Привлекательность золота растет по мере возрастания неуверенности на рынках

Август 30, 2021 16:55

Как мы упоминали в нашем анализе в июле, в первой половине года золото подешевело на 7%, в основном из-за хороших показателей доллара и основных фондовых индексов, хотя кажется, что в течение июля и августа этот тренд меняется на противоположный, поскольку за последние два месяца цена на золото выросла на 2,68%.

Это можно объяснить растущей неопределенностью на финансовых рынках в отношении будущего экономики из-за ухудшений в Германии и Соединенных Штатах, вызванных распространением штамма “Дельта”, поскольку эффективность вакцин перед этим новым штаммом оказалась низкой. Это вызывает растущее недоумение населения в отношении процесса вакцинации.

Кроме того, в нашем анализе на прошлой неделе разведывательная компания Palantir объявила о приобретении золотых слитков на 50,7 млн долларов в рамках своей стратегии диверсификации рисков перед лицом возможного события типа «Черный лебедь» на фондовых рынках, тем самым продемонстрировав свои сомнения в будущем.

Как мы говорили ранее, реальность такова, что неопределенность в отношении будущего продолжает расти с каждым днем в виду различных факторов: геополитические изменения, которые включают, например, бегство из Афганистана и возможные конфликты в будущем, борьба за глобальную гегемонию между США и Китаем. Неопределенность и нестабильность, которые могут возникнуть на финансовых рынках ввиду экономических мер, которые такие органы, как Федеральная резервная система или Европейский центральный банк, могут принять для борьбы с инфляцией, как, например, повышение процентных ставок и постепенное сокращение программ выкупа активов, которые проводились в последние годы, то неудивительно, что все больше и больше людей сомневаются в этих органах и фиатных валютах, ища альтернативы в виде золота.

С технической точки зрения, на дневном графике видно, что после последнего сильного падения в начале августа от основного уровня поддержки, представленного нижней красной полосой, цена испытала сильный восходящий импульс. В результате цена поднялась выше уровня 200-дневной скользящей средней.

Этот импульс помогает цене двигаться в направлении к уровню сопротивления, представленного нижней зеленой полосой. Поэтому стоит крайне внимательно следить за ценой на этом уровне, поскольку возможный бычий прорыв поможет цене подняться к уровню $ 1900 за унцию в поисках следующего уровня сопротивления.

На данный момент цена все еще далека от максимумов прошлого года, но если неопределенность продолжит расти, у золота хорошие перспективы для роста.





Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, Gold, Daily – Диапазон данных: 29 апреля 2020 г. по 30 августа 2021 г. по состоянию на 30 августа 2021 г. в 12:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 21.86%

2019: 15.45%

2018: -3.22%

2017: 12.75%

2016: 10.12%

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