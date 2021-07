Rezultate mixte în cazul indicelui ZEW din Germania

Iulie 06, 2021 17:05

În timp ce în luna iunie comentam datele economice pozitive ale IFO din Germania, în sesiunea de tranzacționare de astăzi au fost prezentate datele importante corespunzătoare indicelui german ZEW, privind încrederea investitorilor și situația actuală.

Aceste date sunt publicate de Centrul European pentru Cercetare Economică. Sentimentul investitorilor instituționali germani este determinat prin efectuarea unui sondaj în rândul a aproximativ 350 de instituții financiare și analiști cu privire la așteptările lor pentru următoarele 6 luni și la percepția actuală a situației.

Interpretarea acestui indicator important este foarte simplă: dacă valoarea sa este peste zero, înseamnă că starea de spirit este optimistă, iar sub zero înseamnă că starea de spirit este pesimistă.

În urma publicării acestor date, putem observa o discrepanță între situația actuală și încrederea investitorilor, deoarece indicele ZEW privind încrederea investitorilor în raport cu situația actuală a fost cu mult peste așteptările pieței, cu 21,9 puncte față de cele 5 puncte estimate.

Pe de altă parte, valoarea indicelui de încredere a investitorilor a scăzut mai mult decât s-a estimat, ajungând la 63,3 puncte, față de 75,2 puncte, după ce luna trecută a ajuns la 79,8 puncte.

Datele de mai sus, împreună cu datele pozitive ale IFO despre care am discutat în analiza menționată mai sus, sugerează că investitorii cred într-o redresare solidă a economiei germane și, prin urmare, situația economiei europene își va continua ritmul în lunile următoare.

În ciuda acestor date macroeconomice pozitive, dacă ne uităm la graficul H4, putem observa cum în ultimele câteva sesiuni, DAX30 s-a tranzacționat într-un range (flat), cu o ușoară creștere de 0,10% în această lună.

Din punct de vedere tehnic, după ce a atins maximul istoric pe 14 iunie, DAX30 a continuat să se consolideze în ultimele câteva sesiuni. Prin urmare, prețul a străpuns în sens descendent media mobilă de pe H4 și a pierdut tempora media de 200 de perioade (în roșu), dar în cele din urmă a reușit să redreseze

În prezent, DAX30 are două niveluri importante de rezistență reprezentate de linia de trend descendent pe termen scurt (în roșu) și de nivelul de rezistență din jurul valorii de 15.700 de puncte. Străpungerea a acestor niveluri ar putea genera apariția unui nou impuls ascendent care ar putea determina înregistrarea unor maxime istorice.

Pe de altă parte, în cazul în care prețul va pierde media de 200 de perioade, este posibil să asistăm la o nouă corecție până la următorul suport, evidențiat de banda roșie inferioară.

Sursa: Admirals MetaTrader 5. Grafic H4 DAX30. Interval: 14 mai 2021 - 6 iulie 2021. Vă rugăm să rețineți că performanța anterioară nu este neapărat o indicație a performanței viitoare.

Evoluția din ultimii 5 ani:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

