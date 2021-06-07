Еженедельный обзор рынка: в центре внимания Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Канады

Июнь 07, 2021 13:59

После того, как разочаровывающий отчет по занятости населения в США на прошлой неделе стал причиной еще большего падения доллара, внимание рынка на этой неделе будет приковано к евро и канадскому доллару. Пресс-конференция Банка Канады состоится в среду, а пресс-конференция Европейского центрального банка – в четверг. Поэтому, скорее всего, текущая неделя также окажется волатильной.

По мере того, как сезон публикации данных о прибыли компаний подходит к концу, фондовые индексы США ориентируются на доллар США. Об этом свидетельствует падение доллара и рост фондовых индексов S&P 500 и Nasdaq 100 в пятницу.

Курс евро также может иметь большое влияние на индексы европейских фондовых рынков, которые находились в восходящем тренде в течение большей части этого года.

Еженедельный календарь Форекс

Источник: торговая платформа MetaTrader 5, предоставленная Admirals.

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Радар трейдера – пресс-конференция ЕЦБ

Заявление ЕЦБ по денежно-кредитной политике должно быть опубликовано в четверг, 10 июня, в 12:45 по BST. Вместе с заявлением мы узнаем решение по процентным ставкам, после чего увидим пресс-конференцию в 13:30 BST.

Вероятно, данное заявление при ведет к повышению волатильности, поскольку евро резко вырос по отношению к доллару США с начала апреля более чем на 500 пунктов, что составляет рост почти на 5%. В связи с этим некоторые члены банка, вероятно, прокомментируют обменный курс банка.

Центральный банк также ранее комментировал, что Программа чрезвычайных закупок на случай пандемии (PEPP) будет пересмотрена на июньском заседании. Это усложнит задачу президенту ЕЦБ Кристин Лагард, расчистив путь для некоторых нестабильных движений в четверг.

В прошлом центральный банк также комментировал, что Программа чрезвычайных закупок в связи с пандемией (PEPP) будет пересмотрена на июньском заседании. Это осложнит ситуацию для председателя ЕЦБ Кристин Лагард, вызвав волатиность на рынке в четверг.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Monthly – Диапазон данных: c 1 августа 2013 г. по 4 июня 2021 г. по состоянию на 4 июня 2021 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На месячном графике EURUSD выше ясно виден рост от уровня минимумов апреля 2020 года, связанных с пандемией. С тех пор цена установила серию минимумов, каждый из которых был выше предыдущего, (выделенных короткими черными горизонтальными линиями), что зачастую является подтверждением восходящего тренда.

Если доллар США не сможет начать рост после неутешительного отчета по занятости населения, опубликованного на прошлой неделе, у EURUSD есть возможность для дальнейшего роста. Особенно если центральный банк сохранит оптимизм в отношении прогресса в экономике еврозоны и распространении вакцины.

Это делает многолетний ценовой максимум ~ 1,2413 интересной целью для быков на рынке.

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Обновления корпоративной торговли и фондовые индексы

По мере того, как сезон публикации данных о прибыли компаний к концу, большинство фондовых индексов, вероятно, теперь будут руководствоваться внутренним экономическим ростом. Индексы фондового рынка США остаются одними из самых интересных для трейдеров в свете отчета по занятости, опубликованного на прошлой неделе.

Это может служить подтверждением того факта, что ФРС может придерживаться более низких процентных ставок дольше, чем ожидает рынок, что, вероятно, будет способствовать некоторому потенциальному росту на фондовых рынках. То же самое верно и для европейских фондовых индексов, которые торгуются на рекордных максимумах, поскольку ЕЦБ придерживается своих мер по поддержке экономики.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: c 15 сентября 2020 г. по 4 июня 2021 г. по состоянию на 4 июня 2021 г. в 18:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты S&P 500 за последние пять лет:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80%

2015 = -0.82%

Дневной график индекса S&P 500, показанный выше, демонстрирует четкий восходящий тренд в течение нескольких последних кварталов. 50-дневная (красная) экспоненциальная скользящая средняя торгуется выше 100-дневной (зеленой) экспоненциальной скользящей средней, что часто используется в качестве подтверждения того, что рынок находится в восходящем тренде.

Цена продолжала находить поддержку в этих скользящих средних, и недавний скачок вверх то 50-дневной скользящей средней привлек больше покупателей. Следующим целевым уровнем, вероятно, станет рекордный уровень в районе $ 4 247,00.

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