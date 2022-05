Tranzacționarea unei Creșteri de 30% a Palo Alto Networks

Mai 18, 2022 17:08

În ultimii ani, criminalitatea informatică a crescut exponențial. Acest lucru a determinat multe companii să caute servicii de securitate cibernetică pentru a-și proteja clienții.

Deși concurența în domeniul serviciilor de securitate cibernetică este ridicată, majoritatea analiștilor sunt încă pozitivi în ceea ce privește perspectivele acțiunilor companiilor de securitate cibernetică.

Odată cu recentul sell-off al acțiunilor tehnologice, unele dintre aceste companii se tranzacționează la niveluri de preț interesante. Află aici cum să tranzacționezi acțiunile Palo Alto Networks.

Acțiune: Palo Alto Networks Exchange: NASDAQ Simbol pentru contul Invest.MT5: PANW Data ideii: 17 mai 2022 Durată: 1 - 6 luni Nivel de intrare: 510.00 USD Nivel țintă: 656.00 USD Mărimea poziției pentru contul Invest.MT5: Maxim 5% Risc: Ridicat

Contul Invest.MT5 îți permite să cumperi acțiuni reale de la 15 dintre cele mai mari burse de valori din lume.

Tranzacționarea implică riscuri ridicate, iar tu poți pierde mai mult decât riști într-o tranzacție. Nu investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi, tranzacțiile putând fi atât pe pierde, cât și pe câștig. Începe cu riscuri mici pentru a înțelege care sunt propriile tale niveluri de toleranță la risc sau, înainte de a investi, fă teste pe un cont demo.

De ce să tranzacționezi acțiuni Palo Alto Networks ?

Palo Alto Networks a fost fondată în 2005 și acum deservește peste 70.000 de afaceri în peste 150 de țări. Compania de securitate cibernetică a fost a opta în lista Forbes Digital 100 2018 și numără 85 de companii din lista Fortune 100 ca utilizatori a serviciilor lor.

Oferta principală a companiei este securitatea rețelei, securitatea cloud și firewall-uri avansate. Compania are, de asemenea, o echipă avansată de informații privind amenințările, care lucrează cu FBI-ul, numită Unitatea 42. Totuși, linia de produse a companiei este cea care permite clienților individuali să-și automatizeze operațiunile de securitate online, iar aceasta se face pe deplin remarcată.

În ultimii ani, veniturile și câștigurile Palo Alto au crescut. Compania a furnizat, de asemenea, guidance pentru întregul an 2022, precizând că totalul facturărilor va crește cu 25% de la an la an. În timp ce acestea sunt cifre pozitive pentru companie, ele au condus, de asemenea, la evaluări înalte pentru acțiuni.

Previziunile pentru Acțiunile Palo Alto – Ce Spun Analiștii?

Potrivit analiștilor chestionați de TipRanks pentru prognoza acțiunilor Palo Alto Networks în ultimele 3 luni, în prezent există 23 de cumpărări, 2 dețineri și 0 ratinguri de vânzare pe această acțiune. Cel mai ridicat nivel de preț pentru o prognoză Palo Alto Networks este de 823,00 USD, cu cea mai mică țintă de preț la 510,00 USD.

Ținta medie de preț prognozată pentru Palo Alto Networks este de 656,88 USD, ceea ce reprezintă o creștere de mai mult de 30% față de nivelurile actuale, la momentul scrierii.

Sursa: TipRanks, 17 mai 2022

Un Exemplu de Idee de Tranzacționare pentru Prețul Acțiunilor Palo Alto

Un exemplu de idee de tranzacționare pentru prețul acțiunilor Palo Alto Networks ar putea fi după cum urmează:

Cumpărare la o trecere peste pragul de 510.00 USD pentru a fi permisivi față de volatilitatea ce s-ar putea manifesta pe fondul raportului privind câștigurile.

Obiectivul, puțin sub ținta medie de preț oferită de analiști, respectiv la 656.00 USD.

Menține-ți riscul mic, la maximum 5% din totalul contului tău.

Durată = 1 - 6 luni

Dacă cumperi 10 acțiuni Palo Alto Networks: Dacă obiectivul este atins = 1,460.00 USD profit potențial (656.00 USD – 510.00 USD * 10 acțiuni).



Este bine să ne amintim că este puțin probabil ca prețul acțiunilor Palo Alto Networks să crească în linie dreaptă, putând chiar să meargă mult mai jos înainte de a crește, mai ales având în vedere recentul sell-off din cadrul piețelor globale de acțiuni.

Prin urmare, asigură-te că exerciți o bună gestionare a riscurilor, aspect care este unul dintre cele mai importante pentru tranzacționarea cu succes. Ar trebui să știi întotdeauna cât de mult ai putea pierde potențial pe o tranzacție și, desigur, și riscurile implicate.

Un alt factor de luat în considerare este comisionul, deoarece acestea pot eroda profiturile tale. Cu contul Admirals Invest.MT5 poți cumpăra acțiuni din SUA de la 0,02 USD pe acțiune. Acest lucru înseamnă că achiziționarea a 10 acțiuni Palo Alto Nwtworks ar genera un comision de 0,20 USD (0,02 USD * 10 acțiuni).

Există o taxă minimă de tranzacționare de 1 USD. Deci, ideea de tranzacționare din exemplul de mai sus ar avea un comision de doar 1 USD per total!

Cum să cumperi acțiuni Palo Alto Networks în 4 pași

Cu Admirals, poți cumpăra acțiuni la companii americane precum Palo Alto Networks cu un comision competitiv de doar 0,02 USD pe acțiune, cu un comision minim de doar 1,0 USD.

Deschide un cont la Admirals pentru a accesa Biroul Traderului . Execută clic pe Trade pe unul dintre conturile live sau demo pentru a deschide platforma web. Caută ticker-ul bursier Palo Alto Networks din partea de jos a ferestrei Market Watch și glisează (drag & drop ) simbolul în diagramă. Utilizează funcția one -click trading sau execută clic dreapta și deschid un tichet de tranzacționare pentru a introduce volumul tranzacției, și nivelurile stop loss și take profit.

Sursa: Admirals MetaTrader 5 Web. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanței viitoare.

