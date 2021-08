Pregled tedna: Začetek zaostritve monetarne politike, vse Brentu in Apple-u

Kot smo pričakovali prejšnji teden, je bila pozornost trga usmerjena predvsem v letni simpozij Jackson Hole, pri čemer je bil glavni junak predsednik zveznih rezerv. Jerome Powell v svojem govoru prejšnji petek ni le uspel pritegniti vso pozornost trgov s svojimi besedami, ampak je uspel poslati tudi sporočilo o miru, kljub dejstvu, da je priznal možnost, da se bo zoženje začelo konec tega leto.

Natančneje, Jerome Powell je vztrajal pri svojem pomirjujočem sporočilu v zvezi z inflacijo, saj pričakuje, da bo to nadzorovano v naslednjem letu. Zato meni, da je morda pravi čas za začetek zmanjševanja hitrosti nakupa dolžniških sredstev, vendar se mu ne zdi, da bi bilo treba spremeniti trenutni načrt povišanja obrestnih mer, zato bi lahko prvo zvišanje obrestnih mer potekalo leta 2023.

To sporočilo predsednika Feda je trg zelo dobro sprejel, saj je bil glavni strah možnost, da bi prezgodnje zvišanje obrestnih mer povzročilo močne popravke na delniških trgih zaradi povečanja stroškov financiranja podjetij. V petek se je Wall Street zaprl za SP500, Nasdaq in Dow Jones za 0,88%, 1,23% oziroma 0,69%, zaradi česar sta se SP500 in NQ100 zaprla na vseh časih.

Vsekakor moramo biti zelo pozorni na naslednja srečanja zveznih rezerv, da dobimo več informacij o postopnem zmanjševanju nakupov in da poznamo točen trenutek začetka, saj nekateri analitiki komentirajo, da bi se lahko postopno zmanjševanje začelo okoli prihodnjega novembra.

Med makroekonomskimi podatki tega tedna bomo glede ZDA morali posebno pozornost nameniti pomembnim podatkom o zaposlenosti, ki bodo znani prihodnji petek, in potrditvi podatkov PMI za proizvodnjo prihodnjo sredo.

V Evropi danes poznamo podatke predhodnega CPI v Španiji, ki je presegel pričakovanja trga, saj se je zaradi močnega povečanja stroškov energije, ki nastanejo zaradi cen nafte in električne energije, presegel 3,3%. Jutri, v torek, bomo poznali podatke o CPI v Franciji in v evrskem območju ter podatke o zaposlovanju v Nemčiji. Poleg tega bomo v sredo poznali dokončne podatke PMI, zato bomo morali biti po slabih predhodnih podatkih prejšnjega tedna zelo pozorni.

Kar zadeva Kitajsko, bomo jutri poznali podatke PMI za mesec avgust.

Vir: makroekonomski koledar MetaTrader 5.

Trgovalni radar: Brent močno poskakuje v svoji podporni coni

V zadnjih tednih smo opazili, da se je cena sodčka Brent za 6. julij, ko je 6. julija zabeležila letne najvišje vrednosti okrog 78,44 USD za sod, zaradi naraščajočega strahu, ki ga povzroča varianta koronavirusa Delta, in njen hiter izrazit padec. širitev, kar lahko upočasni gospodarsko rast in s tem porabo nafte. Ta padec je povzročil, da se je cena sodčka Brent v začetku prejšnjega tedna soočila s svojo pomembno stopnjo podpore, kjer je v zadnjem tednu močno skočila za 11,54%.

Kot smo razpravljali v prejšnjih analizah, sta OPEC in njeni zavezniki v začetku lanskega julija dosegli dogovor, po katerem bi se proizvodnja postopoma povečevala s hitrostjo 400.000 sodov na dan, da bi v decembru dosegla 2 milijona sodov, čeprav je to komentiralo minister za nafto Kuvajta, bi to lahko ponovno razmislili na naslednjem sestanku skupine 1. septembra, saj, kot smo opazili, izpad delta variante povzroča upočasnitev gospodarstva, zato povečanje ponudbe in zmanjšanje povpraševanja bi lahko znižalo ceno sodčka surove nafte.

Če pogledamo dnevni grafikon, lahko vidimo, da je trenutno sod Brent po močnem dvigu prejšnji teden okreval raven 72 USD na sod v bližini zelenega pasu upora. Če se razveljavitev dogovora, ki je bil dosežen lanskega julija, dokončno potrdi, bi se cena surove nafte lahko okrepila.

Kljub temu moramo biti zelo pozorni na novo možno korekcijo, če ceni ne uspe premagati trenutne ravni upora, saj bi izguba pomembne ravni podpore, označene v spodnjem pasu bikovskega kanala, lahko odprla vrata za večjo korekcijo .

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5. Dnevni grafikon Brent. Področje podatkov: od 23. aprila 2020 do 30. avgusta 2021. Pripravljeno 30. avgusta 2021 ob 11.55 po CEST. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih donosov.

Evolucija v zadnjih 5 letih:

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%



Podjetniške novice in borzni indeksi

Mesec september je praktično tu in september je mesec dogodka Apple, v katerem bodo nove naprave predstavljene za prihodnje mesece. Natančneje, to srečanje bo 13. septembra in pričakuje se, da bo na tem dogodku družba pod vodstvom Tim Cook predstavila novi iPhone 13 in novo Apple Watch Series 7, čeprav nove modele in zasnove MacBook Air ali pa bi lahko predstavili tudi znani iPad.

V zadnjih tednih lahko opazimo, da je cena delnice znotraj stranskega kanala med zelenimi in rdečimi pasovi, zaradi česar so se za trenutek prelomili, da bi označili najvišje vrednosti vseh časov, čeprav se je cena hitro vrnila v to strukturo.

Ta mesec september je lahko ključen za razvoj cene, saj je lahko ta pričakovani dogodek katalizator cene.

Dokončen vzpon tega kanala navzgor bi odprl vrata za označevanje novih zgodovinskih vrhuncev in cilj cen bi bil širina tega kanala. Trenutno ima cena več ravni pomembnih podpor, pri čemer je glavni spodnji pas stranskega kanala. Izguba teh ravni bi lahko odprla vrata nadaljnjemu popravku v iskanju 135 USD na delnico.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5. Dnevni grafikon Apple. od 20. aprila 2020 do 30. avgusta 2021. Pripravljeno 30. avgusta 2021 ob 11:45 po CEST. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih donosov.

Evolucija zadnjih 5 let:

2020: 80,75%

2019: 86,13%

2018: -6,78%

2017: 46,15%

2016: 9,99%



