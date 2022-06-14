Медвежьи настроения на фондовых рынках усиливаются в преддверии решения ФРС по процентной ставке

Июнь 14, 2022 15:39

Медвежьи настроения на мировых фондовых рынках, вызванные опасениями экономической рецессии, усилились в преддверии решения Федеральной резервной системы по процентной ставке, которое станет известно 15 июня.

Индекс S&P также коснулись медвежьи настроения. Это вызвало массовые продажи на азиатских фондовых рынках в начале торговой недели. Американские акции пострадали после того, как были опубликованы данные по индексу потребительских цен в США за май: индекс достиг нового 40-летнего максимума в 8,6%.

Учитывая агрессивную риторику ФРС, инвесторы и трейдеры, естественно, пришли к выводу, что Федеральная резервная система, скорее всего, повысит ключевую процентную ставку как минимум на 0,5%, а может и на 0,75%. Хотя ужесточение денежно-кредитной политики поможет контролировать инфляцию, это приведет к более дорогим кредитам для предприятий и домашних хозяйств и одновременному снижению потребительских расходов. Более высокие процентные ставки на фоне ухудшения экономических условий также могут привести к риску дефолта по кредитам.

Доллар США вырос на волне популярности активов-убежищ, в то время как цены на золото, которым присуща обратная корреляция, оказались под понижательным давлением. Несмотря на разговоры о рецессии в США, повышение процентных ставок увеличивает возможность повышения доходности на рынках облигаций.

Сегодня Великобритания опубликовала последние данные по занятости населения в сложных экономических условиях. Согласно данным МОТ, уровень безработицы за три месяца (февраль-апрель) составил 3,8% по сравнению с предыдущим результатом в 3,7%. Высокая стоимость жизни и рост процентных ставок могут подорвать инвестирование на рынке труда Великобритании в то время, когда восстановление после последствий пандемии COVID-19 имеет крайне важное значение.

Что касается других торговых новостей, сегодня будет опубликован отчет по индексу экономических настроений ZEW в Германии. Аналитики прогнозируют, что значение индекса составит -27,5 по сравнению с предыдущим результатом -34,3. Если отчет превзойдет ожидания, евро может укрепиться, но если фактические результаты окажутся хуже прогнозов, евро может оказаться под серьезным понижательным давлением.

Наконец, сегодняшний отчет по индексу цен производителей США (PPI) может задать тон настроениям в отношении доллара США. Ожидается, что индекс вырастет до 0,8% в мае по сравнению с 0,5% в апреле. Участники рынка следят за отчетом более пристально, чем обычно, учитывая инфляционные условия в крупнейшей экономике мира.

Полезная информация

Что такое PPI? Индекс цен производителей (PPI) является опережающим индикатором инфляции оптовых цен, уплачиваемых производителям и поставщикам услуг. «Опережающий» здесь означает, что индикатор фиксирует изменения раньше, чем они станут заметны, поэтому может указать, в каком направлении движется инфляция.

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