Инвесторы ждут решений ФРС, ЕЦБ и Банка Японии по процентной ставке

Июнь 14, 2023 15:42

На этой неделе три центральных банка – Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии – объявят свои решения по процентным ставкам.

Первым свое решение объявит ФРС, заседание которой состоится сегодня вечером, во время чего совет управляющих обсудит стоимость заимствований на основе последних финансовых отчетов. ФРС передаст эстафету ЕЦБ. Мировые рынки ожидают, что центральный банк еврозоны примет действия для укрощения инфляции. И наконец, согласно прогнозам, Банк Японии обнародует свое решение по процентной ставке в пятницу.

Решение ФРС по процентной ставке

В среду аналитики и финансовые корреспонденты будут с нетерпением ждать того, как правление ФРС отреагирует на последние данные по состоянию экономики США. Инструмент CME FedWatch Tool указывает на шанс в 89,6%, что политики ФРС сохранят ставку без изменений. Следует отметить, что всего неделю назад (07.06) инструмент CME FedWatch Tool указал вероятность в 72,5%.

Отчет по ИПЦ в США за май показал, что в мае потребительские цены выросли на 4% в годовом исчислении, превзойдя прогнозировавшиеся 4,1%. Общий показатель инфляции в мае был самым низким с апреля 2021 года. Экономисты в беседе с CNBC 13 июня, предположили, что обнадеживающая тенденция потребительских цен даст ФРС некоторую свободу действий для сохранения ставок без изменений в этом месяце, и если эта тенденция сохранится, ФРС, вероятно, не будет повышать ставку до конца года.

В отчете, опубликованном 12 июня, экономисты ING отметили: «В марте ФРС дала понять, что ставки останутся в диапазоне 5–5,25% до конца года, а снижение ставок произойдет в 2024 году. Мы считаем, что в их прогнозы могут вноситься лишь незначительные корректировки. Тем не менее, риск заключается в том, что даже если ФРС сохранит ставки на этой неделе без изменений, она добавит дальнейшее повышение ставки в свой основной прогноз, что приведет к резкому колебанию рынков в пользу роста ставки на 25 базисных пунктов в июле».

ЕЦБ примет решение по ставке

В четверг наступит очередь ЕЦБ принять решение по процентной ставке. Как показал опрос Reuters среди экономистов, в отличие от ФРС, политики ЕЦБ, вероятно, продолжат повышение ставки на 25 базисных пунктов. По предварительным оценкам, общая инфляция в еврозоне упала до 6,1% в мае, что значительно ниже апрельского показателя в 7%.

Член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Габриэль Махлуф объяснил, что вопрос, нужно ли будет продолжать повышение ставок после лета, «потребует подробного анализа». Он также отметил, что повышение ключевой ставки, вероятно, прекратится, как только они достигнут «верхней границы повышения процентных ставок».

Экономисты Crédit Agricole также прогнозируют повышение ставок ЕЦБ, добавляя, что повышение стоимости заимствований может поддержать единую валюту. «Мы ожидаем повышения ставки на 25 базисных пунктов, учитывая, что ЕЦБ ожидает сохранения инфляции в еврозоне и не считает, что финансовые условия достаточно ужесточились, чтобы угрожать росту, что может спровоцировать дальнейшее ускоренное повышение ставок и поддержать евро. Однако мы ожидаем, что евро будет консолидироваться в основном по отношению к валютам государств с «голубиной» политикой центральных банков, которые уже сигнализировали о пике своего цикла ужесточения, таких как японская иена и новозеландский доллар», — отмечают они в своем отчете.

Решение Банка Японии по процентной ставке

Банк Японии станет третьим крупным центральным банком, который объявит о своем решении по процентным ставкам. Хотя базовая инфляция выросла до 4,1%, самого высокого уровня за последние четыре десятилетия, Банк Японии, похоже, не желает следовать примеру других центральных банков. Согласно прогнозу Банка Японии, базовая инфляция упадет ниже целевого уровня в 2% к концу этого года.

Источники Reuters предположили, что центральный банк Японии, вероятно, сохранит целевую краткосрочную процентную ставку -0,1% и ограничение доходности 10-летних облигаций на уровне 0%, установленное в соответствии с его политикой контроля кривой доходности (КДД). В беседе с журналистами Bloomberg бывший заместитель губернатора Масазуми Вакатабе сказал, что не прогнозирует никаких изменений в денежно-кредитной политике в этом месяце, и добавил, что «еще слишком рано говорить, что инфляция была устойчивой и стабильной».

Отчет по ВВП Новой Зеландии за 1 квартал 2023 г.

Сегодня Статистическое управление Новой Зеландии опубликует данные по росту ВВП страны в первом квартале 2023 года. Экономисты прогнозируют рост экономики на 2,6% в годовом исчислении, но сокращение на 0,1% в квартальном исчислении.

В обзоре Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 13 июня: «Экономика Новой Зеландии, вероятно, продолжит замедляться в ближайшем будущем по мере ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция снижается, но еще некоторое время будет оставаться высокой. Сальдо счета текущих операций значительно ухудшился, отражая избыточный спрос и разовые факторы». Аналитики МВФ также отметили: «Денежно-кредитная политика соответствует обстоятельствам и должна быть направлена на достижение целевого уровня инфляции. РБНЗ должен продолжать отслеживать финансовые условия и корректировать макропруденциальные параметры, необходимые для поддержания финансовой стабильности».

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