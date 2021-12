GBPUSD la minimul anului trecut, în timp ce Marea Britanie înăsprește restricțiile

Decembrie 09, 2021 19:25

Deși primele informații referitoare la Omicron sugerează că ultima tulpină a Covid-19 nu este atât de gravă pe cât se temea inițial toată lumea, ieri, premierul britanic Boris Johnson a anunțat revenirea anumitor restricții în Anglia pentru a contribui la reducerea răspândirii sale.

Anunțul a fost făcut în contextul în care noua variantă determină o creștere a numărului de infecții în Marea Britanie, care a depășit miercuri 51.000 de noi cazuri raportate.

Noile restricții din Anglia includ munca de acasă, obligativitatea purtării măștilor în majoritatea locurilor publice și cerința de a prezenta un pașaport Covid la diverse evenimente. În alte părți ale Regatului Unit - Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord - au fost deja introduse restricții similare.

În urma aprobării acestor restricții, GBPUSD a continuat trendul descendent - care a început încă de la sfârșitul lunii octombrie - și a atins nivelul minimul din decembrie 2020.

Pe lângă această presiune asupra lirei sterline, economiștii estimează că Banca Angliei nu va majora ratele dobânzilor în viitorul apropiat. În prezent, majoritatea estimează că acest lucru se va întâmpla în februarie.

În schimb, se preconizează că Banca Angliei va adopta o abordare de tip "wait and see" până când efectele omicronului asupra economiei britanice vor deveni clare. Cu toate că, așa cum am putut observa recent, situația se poate schimba rapid și este posibil ca noi informații din partea cercetătorilor să schimbe din nou așteptările tuturor în zilele următoare.

Între timp, cel puțin pe termen scurt, controlul urșilor pare să se mențină. Cu toate acestea, vineri, este important să urmărim impactul celor mai recente date privind inflația din SUA și decizia foarte importantă privind rata dobânzii Băncii Angliei din 16 decembrie.

Sursa: Admirals MetaTrader 5 - Grafic zilnic GBPUSD. Interval: 19 aprilie 2021 - 9 decembrie 2021. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

Sursa: Admirals MetaTrader 5 - Grafic săptămânal GBPUSD. Interval: 14 iunie 2015 - 9 decembrie 2021. Rețineți că performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.

