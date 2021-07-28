Контакты
Начните торговать
arrow_forward
О нас expand_more
Начать торговлю expand_more
Продукты expand_more
Инструменты
Инструменты
Лучшие условия
Личные финансы NEW
Платформы expand_more
Торговые платформы
Торговые инструменты
Аналитика expand_more
Обучение expand_more
Партнерство expand_more
Начните торговать
menu
  1. icon-home Home
  2. Аналитика
  3. Торговые новости
  4. Компания Apple публикует рекордные результаты

Компания Apple публикует рекордные результаты

Июль 28, 2021 16:00

Apple публикует рекордные результаты

Вчера мы узнали результаты компании Apple за квартал – они снова смогли превзойти ожидания рынка, еще раз подтвердив, что текущий период является крайне благоприятным для компании. 

Ежеквартальный доход компании составил 81,434 млрд долларов, что на 10% выше рыночных ожиданий. 

Это лучший третий финансовый год компании в ее истории, при этом выручка за этот трехлетний период выросла на 36%. 

Результаты отражают диверсификацию компании, выручка которой составляют: 

iPhone: 39,57 млрд долларов. 

Mac: 8,235 млрд долларов. 

iPad: 7,368 млрд долларов. 

Носимые устройства, дом и аксессуары: 8,775 млрд долларов. 

Услуги: 17,486 млрд долларов. 

Среди этих данных выделяется рост продаж телефонов iPhone, благодаря последней модели, iPhone 12. Это также подчеркивает эволюцию сегмента цифровых услуг. 
  
Источник: Admirals MetaTrader 5, AAPL, Daily – Диапазон данных: c 26 марта 2021 г. по 28 июля 2021 г. по состоянию на 28 июля 2021 г. в 11:30 по CET. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

На изображении выше видно ежедневное изменение цены акций Apple с 26 марта по сегодняшний день. На графике ясно видно, что с первого июня акция двигалась в бычьем канале с амплитудой примерно 4 доллара. 6 июля цена смогла пробить уровень сопротивления этой фигуры, а трейдеры, казалось, стараются сформировать еще более выраженное ралли акций Apple. 

Однако через неделю это движение потеряло импульс, и цена двинулась к  нижней границе канала. 

Вчера акция отскочила от уровня поддержки этого канала, расположенного на уровне около 145,50 долларов. 

Опубликованные результаты могут помочь цене вернуться в верхнюю зону восходящего канала, близкой к психологическому уровню в 150 долларов, где ожидается увеличение объема торгов. 

Со счетом Trade.MT5 от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на акции Apple и 3000+ других акций! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже!

MT5 Supreme Edition

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

  1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.

  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.

  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.

  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком Javier Olivan, сторонним специалистом (далее «Автор») на основе его личных оценок.

  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.

  6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.

  7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.

Javier Oliván
Javier Oliván
Финансовый аналитик и контент-специалист, Admirals Spain

Хавьер – экономист, специализирующийся в сфере международной экономики. Имеет степень магистра в области международной торговли и огромный интерес к финансовым рынкам, на которых он занимается инвестициямя более 15 лет.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova