Tranzacționarea realului brazilian: Ce ar trebui să știi

Septembrie 22, 2023 17:12

Brazilia poate fi populară pentru diverse lucruri, cum ar fi fotbalul, samba etc., dar mai puțini sunt cei care știu că este una dintre cele mai importante piețe emergente din lume. Realul brazilian (BRL), moneda oficială a țării, nu este atât de faimoasă, chiar dacă aparține uneia dintre cele mai mari economii din zona Americii Latine (LATAM).

Citind blogul nostru, vei avea ocazia să treci în revistă câteva informații interesante despre tranzacționarea realului brazilian, despre economia braziliană și despre ceea ce prevăd analiștii în legătură cu aceasta.

Prezentare generală a economiei braziliene

Brazilia este una dintre cele mai importante piețe emergente și este membră a grupului BRICS. Economia braziliană este a treia ca mărime de pe continentul american și cea mai mare din emisfera sudică. Fondul Monetar Internațional (FMI) a clasat Brazilia pe locul al zecelea în ceea ce privește mărimea produsului intern brut (PIB) la nivel mondial.

Cel mai recent World Economic Outlook al FMI, publicat în iulie 2023, sugerează că economia braziliană ar putea crește cu 2,1% în 2023, o îmbunătățire semnificativă în comparație cu prognoza din aprilie, care menționa o rată de creștere de 1,2% pentru acest an. Prognoza pentru anul viitor a fost, de asemenea, reevaluată de analiștii FMI, deoarece acum se așteaptă la o rată de expansiune de 1,2%, în timp ce în aprilie prognozau că economia se va contracta cu 0,3%.

FMI și-a exprimat sprijinul legat de reformele economice din țară, într-un raport publicat în luna mai, în care se spunea: "Îmbunătățirea cadrului fiscal al Braziliei, lărgirea bazei de impozitare și abordarea rigidității cheltuielilor ar sprijini sustenabilitatea și credibilitatea. Personalul FMI recomandă un efort fiscal mai ambițios, care să continue după 2026, pentru a plasa datoria pe o traiectorie ferm descendentă, protejând în același timp cheltuielile sociale și de investiții."

Rapoartele mass-media care citează un raport al Băncii Centrale a Braziliei (Banco Central do Brasil-BCB) (disponibil aici în limba portugheză) au afirmat că banca se așteaptă acum la o creștere a PIB-ului de 2,2% în 2023, o îmbunătățire semnificativă față de previziunile sale anterioare.

Realul brazilian și realul digital!

În ceea ce privește banca centrală a Braziliei, merită menționat faptul că aceasta a fost înființată în decembrie 1964. Potrivit site-ului băncii, "printre principalele atribuții ale Banco Central do Brasil (BCB), se numără executarea politicilor monetare, de schimb și de credit, precum și a politicii de relații financiare în străinătate; reglementarea și supravegherea Sistemului Financiar Național (SFN) și gestionarea și funcționarea Sistemului Brazilian de Plăți (SPB) și a masei monetare".

Realul brazilian a înlocuit realul cruzeiro în urmă cu aproape 30 de ani și este a 19-a cea mai tranzacționată monedă din lume, conform Studiului Trienal al Băncilor Centrale publicat de Banca pentru Reglementări Internaționale. Valoarea monedei braziliene are un istoric de fluctuații semnificative, uneori depreciindu-se, alteori întărindu-se, în funcție de politicile economice ale fiecărui guvern.

Un alt aspect care trebuie remarcat este că Brazilia pare să fie un pionier în ceea ce privește monedele digitale, deoarece este pe cale să emită prima monedă digitală a băncii centrale (CDBC) în 2023. FMI a elogiat banca centrală locală spunând că "banca centrală braziliană se află în fruntea inovației financiare. Obiectivul CBDC este de a oferi o platformă sigură pentru ca sectorul privat să creeze soluții inovatoare folosind noile tehnologii".

Tranzacționarea realului brazilian și performanța sa

După cum se poate vedea în graficul lunar de tranzacționare de mai jos, realul brazilian s-a tranzacționat între 3,6 - 4,4 BRL față de dolarul american, în 2018 și 2019

Imaginea: Admirals MetaTrader 5 - USD BRL grafic lunar.

Interval de date: 1 Septembrie 2017 - 22 Septembrie 2023. Data înregistrării: 22 Septembrie 2023. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare.



Cu toate acestea, în următoarele 12 luni, moneda braziliană s-a depreciat față de cea americană, rata de schimb ajungând la 5,7 BRL în octombrie 2020.

Imaginea: Admirals MetaTrader 5 - USD BRL grafic zilnic.

Interval de date: 7 Iunie 2017 - 22 Septembrie 2023. Data înregistrării: 22 Septembrie 2023. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare.



