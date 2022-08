RBA Crește Rata Dobânzii. Va face și BoE la fel?

August 02, 2022 10:00

Așa cum era de așteptat, Reserve Bank of Australia a majorat orientarea ratei dobânzii cheie de la 1,35 la sută la 1,85 la sută. Încercarea băncii centrale de a găsi un echilibru între limitarea inflației cu creșterea ratelor dobânzilor, menținând în același timp și creșterea economică, este o sarcină dificilă.

"Perspectivele creșterii economice globale au fost diminuate din cauza presiunilor asupra veniturilor reale generate de creșterea inflației, de înăsprirea politicii monetare în majoritatea țărilor..." A spus Guvernatorul RBA, Philip Lowe.

În plus, inflația în Australia este cu mult mai mare decât a fost din anii 1990 și, prin urmare, banca centrală are datoria de a face tot ce este necesar pentru a reveni la intervalul său țintă de 2 la 3 la sută. Cu toate acestea, economia țării este în creștere, iar PIB-ul este prognozat să ajungă la 3,25 la sută pentru întregul an. Banca centrală își bazează așteptările pe condițiile reziliente de ocupare a forței de muncă și cheltuielilor de consum. În plus, o creștere a activității industriale a Chinei susține, de asemenea, economia australiană.

Următoarea bancă centrală care va emite decizia privind rata dobânzii este Banca Angliei (BoE), care urmează să se reunească joi, 4 august. Se preconizează că BoE va majora orientările sale cheie privind rata dobânzii pentru a domoli inflația, care a atins crescuta valoare de 9,4 la sută în iunie. Având în vedere că inflația este cu mult peste nivelul țintă standard de aproximativ 2 la sută, probabilitatea unei politici mai hawkish a declanșat temeri privind o recesiune tehnică în Marea Britanie similară cu cea din SUA, care au înregistrat cel mai recent două trimestre consecutive de creștere negativă.

Se preconizează că BoE va majora orientarea privind rata dobânzii cheie de la nivelul actual de 1,25 la sută la 1,5 la sută. Cu toate acestea, având în vedere rata ridicată a inflației, există speculații conform cărora majorarea ratei ar putea ajunge la 1,75 la sută. Acest lucru ar pune probabil presiune pe cheltuielile de consum pe fondul salariilor care nu țin pasul cu rata inflației.

Ultimul eveniment principal din această săptămână este raportul non-farm payrolls (NFP) al SUA, care urmează să fie publicat vineri, 5 august. În contextul în care SUA se află într-o recesiune tehnică, orice semne de slăbiciune pe piața forței de muncă pot avea un impact asupra încrederii subiacente față de USD. Se preconizează că indicele de referință NFP a scăzut de la 372K la 250K. Orice surprize în sensul creșterii sau scăderii ar putea determina o creștere a volatilității în cadrul perechilor valutare care includ USD.

Raportul NFP al lunii iulie va venind sub așteptări, încheind astfel perioada unui USD puternic? Aceasta este întrebarea traderilor care tranzacționează Gold și care așteaptă semnele unor efecte de recesiune care să ridice astfel prețul pentru activele aferente aurului. În cazul în care raportul NFP se aliniază cu sau depășește așteptările, investitorii care sunt bullish pe aur vor avea probabil mai mult de așteptat.

