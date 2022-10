Cum poți să tranzacționezi Bank of America, după depășirea câștigurilor estimate în T3

Octombrie 20, 2022 14:31

Perioada publicării rapoartelor trimestriale de câștiguri a sosit din nou, debutând luni cu Bank of America, care a anunțat rezultatele sale pe T3.

În ciuda închiderii de săptămâna trecută, cu o scădere de 29% pe o bază anuală, prețul acțiunilor Bank of America a crescut cu peste 6% în prima sesiune a acestei săptămâni, după ce câștigurile din T3 se pare că au depășit cu mult așteptările.

Află mai jos cum poți să tranzacționezi acțiunile Bank of America!

Acțiunea: Bank of America Corp. Simbolul pentru contul Invest.MT5: BAC Data ideii: 18 Oct 2022 Orizontul de timp: 6-12 luni Nivel de intrare: 36 $ Nivel țintă: 41 $ Dimensiunea poziției în contul Invest.MT5: Max 5% Riscul: Ridicat

Contul Invest.MT5 îți permite să cumperi acțiuni reale de la 15 dintre cele mai mari burse de valori din lume.

Toate tranzacțiile sunt cu risc ridicat și puteți pierde mai mult decât riscați pe o tranzacție. Nu investiți niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți, deoarece unele tranzacții vor fi pierzatoare, iar unele vor fi câștigătoare. Începeți cu puțin pentru a vă înțelege propriile niveluri de toleranță la risc sau exersați mai întâi pe un cont demo, pentru a vă dezvolta cunoștințele, înainte de a investi.

De ce să cumperi acțiuni Bank of America?

Climatul economic actual oferă o ușoară enigmă pentru cei care se gândesc să investească în acțiuni bancare, cum ar fi acțiunile Bank of America.

Multe economii ale lumii sunt aparent în pragul recesiunii, iar SUA – care a înregistrat deja două trimestre consecutive de creștere negativă – nu face excepție. De obicei, recesiunile afectează puternic acțiunile bancare, deoarece numărul creditelor nerambursate tinde să crească.

Cu toate acestea, avantajul băncilor este că pentru prima dată, în peste un deceniu, ratele dobânzilor cresc și cresc rapid. Desigur, ratele mai mari ale dobânzilor sunt o veste bună pentru cei ce economisesc, care câștigă mai multă dobândă pe conturile lor de economii, dar sunt și o veste bună pentru bănci.

De la Marea Recesiune din 2008 și până în prezent, băncile au fost forțate să lucreze cu rate ale dobânzilor istoric de mici. Creșterile recente ale dobânzilor nu numai că fac economisirea mai atractivă pentru consumatori, crescând astfel depozitele bancare, dar și permit băncilor să genereze venituri mai mari din rambursarea împrumuturilor.

Acest lucru a fost afișat în mod clar în rezultatele Bank of America pentru T3, publicate luni. Banca a raportat un câștig pe acțiune (EPS) de 0,81 $, la venituri de 24,50 miliarde $, depășind cifrele așteptate de 0,78 $ și, respectiv, 23,56 miliarde $. Deși trebuie menționat că, per ansamblu, la o privire în istoric, EPS-ul BAC a scăzut de fapt cu 4,7% de la an la an.

În timp ce încasările din comisioanele băncilor de investiții au scăzut cu 46% de la an la an, reflectând situația delicată la un nivel general al industriilor, iar venitul general, excluzând dobânzi, a scăzut cu 8%, venitul net din dobânzi (NII) a crescut cu peste 24%, până la 13,8 miliarde $, datorită ratelor mai mari. Această creștere nu numai că a ajutat Bank of America să depășească așteptările pieței, dar și să-și depășească cu ușurință propria expectativă trimestrială a NII.

Având în vedere că ratele dobânzilor vor crește și mai mult, nu ar fi surprinzător să vedem că NII continuă să crească și pentru Bank of America în trimestrul curent. Dar, așa cum am subliniat deja mai sus, industria bancară se confruntă cu vremuri potențial dificile în viitor. Bank of America în special, pare în mod clar să se pregătească pentru condiții dificile, sporindu-și rezervele pentru pierderile cauzate de creditele nerambursate cu 375 milioane $, o creștere cu 72% față de trimestrul precedent.

