, kot je znana v zgodovini. Konec embarga je povzročil dvig cen nafte za 300 %.

Posledično so se avtomobili z velikimi motorji, ki so bili večinoma proizvedeni v ZDA, prenehali prodajati, države, ki jih je prizadel embargo, so bile prisiljene varčevati z energijo, medtem ko je zmanjšanje povpraševanja potrošnikov vplivalo na stopnje gospodarske rasti. Nekateri ekonomisti menijo, da je bila naftna kriza leta 1973 glavni dejavnik za borzno krizo leta 1974.

Pred nami nova naftna kriza?

Odgovor je, da bi bilo še prezgodaj, da bi vedeli, in da bi morali biti vključeni številni dejavniki, ki bi določali cene nafte na svetovnih trgih. 4-odstotnemu skoku cen v ponedeljek so sledili padci v torek, sredo in četrtek (10.-12. oktober), saj so bili vlagatelji previdni glede možnosti stopnjevanja krize.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – surova nafta Brent (100 sodov) CFD, dnevni grafikon USD. Časovni razpon: 5. julij 2023 – 12. oktober 2023 . Datum zajema: 12. oktober 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov. ption Caption

Konflikt na Bližnjem vzhodu je dodatek k že uvedenemu zmanjšanju proizvodnje nafte s strani Rusije in Savdske Arabije. Državi sta se dogovorili, da bosta do konca leta 2023 skupno zmanjšali proizvodnjo nafte za 1,3 milijona sodov, kar je nekaj več kot 1 % svetovnega povpraševanja. Ruski predsednik Vladimir Putin je 11. oktobra namignil, da se bodo zmanjšanja verjetno nadaljevala, kot je bilo predvideno kljub zaskrbljenost trga glede novega dviga cen nafte. Vendar je Savdska Arabija obljubila, da bo nadaljevala s potrebnimi ukrepi za stabilizacijo trga.

Avgusta so ZDA omilile omejitve za iransko nafto, saj zaloge surove nafte niso mogle podpreti svetovnega povpraševanja, zaradi česar so ameriške zaloge nafte padle na rekordno nizko raven. Po zadnjem poročilu Strateških rezerv nafte (SPR) so zaloge še vedno na skoraj 40-letnem dnu in znašajo 351,3 milijona sodov. Poročilo Reutersa, ki navaja podatke Ameriškega inštituta za nafto in je bilo objavljeno 12. oktobra, pravi, da so se zaloge surove nafte v ZDA v zadnjem tednu povečale za 12,9 milijona sodov, kar je veliko več od povečanja za 500.000 sodov, ki so ga pričakovali analitiki, ki jih je anketiral Reuters.

Medtem je Mednarodna agencija za energijo (IEA) zvišala napoved rasti svetovnega povpraševanja po nafti za leto 2023 in v svojem poročilu zapisala, da bi lahko znašala 2,3 milijona sodov na dan (bpd). Vendar pa je IEA znižala rast povpraševanja po nafti za leto 2024 z 1 milijona bpd na 880.000 bpd. Analitiki IEA so ugotovili, da se je manjše povpraševanje odrazilo v padcu cen nafte, zabeleženem septembra.

Kaj predlagajo analitiki glede cen nafte

Mednarodni denarni sklad (IMF) je dejal, da bo zelo pozorno spremljal razmere v Izraelu in Gazi, dodal pa je, da je prezgodaj za oceno gospodarskega vpliva. Glavni ekonomist IMF Pierre Gourinchas je predlagal, da bi 10-odstotno zvišanje cen nafte obtežilo svetovno proizvodnjo za približno 0,2 % leta 2024, hkrati pa povečalo svetovno inflacijo za 0,4 %.

Analitiki ING so poudarili potencialno vlogo Irana v konfliktu in v svojem poročilu zapisali: »Premija za tveganje še naprej pada, saj je konflikt v veliki meri omejen na Izrael in Hamas. Poročila, da je iransko vlado presenetil napad Hamasa, lahko prav tako zmanjšajo zaskrbljenost, da bodo ZDA bolj agresivno izvajale sankcije proti Iranu, čeprav so se v zadnjih dneh pojavila nasprotujoča si poročila o vpletenosti Irana.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – CFD za surovo nafto Brent (100 sodov), mesečni grafikon USD. Časovni razpon: 1. november 2017 – 12. oktober 2023 . Datum zajema: 12. oktober 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Analitiki banke ANZ so predlagali, da bi "naraščajoče geopolitično tveganje na Bližnjem vzhodu moralo podpirati cene nafte ... pričakovati je mogoče večjo volatilnost." Analitiki energetskega trga pri Credit Suisse so opozorili, da "premija za tveganje za nafto narašča zaradi možnosti širšega požar, ki bi se lahko razširil na bližnje velike države proizvajalke nafte, kot sta Iran in Savdska Arabija."

Ekonomisti pri Commonwealth Bank so poudarili vlogo Irana kot države proizvajalke nafte in vpliv morebitnih sankcij proti njemu. »Če bomo začeli gledati, kako ZDA s prstom kažejo na Iran, lahko vidimo, da bo iranski izvoz nafte začel padati. In to je trenutno naša največja skrb, ko gledamo na naftne trge in posledice tega konflikta,« so opozorili. Analitiki Commonwealth Bank so predlagali, da bi lahko iranski izvoz nafte upadel za 500.000 do 1 milijon sodov na dan, če bi ZDA nadaljevale z izvajanjem sankcij; takšna omejitev dobave bi lahko povečala težave z dobavo nafte, opažene po odločitvah OPEC.

Obvladovanje tveganja pri trgovanju z nafto

Nafta je ena izmed najbolj priljubljenih dobrin med trgovci. V času gospodarskih pretresov trgovci dodajajo nafto v svoje trgovalne portfelje, saj jo mnogi smatrajo za varno sredstvo. Ker pa trgovci začetniki morda nimajo dovolj znanja, da bi prepoznali priložnosti in pravi čas, bi bilo najbolje, da se osredotočijo na izobraževanje o trgovanju. Virov ne manjka, saj številni posredniki in izobraževalna središča ponujajo vrsto materialov, kot so vodniki z navodili, spletni seminarji in članki, ki lahko trgovcem začetnikom pomagajo povečati svoje znanje.

Učenje trgovanja ni edini dejavnik, ki bi lahko imel vlogo pri izvajanju uspešne strategije. Nenaden ali nepričakovan upad trga bi lahko stal denar in izničil načrte katerega koli trgovca. Zato bi morali trgovci, ki so šele začeli svojo pot trgovanja, nekaj časa posvetiti učenju uporabe orodij za obvladovanje tveganja, kot je naročilo stop-loss, ki so široko dostopna v sodobnih trgovalnih platformah. Investirajte v svoje znanje, preden začnete trgovati, da prihranite sredstva, zmanjšate stres in uživate v potovanju, ki se je pravkar začelo.

