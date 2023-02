Cum poți tranzacționa Oil în 2023, ca și trader începător

Februarie 16, 2023 20:35

Unii ar spune că petrolul face ca ‘lumea să se rotească’. Dacă acest lucru sună exagerat, atunci nu poți nega faptul că petrolul sprijină activitatea și creșterea economică la nivel mondial. Deși asistăm la o trecere către soluții energetice ecologice, companiile de petrol și gaze par să recupereze terenul pierdut în perioada Pandemiei.

Acest blog își propune să ofere câteva informații valoroase, care te pot ajuta să tranzacționezi pe piața petrolului în 2023 și să-ți construiești strategiile conform obiectivelor tale financiare.

Câteva fapte interesante despre petrol

Atât țițeiul, cât și componentele sale rafinate, cunoscute sub numele de produse petrochimice, joacă un rol esențial în economiile industrializate de astăzi. Oamenii din Mesopotamia antică foloseau petrolul ca mortar în construcții, în timp ce alții îl foloseau pentru a-și impermeabiliza bărcile.

În SUA, tribul nativ Iroquois folosea petrolul pentru a face vopsea de război și pentru a respinge țânțarii. Mulți ani mai târziu, în 1859, Seneca Oil Company a forat primul puț de petrol comercial al Americii, în Pennsylvania. Potrivit datelor furnizate de US Energy Information Administration (EIA), primele trei țări producătoare de petrol din lume sunt SUA, Arabia Saudită și Rusia.

WTI crude oil și Brent crude oil: care este diferența?

Scanând o listă de mărfuri, este posibil să fi întâlnit West Texas Intermediate (WTI) crude oil și Brent crude oil. Acestea sunt două dintre cele mai populare repere internaționale ale petrolului. Să vedem care sunt diferențele.

Ce este WTI crude oil?

WTI crude oil provine în principal din statul Texas și este unul dintre țițeiul de cea mai înaltă calitate din lume, care este ușor de rafinat. Acesta trece apoi prin conducte către Vestul Mijlociu al SUA și Golful Mexic, unde este rafinat. Cushing, Oklahoma, este locul unde are loc cea mai mare parte a schimburilor și a stabilirii prețurilor pentru WTI. Analiștii pieței petroliere se referă la Cushing drept „răscrucea conductelor petroliere din lume”.

Imaginea: Admirals MetaTrader 5 - WTI Crude Oil (100 de barili), Grafic lunar USD capturat pe 16 februarie 2023. Interval de date: 1 martie 2017 - 16 februarie 2023. Performanța trecută nu este un indicator al rezultatelor viitoare.

Prețul spot al țițeiului WTI a scăzut pe 9 decembrie 2022, tranzacționându-se la 71,63 $ și atingând minimul anului. Deși a câștigat ceva teren de atunci, prețul spot al țițeiului WTI fluctuează între 73 și 81 $/bbl în primele șase săptămâni din 2023.

Ce este Brent crude oil?

Brent crude oil este o referință pentru peste 65% din contractele petroliere din lume, bazate pe țițeiul extras în principal din Marea Nordului. Țițeiul Brent a fost descoperit la începutul anilor 1960 și acum provine în principal din Regatul Unit, Norvegia, Danemarca, Țările de Jos și Germania. Țițeiul Brent nu este la fel de ușor de rafinat ca omologul său WTI, dar este mai comun.

Costurile de transport ale țițeiului Brent sunt semnificativ mai mici decât ale țițeiului WTI, deoarece WTI este produs în zonele fără ieșire la mare. În ultimii ani, datorită progreselor în tehnicile de foraj și fracturare hidraulică din SUA, țițeiul WTI a devenit mai ieftin decât țițeiul Brent. Înainte de aceasta, țițeiul Brent tindea să fie mai ieftin decât țițeiul WTI.

Imagine: Admirals MetaTrader 5 - Brent Crude Oil (100 de barili), Grafic lunar USD capturat pe 16 februarie 2023. Interval de date: 1 martie 2017 - 16 februarie 2023. Performanța trecută nu este un indicator al rezultatelor viitoare.

La fel ca și prețul spot al țițeiului WTI, prețul spot al țițeiului Brent a scăzut la 76,82 $/bbl pe 8 decembrie 2022. După ce a câștigat teren la mijlocul lunii ianuarie 2023, prețul său a scăzut din nou pe 3 februarie, tranzacționându-se la 79,69 $/bbl. De atunci, prețul său spot a crescut, ajungând la 85,57 $/bbl pe 16 februarie.

