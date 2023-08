Cum poți tranzacționa Intuit după performanța din Q4

August 30, 2023 18:07

Intuit este o companie americană de software specializată în programe financiare precum TurboTax, QuickBooks, Mint, Credit Karma și altele, care sunt folosite de peste 100 de milioane de persoane.

Află mai multe despre performanțele Intuit din al patrulea trimestru fiscal, despre previziunile echipei de management pentru anul în curs și despre estimările analiștilor pentru această acțiune.

Acțiunea: Intuit Inc Simbolul pentru contul Invest.MT5: INTU Data ideii: 28 August 2023 Orizontul de timp: 1 - 6 luni Nivel de intrare: $522.00 Nivel țintă: $615.00 Dimensiunea poziției în contul Invest.MT5: Max 5% Riscul: Ridicat

Cu un cont Invest.MT5 , poți cumpăra acțiuni de la 15 dintre cele mai mari burse de valori din lume.

Sursa: TradingView Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței sau rezultatelor viitoare.

Performanța Intuit în Q4 2023

Iată câteva dintre cele mai importante date din cel mai recent raport privind câștigurile din trimestrul al patrulea de la Intuit:

Câștiguri pe acțiune în Q4 de 1,65 $ față de 1,44 $ așteptați Venituri de 2,71 mld. $ față de 2,41 mld. $ în aceeași perioadă a anului trecut Creștere de 12% a veniturilor de la an la an Proiecție privind câștigurile pentru anul fiscal 2024: 16,17 $ până la 16,47 $ față de 15,96 $ așteptați Proiecția veniturilor pentru anul fiscal 2024: 15,890 mld. $ până la 16,105 mld. $ față de 15,97 mld. $ așteptați



Intuit a depășit așteptările analiștilor atât în ceea ce privește veniturile, cât și câștigurile pe acțiune în ultimul trimestru fiscal. Acesta este acum al patrulea trimestru consecutiv în care Intuit a depășit așteptările Wall Street în ceea ce privește câștigurile pe acțiune.

Potrivit directorului general Sasan Goodarze, planurile companiei de a deveni "platforma globală de experți bazată pe inteligență artificială" au încheiat ultimul an fiscal cu un impuls puternic. Acum, întrebarea este dacă această creștere poate continua sau nu.

Orientarea pentru întregul an 2024 a depășit așteptările analiștilor, dar investitorii vor dori să vadă tendințe stabile în fiecare dintre produsele Intuits. S-a înregistrat o scădere de 11% de la an la an a veniturilor din divizia sa Credit Karma, datorită factorilor macroeconomici din diverse sectoare.

În condițiile în care Intuit furnizează o gamă de produse software de contabilitate și fiscalitate pentru firme, sănătatea economiei poate influența rezultatele sale și, implicit, prețul acțiunilor sale. Studierea mediului economic este, de asemenea, importantă, deoarece o încetinire a economiei va afecta activitatea companiilor, ceea ce ar putea duce la reducerea produselor pe care Intuit le furnizează pentru mediul de afaceri.

Prognoza acțiunii Intuit - Ce spun analiștii?

Potrivit analiștilor chestionați de TipRanks pentru o prognoză a acțiunilor Intuit în ultimele 3 luni, există în prezent 21 evaluări de cumpărare, 3 evaluări de menținere și 0 evaluări de vânzare a acțiunilor. Cel mai ridicat nivel de preț pentru o estimare a acțiunilor Intuit este de 615,00 dolari, iar cel mai mic preț țintă este de 495,00 dolari.

Prețul mediu țintă prognozat al acțiunii Intuit este de 557,71 dolari.

Sursa: TipRanks , 28 August 2023



Un exemplu de idee de tranzacționare pentru prețul acțiunilor Intuit

Un exemplu de idee de tranzacționare pentru prețul acțiunilor Intuit ar putea fi după cum urmează:

Cumpărăm acțiunile pe spargerea ce urmează publicării, la 522.00 $ .

Țintim imediat sub prețul maxim prognozat al analiștilor, la 615.00 $.

Păstrăm riscul mic la maximum 5 % din totalul contului.

Orizontul de timp = 1 - 6 luni

Dacă vom cumpăra 10 acțiuni Intuit:

Dacă ținta este atinsă = profit potențial de 930.00 $ [ (615.00 $ - 522.00 $) *10 acțiuni].



A se avea în vedere că piețele se mișcă atât ascendent, cât și descendent, fiind puțin probabil ca prețul să evolueze rectiliniu într-o anumită direcție. De fapt, este posibil ca prețul să scadă chiar mai mult înainte de a crește, mai ales având în vedere că acțiunea companiei este în scădere de la începutul anului.

Asigură-te că exerciți un bun management al riscului și știi întotdeauna cât de mult ai putea pierde la o tranzacție și riscurile implicate, precum și costurile.

Cu un cont Admirals Invest.MT5 poți cumpăra acțiuni din SUA de la 0,02 $ comision per acțiune. Aceasta înseamnă că cumpărarea a 10 acțiuni Intuit ar duce la un comision de 0,20 $ (0,02 $ * 10 acțiuni).

Există o taxă minimă de tranzacție de 1$. Deci, exemplul de idee de tranzacționare de mai sus ar avea ca rezultat un comision de doar 1$ în total!

Cum poți cumpăra acțiuni Intuit în 4 pași

Cu Admirals, poți cumpăra acțiuni la companii precum Intuit cu un comision redus de doar 0,02$ per acțiune și un comision minim scăzut de doar 1$ pe acțiunile din SUA.

Deschide un cont la Admirals pentru a accesa Dashboard-ul. Fă clic pe “Începe să investești” pe unul dintre conturile tale live sau demo pentru a deschide platforma web. Caută acțiunea ta în partea de jos a ferestrei Market Watch și trage simbolul pe grafic. Utilizează funcția de tranzacționare cu un singur clic sau fă clic dreapta și deschide un bilet de tranzacționare pentru a introduce dimensiunea tranzacției, “stop loss” și “take profit”.

Sursa: Admirals MetaTrader 5. Intuit. Lunar. Data: Octombrie 2015 - Aug 2023, înregistrată la 28 Aug 2023. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al rezultatelor viitoare sau al performanței viitoare



Observi că prețul acțiunilor Intuit se mișcă diferit?

A se avea în vedere că toate ideile de analiză și tranzacționare se bazează pe viziunea și experiența personală a autorului.

Dacă tu crezi că există o șansă mai mare ca prețul acțiunilor Intuit să scadă, atunci poți tranzacționa, de asemenea, “short” dintr-un cont de tranzacționare CFD (Contracte pentru Diferență), pe care Admirals îl oferă.

Contul Trade.MT5 și Trade.MT4 îți permite să speculezi cu privire la direcția prețului acțiunilor, folosind CFD-uri.

Aceasta înseamnă că poți tranzacționa “long” sau “short” pentru a profita potențial de pe urma creșterii și scăderii prețurilor acțiunilor.

Află mai multe despre CFD-uri în acest articol 'Cum poți să tranzacționezi CFD-uri'.

