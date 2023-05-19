Монетарная политика ЕЦБ: инфляция и евро

Май 19, 2023 14:35

В последние несколько месяцев Европейский центральный банк (ЕЦБ) столкнулся с высоким уровнем инфляции, что вынудило его пересмотреть и радикально изменить свою денежно-кредитную политику. Инфляционное давление также повлияло на сам евро: он потерял позиции по отношению к своему главному конкуренту, доллару США.

Евро является одной из самых торгуемых валют в мире наряду с долларом США и британским фунтом стерлингов. В этой статье мы поделимся с начинающими трейдерами, которые хотят торговать евро, ценной информацией об инфляции в ЕС и прогнозе по денежно-кредитной политике центрального банка.

Инфляция в еврозоне достигла рекордно высокого уровня

Европейский центральный банк установил целевой уровень инфляции в 2%. В течение многих лет правлению ЕЦБ удавалось поддерживать ежемесячные темпы инфляции близко к своему целевому значению, а иногда и близко к нулю. Центральному банку еврозоны удавалось сдерживать инфляцию в последнее десятилетие, хотя процентные ставки оставались близкими к историческим минимумам.

Пандемия коронавируса вынудила ЕЦБ еще больше снизить процентные ставки, чтобы поддержать экономику еврозоны, пострадавшую от введения карантина и других мер, предпринятых правительством. Зарплаты выплачивались, несмотря на снижение экономической активности. Также был создан специальный фонд с целью поддержки экономик еврозоны.

Последствия притока миллиардов евро на рынок стали очевидны в августе 2021 года, когда общая инфляция составила 3,0%, что на 0,8% выше, чем в июле. К февралю 2022 года инфляция выросла до 5,9%, продолжая расти до октября 2022 года, когда она достигла 10,6% в годовом исчислении. С тех пор уровень инфляции уровень инфляции упал почти до 7%, что все еще далеко от целевого показателя ЕЦБ в 2%.

Процентные ставки ЕЦБ повышаются для контроля над инфляцией

Одной из стратегий, выбранных управляющим советом ЕЦБ для снижения уровня инфляции, было повышение стоимости заимствований. В июле 2022 года совет директоров объявил о первом повышении ставок за одиннадцать лет. К маю 2023 года ЕЦБ повышал процентные ставки семь раз подряд, при этом базовая ставка составила 3,25%.

ЕЦБ — не единственный крупный центральный банк, ужесточивший свою денежно-кредитную политику за последние несколько месяцев, поскольку Федеральная резервная система США и Банк Англии также значительно повысили стоимость заимствований для сдерживания инфляции.

Как на это реагирует евро?

Дни, когда евро торговался на уровне 1,22 доллара США (май 2021 года) по отношению к доллару США, давно миновали. Стоимость единой валюты падала в течение следующих месяцев, зафиксировав многолетний минимум в начале сентября 2022 года, когда она торговалась на уровне 0,98 по отношению к доллару США.

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Monthly – Диапазон данных: 1 января 2018 г. – 18 мая 2023 г. по состоянию на 18 мая 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Евро укрепился на фоне неоднократных повышений процентной ставки ЕЦБ, преодолев барьер в 1 доллар США и по состоянию на 18 мая торгуется на уровне 1,08 доллара США.

Что говорят аналитики относительно экономики еврозоны и евро?

Стоимость жизни значительно выросла за последние несколько месяцев для большинства граждан еврозоны. Людям, которые должны погашать свои кредиты, приходится тратить больше денег, поскольку более высокие ставки сказываются на их бюджете. Хотя общая инфляция, похоже, снижается из месяца в месяц, существует неопределенность в отношении того, продолжит ли ЕЦБ ужесточать свою денежно-кредитную политику в будущем.

Кристин Лагард: паузы не предвидятся

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила: «Мы не собираемся останавливаться — это совершенно ясно. Мы знаем, что сделали пока недостаточно. Инфляция была слишком высокой и длилась слишком долго, ЕЦБ находится на пути борьбы с инфляцией, и борьба еще не окончена, и она закончится только тогда, когда у нас будет достаточно уверенности в том, что мы достигнем цели в 2% в среднесрочной перспективе. ».