Cursul a fluctuat în 2021 peste nivelul de 5,0 BRL, în timp ce la jumătatea anului 2022, realul brazilian a câștigat ceva teren, tranzacționându-se la 4,6 BRL în raport cu dolarul american. Politica monetară a băncii centrale a ajutat realul brazilian să se întărească de la începutul anului 2023, după cum se poate vedea în graficul zilnic de mai sus.

Ce estimează analiștii cu privire la realul brazilian?

Banca centrală a Braziliei a redus rata dobânzii de referință cu 50 de puncte de bază, la 20 septembrie, așa cum a anunțat luna trecută, și a sugerat că ar putea urma alte reduceri de aceeași amploare.

Banca a dat startul ciclului de relaxare, cu o decizie separată în luna august, și a continuat reducerea ratei în această lună, deoarece comitetul de stabilire a ratei, numit Copom, a votat în unanimitate pentru reducerea ratei Selic de referință la 12,75%. Anunțul Copom a mai precizat că "în ceea ce privește scenariul intern, activitatea economică a arătat o rezistență mai puternică decât se aștepta anterior, dar Comitetul continuă să anticipeze o decelerare economică pentru următoarele trimestre. Așa cum se aștepta, inflația globală de consum pe douăsprezece luni, a crescut în perioada recentă. Diverse măsuri ale inflației subiacente au scăzut între timp, dar rămân peste ținta de inflație."

Economiștii de la Commerzbank au scris într-un raport că nivelul puternic al realului brazilian este justificat pentru moment. "Rata inflației din Brazilia a crescut conform așteptărilor în august, dar inflația lunară a fost ușor sub așteptări. Având în vedere această evoluție, chiar și cei mai sceptici ar trebui să ierte Banco Central do Brasil (BCB) pentru că a dat startul ciclului de reducere a ratelor luna trecută, cu o reducere surprinzător de bruscă de 50 de puncte de bază. În plus, în condițiile în care se așteaptă ca inflația să rămână sub 5% pentru moment, reducerea suplimentară de 50 de puncte de bază preconizată la fiecare dintre cele trei ședințe rămase în acest an, până la o rată de politică monetară de 11,75% până la sfârșitul anului, este, în opinia noastră, departe de a fi agresivă. Prin urmare, continuăm să credem că nivelul puternic al realului brazilian este justificat pentru moment", au notat aceștia.

Bank of America și-a majorat previziunile privind creșterea economică a Braziliei, citând scăderea ratelor dobânzilor, o piață a forței de muncă rezistentă și îmbunătățirea climatului investițional. Banca și-a revizuit prognoza privind rata de creștere a PIB-ului pentru 2023 la 3%, de la 2,3%, afirmând că majorarea plăților sociale i-a ajutat pe consumatori să suporte creșterea costurilor de împrumut. În ceea ce privește anul 2024, economia braziliană ar putea crește cu 2,2%, mai mult decât prognoza anterioară de 1,8%.

Tranzacționarea realului brazilian și reducerea riscurilor

Economia braziliană pare să aibă potențial datorită caracteristicilor sale și este una dintre cele mai importante din grupul de țări din piețele emergente. Prin urmare, realul brazilian ar putea, de asemenea, să crească pe fondul unei economii locale rezistente. Traderii începători care ar dori să tranzacționeze realul brazilian în raport cu valutele majore, cum ar fi dolarul american sau lira sterlină britanică, ar trebui să fie atenți, deoarece tranzacționarea perechilor valutare vine cu riscuri potențiale. Mișcările greșite sau care nu sunt bine calculate pot genera pierderi.

Cum puteți evita acest lucru ca un trader începător? Răspunsul la această întrebare se referă la două modalități. În primul rând, puteți studia și profita de materialele educaționale furnizate de brokeri și pregătite de traderi cu experiență. Cărțile electronice, ghidurile, blogurile, seminariile web și videoclipurile sunt cu siguranță un bun început pentru traderii începători care doresc să își îmbunătățească tehnicile de tranzacționare.

O altă modalitate de a reduce riscurile atunci când se tranzacționează realul brazilian este de a adopta o abordare de gestionare a riscurilor. Gestionarea riscurilor nu înseamnă că ar trebui să eviți să tranzacționezi anumite instrumente financiare, ci include instrumente speciale de tranzacționare automată care pot pune stop atunci când piețele se mișcă împotriva planurilor tale. Ordinul stop-loss este un instrument popular de gestionare a riscurilor, dar există mai multe care îți pot lua o parte din anxietate de pe umeri. Învață cum să le folosești și îmbunătățește-ți experiența de tranzacționare.

Te interesează tranzacționarea pe știri macroeconomice? Află cum funcționează această abordare cu webinarele noastre gratuite. Întâlnește și interacționează cu traderi experimentați. Urmărește și învață din sesiunile live de tranzacționare.