Care va fi oare tendința prețului petrolului în 2023?

Economiștii Deutsche Bank se așteaptă ca prețul spot al țițeiului Brent să se situeze în jurul nivelului de 80 $/bbl la sfârșitul anului. Într-un raport publicat pe 14 februarie, economiștii au menționat: „vedem Brent la 75 $/bbl pentru S1(semestrul 1) 2023, înainte de îmbunătățirea balanțelor contabile în S2, când prețul ar putea urca la 80 $/bbl. Observăm că recesiunea încetinește creșterea cererii, dar întrucât ieșirea Chinei din politica zero-Covid a avut loc mai devreme decât era de așteptat, există mai puține posibilități să asistăm la o revenire rapidă a prețului în T2 2023. Până în S2, cererea globală ar trebui să crească cu 1 mmb/zi peste nivelul S2-2019. Anticipăm ca oferta în exces din S1 să creeze o tensiune asupra politicilor de conducere a OPEC, înainte ca cererea să se redreseze în S2 2023.”

La polul opus, analiștii de piață de la UBS sunt mult mai optimiști în ceea ce privește prețurile petrolului în 2023. Un raport UBS publicat pe 14 februarie menționa: „credem că două treimi din creșterea cererii de petrol în acest an va veni din Asia emergentă, determinată de redeschiderea Chinei, care credem că va ridica cererea globală de petrol la peste 103 mbd (million barrels per day) în a doua jumătate a anului. Ne așteptăm ca țările non-OPEC+ să aibă o contribuție modestă la creșterea ofertei din acest an, adăugând 1,3 mbd, în principal din producția de petrol din SUA, dar susținând creșterea cererii de petrol, de 1,6 mbd în acest an. Ne menținem perspectivele pozitive asupra petrolului și ne așteptăm ca Brent să crească la 110 $/bbl și WTI la 107 $/bbl în acest an.”

OPEC se așteaptă ca cererea globală să crească în 2023

Într-un discurs la o conferință din Egipt pe tema energiei, Haitham Al Ghais, secretarul general al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), a declarat: “ cartelul se așteaptă ca cererea globală de petrol în 2023 să depășească nivelurile pre-pandemie”.

Acesta a adăugat: „anticipăm ca cererea să crească la 110 mbd până în 2025, pe fondul îmbunătățiri perspectivelor economice din China. Industria petrolieră este afectată de câțiva ani de ‘subinvestiții cronice’. Industria petrolieră are nevoie de investiții anuale de 500 de miliarde $ până în 2045.”

Riscurile tranzacționării petrolului

Ca și în cazul tuturor instrumentelor financiare, tranzacționarea petrolului implică riscuri. Tranzacționarea petrolului, fără a-i cunoaște fundamentele, ar putea duce la greșeli. Greșelile ar putea duce la pierderea fondurilor câștigate cu greu. Deși tranzacționarea poate face parte din planificarea ta financiară, nu există niciun motiv pentru a te expune pericolelor financiare, mai ales dacă abia începi să tranzacționezi.

Traderii începători, care nu au experiența necesară, ar trebui să dobândească mai întâi cunoștințe pentru a construi strategii de tranzacționare în conformitate cu așteptările lor financiare. Există numeroase modalități de a învăța câteva dintre secretele tranzacționării și de a îmbunătăți capacitatea de luare a deciziilor. Unii brokeri oferă materiale educaționale cuprinzătoare, de la webinare și seminare, până la cărți electronice și articole scrise de experți în domeniu.

Cunoașterea este cheia succesului. Profită de accesul gratuit la informațiile disponibile pe web și filtrează-le, pentru a rămâne concentrat asupra obiectivelor tale și a diminua riscurile cât mai mult posibil.

Te interesează tranzacționarea pe știri macroeconomice? Află cum funcționează această abordare cu webinarele noastre gratuite. Întâlnește și interacționează cu traderi experimentați. Urmărește și învață din sesiunile live de tranzacționare.

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca si cum ar conține sfaturi de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare pentru orice tranzacție cu instrumente financiare. Vă rugăm să rețineți că o astfel de analiză de tranzacționare nu este un indicator de bază pentru nici o performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unor consilieri financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.