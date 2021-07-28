Компания Apple публикует рекордные результаты

Июль 28, 2021 16:00

Вчера мы узнали результаты компании Apple за квартал – они снова смогли превзойти ожидания рынка, еще раз подтвердив, что текущий период является крайне благоприятным для компании.

Ежеквартальный доход компании составил 81,434 млрд долларов, что на 10% выше рыночных ожиданий.

Это лучший третий финансовый год компании в ее истории, при этом выручка за этот трехлетний период выросла на 36%.

Результаты отражают диверсификацию компании, выручка которой составляют:

iPhone: 39,57 млрд долларов.

Mac: 8,235 млрд долларов.

iPad: 7,368 млрд долларов.

Носимые устройства, дом и аксессуары: 8,775 млрд долларов.

Услуги: 17,486 млрд долларов.

Среди этих данных выделяется рост продаж телефонов iPhone, благодаря последней модели, iPhone 12. Это также подчеркивает эволюцию сегмента цифровых услуг.



Источник: Admirals MetaTrader 5, AAPL, Daily – Диапазон данных: c 26 марта 2021 г. по 28 июля 2021 г. по состоянию на 28 июля 2021 г. в 11:30 по CET. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На изображении выше видно ежедневное изменение цены акций Apple с 26 марта по сегодняшний день. На графике ясно видно, что с первого июня акция двигалась в бычьем канале с амплитудой примерно 4 доллара. 6 июля цена смогла пробить уровень сопротивления этой фигуры, а трейдеры, казалось, стараются сформировать еще более выраженное ралли акций Apple.

Однако через неделю это движение потеряло импульс, и цена двинулась к нижней границе канала.

Вчера акция отскочила от уровня поддержки этого канала, расположенного на уровне около 145,50 долларов.

Опубликованные результаты могут помочь цене вернуться в верхнюю зону восходящего канала, близкой к психологическому уровню в 150 долларов, где ожидается увеличение объема торгов.

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