Отвечая на вопрос, последует ли ЕЦБ за Федеральной резервной системой, чтобы приостановить повышение процентных ставок, Лагард отметила, что ЕЦБ не зависит от ФРС, и добавила, что недавние сделки по заработной плате и высокая маржа корпоративной прибыли могут представлять риск для плана денежно-кредитной политики центрального банка.

Reuters прогнозируют еще 2 повышения ставок

Все 62 экономиста, опрошенные агентством Reuters 16 мая, прогнозируют повышение на 25 базисных пунктов на июньском заседании ЕЦБ. Сорок два экономиста также прогнозируют еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов в июле. Большинство экономистов предположили, что после ожидаемого повышения ставок процентные ставки не изменятся до апреля 2024 года.

Прогнозы банковских аналитиков

Отчет Bank of America, кажется, не противоречит выводам опроса Reuters. «Сообщения нескольких спикеров ЕЦБ… носили явно ястребиный характер после заседания (4 мая), а их опрос потребительских ожиданий показал более высокие инфляционные ожидания. Если ничего резко не изменится, мы можем лишь подтвердить наше мнение о том, что нас ждут еще минимум два повышения на 25 базисных пунктов», — отмечается в отчете Bank of America.

Аналитики ING заявили в своем отчете, опубликованном 4 мая, что «ЕЦБ будет трудно вернуться к повышению ставок на 50 б.п. в текущих макроэкономических условиях с отставанием от предыдущих повышений, банковскими потрясениями и сдержанным ростом, но все еще устойчивой инфляцией. В этом случае будет сложно повышать ставки более одного или максимум двух раз. На самом деле риск того, что каждое последующее повышение ставки может оказаться ошибкой в будущем, высок. Вместо этого сохранение процентных ставок на высоком уровне после очередного повышения ставок в июне, вероятно, станет следующим компромиссом между голубями и ястребами».

Аналитики финского банка Nordea предположили, что финансовые рынки рассчитывают на слишком большое снижение ставок в будущем. Комментируя процентные ставки, они сказали: «Раннее ужесточение мер оказывает явное влияние на условия финансирования, банковские опасения в США продолжаются, но в то же время показатели инфляции остаются слишком высокими. Очевидно, что риски есть в обоих направлениях, но мы думаем, что ЕЦБ, по крайней мере, еще несколько раз повысит ставки. Мы не думаем, что ставки упадут так быстро, как это закладывается в цену финансовыми рынками. Лагард ясно дала понять, что ЕЦБ не будет делать пауз, и мы ожидаем еще двух повышений ставок на 25 базисных пунктов в июне и июле, в результате чего ставка по депозитам достигнет 3,75%».

Торговля евро для начинающих и управление рисками

Евро считается одной из основных валют, торгуемых каждый день на мировых рынках. Единая валюта торгуется по отношению к доллару США и британскому фунту стерлингов, а также по отношению к японской иене или другим валютам развивающихся рынков. Валютных пар с евро много, что помогает трейдерам диверсифицировать свои стратегии в зависимости от их целей. Поскольку единая валюта является одной из самых популярных валют среди трейдеров, начинающие трейдеры могут столкнуться с большим количеством новостей, связанной с евро.

Если вы только начинаете свое торговое путешествие, вы можете искать торговые возможности, предлагаемые валютными парами с евро. Однако вполне возможно, что у вас не будет необходимого опыта, чтобы судить о том, какой курс действий будет правильным, и заниматься торговлей, основываясь на эмоциях, а не на знаниях.

Риски для начинающих трейдеров всегда высоки. Если вы не хотите неожиданно потерять средства, стоит расширить свои знания о трейдинге и научиться использовать инструменты управления рисками. Например, ордер стоп-лосс позволяет трейдерам ограничить свои потенциальные убытки при торговле. Существует множество инструментов управления рисками, которыми вы можете научиться пользоваться. Брокеры предлагают широкий спектр учебных материалов, подготовленных опытными трейдерами, которые могут оказаться полезными для начинающих трейдеров. Мы советуем повысить свои навыки, изучив, как использовать соответствующие инструменты, которые помогут вам снизить риски и в то же время получить удовольствие от торговли.

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