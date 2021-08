Pregled tedna: V središču pozornosti so BOE, RBA in NFP

Teden se začne z izjavo o obrestnih merah rezervne banke Avstralije (RBA) v zgodnjih jutranjih urah v torek. Verjetno bo šlo za premik trga, saj je večina Avstralije spet zaprta, poraba cepiva je bila zelo velika in dejstvo, da je bil avstralski dolar v zadnjih nekaj tednih šibka valuta.

V četrtek bodo vse oči uprte v Poročilo o denarni politiki Bank of England in odločitev o obrestni meri. Britanski funt je bil ena najmočnejših valut v zadnjih tednih, saj je olajšanje omejitev zaklepanja sovpadlo s padcem primerov koronavirusa. Trgi se zdaj pripravljajo, da bo banka zvišala obrestne mere prej kot slej.

Poročilo ameriške nekmetijske plače je v petek popoldne. Prejšnji teden je ameriški dolar iz zadnjega razpona izbruhnil navzdol. Različica Delta je v porastu po državah, kar bi lahko tudi znižalo ameriški dolar.

Tedenski koledar Forex

Vir: Forex koledar s trgovalne platforme MetaTrader 5, ki ga ponuja Admirals.

Trgovalni radar - Poročilo o denarni politiki BOE

Banka Anglije ob četrtek, 6. avgusta, ob 12.00 po BST objavi svoje zadnje poročilo o denarni politiki in odločitev o obrestnih merah. Nekateri odbori za monetarno politiko centralne banke so že sporočili, da želijo začeti umikati spodbude.

Združeno kraljestvo ima eno najvišjih stopenj cepljenja na svetu in je pred kratkim omililo omejitve zapora. Hkrati se je število primerov koronavirusa zmanjšalo, kar kaže, da bi lahko prišlo do močnega gospodarskega okrevanja. Verjetno bo BOE med prvimi povišal obrestne mere.

Vendar pa se drugi člani ne umaknejo spodbude, zato bo zanimivo videti celoten pogled in politično odločitev banke.

Vir: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, tedensko - Razpon podatkov: od 26. novembra 2017 do 1. avgusta 2021. Izvedeno 1. avgusta 2021, ob 7:00 po GMT. Upoštevajte: pretekle uspešnosti niso zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Zgoraj prikazani dolgoročni tedenski grafikon GBPUSD izpostavlja močan trend naraščanja od marca 2020. V zadnjem času je cena ostala v razponu med dvema črnima vodoravnima črtama podpore in upora.

Cena se je nazadnje odbila od dna lestvice. Trgovci bodo iskali optimistično poročilo Bank of England, ki bo pomagalo premakniti trg nazaj na vrh trgovalnega območja.

Posodobitve trgovanja s podjetji in borzni indeksi

Svetovni borzni indeksi se še naprej neenakomerno trgujejo. Azijski delniški trgi so bili depresivni, ko je kitajska vlada zatrla tehnološka podjetja, ki kotirajo na borzi. Tudi evropski borzni indeksi so ostali v trgovalnih območjih, večina tržnega toka pa gre v borzne indekse ZDA.

Borzni indeksi Nasdaq 100 in S&P 500 so prejšnji teden po pozitivni sezoni zaslužka zabeležili nove rekordne vrednosti. Ko pa se bo sezona zaslužkov v ZDA iztekala, bo trg iskal nov sprožilec za podporo trgovanju cen na teh povišanih ravneh. To bi lahko prišlo iz ameriških zveznih rezerv ali pa bi povzročilo popravek trenda.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Razpon podatkov: od 4. novembra 2020 do 1. avgusta 2021, izveden 1. avgusta 2021, ob 18.30 po GMT. Upoštevajte: pretekle uspešnosti niso zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Zadnja petletna uspešnost S&P 500:

2020 = +16,17%

2019 = +29,09%

2018 = -5,96%

2017 = +19,08%

2016 = +8,80

Zgornji graf prikazuje nedavni trend borznega indeksa S&P 500. Cikli in cenovno dejanje poudarjajo močan naraščajoči trend, pri katerem se eksponentno drseče povprečje prav tako dviga.

Kupovanje okoli nekaterih od teh drsečih povprečij je bila v zadnjih mesecih strategija izbire. Vendar pa bo ob sprostitvi sezone zaslužka zanimivo videti, ali bodo na naslednji odskok višje čakali kupci.

