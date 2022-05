Poate FED Evita Stagflația Crescând Rata Dobânzii?

Mai 04, 2022 13:52

Decizia de astăzi privind rata dobânzii vine într-un moment în care Rezerva Federală a SUA se confruntă cu dificultăți economice, respectiv cu o inflație ridicată și o încetinire a creșterii economice, teren prielnic stagflației. Singurul lucru omis din scenariul stagflației este șomajul ridicat. Până în prezent, în acest an, creșterea locurilor de muncă în SUA a fost destul de reținută, însă situația poate se va schimba, urmând ca noi informații despre starea de sănătate a pieței forței de muncă să fie aflate astăzi, cu rezultatele publicării ADP, și vineri, 6 mai, la publicarea NFP.

Se pare că factorii de decizie ai politicii monetare ai celei mai mari puteri economie a lumii nu au de ales decât să continue creșterea ratelor dobânzii, pentru a ține inflația sub control. Acest curs de acțiune va reduce inflația suficient pentru a evita stagflația sau, din contră, va ajunge să îngreuneze toată situația?

Pe măsură ce economia SUA și cea globală își revin în urma recesiunii provocate de pandemie, inflația declanșată de evenimentele geopolitice tulbură perspectivele acestei vindecări. Este clar că FED trebuie să crească rata dobânzii, dar proporția creșterii este întrebarea cheie. “Prea mult și prea repede” ar putea submina încrederea și investițiile în crearea a noi locuri de muncă, ceea ce ar duce, cel mai probabil, la stagflație. O perioadă de stagflație ar avea un impact asupra riscurilor pentru obligațiunile suverane ale SUA, ceea ce înseamnă că politica Rezervei Federale atârnă de o ață, iar golul este considerabil.

Astăzi, traderii USD pun în preț o creștere a ratei dobânzii între 0,5 și 0,75 la sută, de la nivelul actual de 0,5 la sută. Orice surpriză ar însemna, cel mai probabil, creșterea volatilității pentru USD, valută care a urmat o tendință ascendentă de la începutul anului. Raportul ISM Services PMI pentru SUA este, de asemenea, scadent pentru astăzi, oferind mai multe indicii cu privire la vitalitatea economiei.

Referitor la știrile de tranzacționare pentru EUR, vânzările cu amănuntul de la an la an (Retail Sales YoY) pentru luna martie vor fi astăzi publicate și se așteaptă să fi crescut cu 1,4 la sută. Zona euro s-a confruntat cu obstacole considerabile în calea creșterii economice din cauza conflictului din Ucraina și a presiunilor inflaționiste, iar euro poate lua o direcție în funcție de rezultate și de reacțiile traderilor la cele mai recente știri. EUR rămâne sub o presiune imensă din partea unui dolar american puternic, iar traderii urmăresc perspectiva parității dintre moneda unică a zonei euro și USD.

În știri ceea ce privesc știrile conexe investițiilor, vor fi publicate astăzi câștigurile din primul trimestru ale unor mari companii, precum eBay Inc, Volkswagen (VW) St, și Siemens Healthineers AG.

Pentru mai multe informații ce interesează sentimentul de piață și analiza fundamentală, te invităm să consulți știrile de top de la Admirals.