Prognoza acțiunilor Bank of America - Ce spun analiștii?

Potrivit analiștilor chestionați de TipRanks pentru o prognoză a acțiunilor Bank of America în ultimele 3 luni, în prezent există 10 evaluări de cumpărare, 5 de păstrare și 0 de vânzare pe acțiuni. Cel mai înalt nivel de preț pentru o prognoză a acțiunilor Bank of America este de 51,00 $, cu cel mai mic preț țintă la 28,00 $.

Prețul mediu țintă pentru o prognoză a acțiunilor Bank of America este de 41,03 $ - ceea ce reprezintă un avantaj de peste 20% față de nivelurile actuale, la momentul redactării acestui articol.

Sursa: TipRanks - 18 octombrie 2022

Un exemplu de idee de tranzacționare pentru acțiunile Bank of America

Un exemplu de idee de tranzacționare pentru prețul acțiunilor Bank of America ar putea fi după cum urmează:

Cumpărăm acțiunile la 36 $ pentru a permite volatilitate pieței.

Țintim sub media prețului țintă al analiștilor la 41 $.

Păstrăm riscul mic la maximum 5% din totalul contului.

Orizontul de timp = 6-12 luni

Dacă cumpărăm 25 de acțiuni BAC:

Dacă ținta este atinsă = profit potențial de 125 $ [ (41 $ - 36 $) *25 acțiuni].

A se avea în vedere că piețele se mișcă atât ascendent, cât și descendent, fiind puțin probabil ca prețul să evolueze rectiliniu într-o anumită direcție. De fapt, este posibil ca prețul să scadă chiar mai mult înainte de a crește..

Asigură-te că exerciți un bun management al riscului și știi întotdeauna cât de mult ai putea pierde la o tranzacție și riscurile implicate, precum și costurile.

Un alt factor de luat în considerare este comisionul, care îți poate diminua profiturile.Cu contul Admirals Invest.MT5 poți cumpăra acțiuni din SUA de la 0,02 $ comision per acțiune. Există o taxă minimă de tranzacție de 1 $. Deci, exemplul de idee de tranzacționare de mai sus ar avea ca rezultat un comision de doar 1 $ în total!

Cum să cumperi acțiuni Bank of America în 4 pași

Cu Admirals, poți cumpăra acțiuni la Bank of America și peste 4.300 de alte companii listate! Pentru a cumpăra acțiuni Bank of America, urmează acești pași:

Deschide un cont Invest.MT5 pentru a accesa Biroul Traderului

Fă clic pe “Începe să investești” lângă contul tău pentru a deschide MetaTrader WebTrader

Caută acțiuni Bank of America în partea de jos a ferestrei Market Watch și trage simbolul pe grafic

Fă clic pe New Order în partea de sus a ecranului și introdu numărul de acțiuni Bank of America pe care dorești să le cumperi.

Imaginea: Admirals MetaTrader WebTrader – Diagramă zilnică Bank of America – Ordin nou. Interval de date: 22 februarie 2022 – 17 octombrie 2022. Data înregistrării: 17 octombrie 2022. Performanța trecută nu este un indicator de bază al rezultatelor viitoare.

Observi că prețul acțiunilor Bank Of America se mișcă diferit?

A se avea în vedere că toate ideile de analiză și tranzacționare se bazează pe viziunea și experiența personală a autorului.

Dacă crezi că există o șansă mai mare ca prețul acțiunilor Bank Of America să scadă, atunci poți tranzacționa, de asemenea, “short” dintr-un cont de tranzacționare CFD (Contracte pe Diferență), pe care Admirals îl oferă.

Contul Trade.MT5 și Trade.MT4 îți permite să speculezi cu privire la direcția prețului acțiunilor, folosind CFD-uri.

Aceasta înseamnă că poți tranzacționa “long” sau “short” pentru a profita potențial de pe urma creșterii și scăderii prețurilor acțiunilor.

