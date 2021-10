Pregled tedna: FOMC in številke zaposlenih so v ospredju

Po katastrofalnem poročilu o zaposlovanju v ZDA prejšnji teden bodo vse oči uprte v zapisnik tedenskega sestanka ameriškega FOMC -a, ki ga je Fed objavila v sredo, skupaj z inflacijo v ZDA in nato v petek v ZDA na drobno. Trgovci so si zagotovili nemoteno vožnjo v postopku zmanjševanja Fed, vendar so nedavni podatki ustvarili skalno pot naprej.

Avstralsko poročilo o zaposlovanju bo v četrtek prav tako na ogled. AUD je bila ena izmed najšibkejših valut več mesecev v času nemirov v Avstraliji. Zdaj, ko so se stvari nekoliko stabilizirale, se osredotoča na vpliv na domače gospodarstvo.

Tedenski koledar Forex

Vir: Forex koledar s trgovalne platforme MetaTrader 5, ki ga ponuja Admirals.

Trgovalni Radar – US FOMC, Inflation & Retail Sales

V sredo, 13. oktobra, ob 13.30 po BST, ameriške zvezne rezerve objavljajo svoje zadnje poročilo zapisnikov sestankov FOMC. To poročilo podrobno opisuje finančne in gospodarske razmere, ki vplivajo na odločitev banke o denarni politiki.

Sprememb ni pričakovati, saj je Fed že napovedal, da želi začeti postopno zmanjševanje, vendar čaka na močnejši trg dela. Podatki o zaposlenosti v ZDA so se prejšnji teden izkazali za precej slabše od pričakovanih, saj je bilo prejšnji mesec v gospodarstvo dodanih le 194.000 delovnih mest v primerjavi s pričakovanimi 490.000.

Jezik v poročilu lahko poda več podrobnosti o tem, kje so rdeče črte FED -a, tako da lahko vidimo nekaj pozicioniranja na podlagi podatkov prejšnjega tedna. Tudi zato bo v sredo veliko poročilo o CPI (inflacija cen življenjskih potrebščin) in petkovi prodaji na drobno v ZDA v petek.

Vir: Admirals MetaTrader 5, USDX, mesečno - Razpon podatkov: od 1. avgusta 2013 do 10. oktobra 2021, izveden 10. oktobra 2021 ob 19.00 po GMT. Upoštevajte: pretekle uspešnosti niso zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Zgornji graf prikazuje mesečno cenovno aktivnost indeksa ameriških dolarjev . Jasno je videti odboj višji od nedavne horizontalne podpore okoli 89,13. To je tudi spodnja podporna cona vzorca dolgoročne konsolidacije.

Zanimivo je, da se je cena prebila tudi skozi vmesni upor, kot ga prikazuje majhna padajoča črna črta. Zdaj, ko so biki nad to stopnjo upora, obstaja cena, da se cena poskuša zvišati-morda nazaj na vrh vzorca dolgoročne konsolidacije.

Njanovejše o trgovanju s podjetji in borznimi indeksi

Globalni borzni indeksi so se v zadnjih tednih še naprej zniževali, čeprav so bili ukrepi zdaj bolj umirjeni. Energetska kriza, strah pred inflacijo in naraščajoče napetosti med ZDA in Kitajsko ter zdaj med EU in Združenim kraljestvom so znižale razpoloženje glede tveganja.

Zdaj, ko se je zagon navzdol upočasnil, je to priložnost za kupce, da poskusijo graditi. Analiza, ali je temu tako ali ne, bo ključna za naslednjo veliko potezo, še posebej, ko od novembra vstopamo v tradicionalno sezonsko bikovski mesec.

Vir: Admirals MetaTrader 5, SP500 , Daily - Razpon podatkov: od 8. januarja 2021 do 10. oktobra 2021, izveden 10. oktobra 2021 ob 18.30 po GMT. Upoštevajte: pretekle uspešnosti niso zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Pretekla petletna uspešnost S&P 500 : 2020 = +16,17% , 2019 = +29,09% , 2018 = -5,96% , 2017 = +19,08% , 2016 = +8,80

Trenutno se gibanje cen zgornjega borznega indeksa S&P 500 bori med 100-dnevnim eksponentnim drsečim povprečjem (EMA), ki ga prikazuje zelena črta, in 50-dnevno EMA, prikazano z rdečo črto.

Te ravni so v preteklosti zagotavljale tehnično podporo in odporne cone in to še vedno počnejo. Trgovci bodo iskali naslednje namige o tem, ali se bo cena še naprej nižala ali bo sledila rast.

Kakorkoli že, napoveduje se zelo zanimiv teden!

