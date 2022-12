Scăderea prețurilor țițeiului și temeri de încetinire economică în China

Decembrie 07, 2022 15:49

În mijlocul unei scăderi bruște a prețurilor spot la țiței și a temerilor de încetinire economică a Chinei, piețele urmăresc date macroeconomice cheie care ar putea arăta diferența dintre creștere globală și recesiune pe termen scurt.

Prețurile spot ale țițeiului au scăzut de la vârfurile de aproximativ 122 $ pe baril, observate în vară, aproape de 70 $ pe baril, la momentul redactării acestui articol. Luând în considerare războiul din Ucraina și incertitudinea privind aprovizionarea cu energie din regiune, aceasta este o întorsătură neașteptată a evenimentelor, care sprijină eforturile economiei mondiale de a se îndepărta de Pandemia COVID-19.

La nivelul fundamental al ofertei, stocurile de țiței din SUA au scăzut cu 12,58 milioane de barili, cifră înregistrată pe 25 noiembrie. Noi date vor fi publicate în cursul zilei de astăzi, iar consensul vede o scădere de 3,305 milioane de barili în săptămâna ce s-a încheiat pe 2 decembrie. Acest lucru pare să indice o cerere sănătoasă și o ofertă disponibilă. Ajungem oare la punctul în care cererea și oferta ating un echilibru după trei trimestre de volatilitate pe piețele energetice?

China relaxează restricțiile legate de COVID-19

Multe depind de a doua cea mai mare economie a lumii, China. După aproape trei ani de toleranță zero COVID, guvernul Chinei a relaxat restricțiile astăzi, renunțând la cerința ca oamenii să prezinte teste negative pentru a călători în țară. Producția locală va fi blocată doar dacă zona prezintă un risc ridicat de contaminare, ceea ce înseamnă că productivitatea industrială va crește probabil pe termen scurt și mediu.

O producție industrială îmbunătățită în China va susține așteptările de creștere economică și ar putea influența, de asemenea, inflația. Vom obține o perspectivă joi, când va fi publicată rata inflației din China pentru luna noiembrie. Anterior aflată la nivelul de 2,1 %, consensul vede cele mai recente rezultate la nivelul de 1,6 %, pe o bază anuală. Spre deosebire de economia SUA, economia Chinei nu s-a ‘supraîncălzit’ în urma Pandemiei, din cauza măsurilor de izolare din regiunile industriale cheie, ceea ce înseamnă că inflația este încă relativ scăzută. Mai este mult drum de străbătut până ce China va reveni la ritmurile de creștere obișnuite.

Raportul indicelui Producer Price Index (PPI) din China urmează a fi publicat joi. PPI pentru noiembrie este văzut la nivelul de - 1,4 % în acest an, comparativ cu nivelul anterior de - 1,3 % pe o bază anuală. Am putea face o viitoare comparație între acest indice și indicele PPI din SUA, care urmează să fie publicat vineri. În luna noiembrie a acestui an, indicele PPI din SUA s-a aflat la nivelul de 7,2%, comparativ cu nivelul de 8% în 2021, semnalând că inflația energetică a alimentat creșterea costurilor de producție din SUA.

Concluzionând, există multă incertitudine cu privire la creșterea economică globală pe viitor, având în vedere și contrastul performanțelor între cele mai mari două economii ale lumii. Acest punct de vedere este subliniat de Fondul Monetar Internațional (FMI), care a declarat recent că economia la nivel global este în curs de încetinire. Recent, FMI și-a redus previziunile de creștere pentru 2022 cu 0,4%, la 3,2% și cu 0,9%, până la 2,7% în 2023.

„Deși acest nivel de referință este supus unei incertitudini excepționale, riscurile unui declin sunt considerabile, iar preocupările noastre privind recesiunea sunt în creștere.” FMI toamna 2022 MENA Regional Economic Outlook.

