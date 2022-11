Wall Street închide în scădere, pe fondul unei atitudini agresive a Fed-ului

Noiembrie 03, 2022 17:04

După cum era de așteptat, Rezerva Federală a majorat ratele dobânzilor cu 75 de puncte de bază, ieri seară. Dar, după cum am observat în știrile de ieri, comentariile președintelui Fed, Jerome Powell, care au urmat anunțului, au fost de o importanță deosebită.

Mulți traderi și investitori au speculat că Fed va începe să încetinească ritmul viitoarelor creșteri ale ratelor dobânzilor. Din păcate, au rămas dezamăgiți.

În ciuda anunțului inițial, care a lăsat ușa deschisă pentru o încetinire a viitoarelor creșteri ale ratelor, Powell a turnat apă rece asupra acestei perspective, declarând puțin după, că este „foarte prematur” pentru o pauză și că este posibil ca ratele să crească mai mult decât fusese anterior anticipat.

Impactul acestor comentarii a fost unul destul de previzibil. Dolarul american s-a întărit, ceea ce a avut un impact negativ asupra multor mărfuri. Între timp, Wall Street a încheiat ziua cu o scădere bruscă, Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq scăzând cu 1,55%, 2,50% și, respectiv, 3,36%.

Sursa: TradingView - Performanța trecută nu este un indicator de bază pentru rezultatele viitoare.

Marile companii tehnologice au fost lovite deosebit de puternic ieri, Tesla, Amazon, Netflix și Meta Platforms, toate scăzând cu 4,80% sau mai mult. Performanța Meta Platforms de ieri aduce în prezent pierderile totale ale acestui an, la 72%.

Scăderea din acest an a acțiunilor din sectorul tehnologic, a fost în mare parte rezultatul unui șir de câștiguri dezamăgitoare, dintre care, cel mai recent, a fost cel de săptămâna trecută. În al treilea trimestru, veniturile sectorului au scăzut cu 4% de la an la an, iar costurile și cheltuielile în creștere au contribuit la scăderea venitului net cu 52%.

O preocupare deosebită pentru investitori au fost sumele de bani pierdute pariind pe Metavers, într-un moment în care turbulențele economice provoacă scăderea accentuată a veniturilor din publicitate. Numai în T3, Reality Labs, divizia metaverse a companiei Meta Platforms, a pierdut 3,7 miliarde $, ducând pierderile totale ale diviziei, în primele nouă luni ale anului 2022, la 9,4 miliarde $.

În timp ce acest nivel ridicat de investiții poate da roade în cele din urmă, totuși în climatul actual de incertitudine economică, investitorii gravitează către acțiunile care generează numerar, de unde și sell-off-ul acțiunilor Meta.

Cu toate acestea, utilizatorii activi ai aplicațiilor populare Meta au crescut. Atât numărul de utilizatori activi zilnic, cât și lunar, au crescut cu 4% pe an, la 2,93 miliarde și, respectiv, 3,71 miliarde. Acesta este un public mare, iar atunci când cheltuielile în scop publicitar încep să-și revină, este posibil ca Meta Platforms să capitalizeze.

Imaginea: Admirals MetaTrader 5 – Grafic săptămânal Meta Platforms (Facebook). Interval de date: 17 aprilie 2016 – 2 noiembrie 2022. Data înregistrării: 3 noiembrie 2022. Performanța trecută nu este un indicator de bază pentru rezultatele viitoare.

După anunțul Fed de ieri, atenția investitorilor se va îndrepta acum spre datele de vineri, privind ocuparea forței de muncă din SUA și către cele mai recente cifre ale inflației, prezentate joia viitoare. Dacă mâine datele privind locurile de muncă vor arăta o slăbire a economiei, este probabil ca acest lucru să alimenteze speculațiile că Fed ar putea adopta o atitudine mai blândă la următoarea întâlnire de politică monetară.

De asemenea, dacă raportul privind prețurile de consum de săptămâna viitoare arată o încetinire a inflației, acest lucru ar putea determina o creștere viitoare mai puțin agresivă a ratelor, din partea Fed.

Între timp, astăzi, la ora 12:00 GMT(14.00 EET- România), Banca Angliei (BoE) va fi în centrul atenției, cu cea mai recentă decizie privind rata dobânzii. Se așteaptă ca aceasta să calce pe urmele Fed, cu o creștere de 75 de puncte de bază, ceea ce ar fi cea mai mare creștere a BoE, din 1989 până în prezent.

