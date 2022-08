Vendas a retalho decepcionarão com pressão da inflação?

Agosto 03, 2022 20:51

As expectativas do mercado não são altas antes do lançamento de hoje das vendas a retalho da zona do euro, já que os receios de inflação e recessão continuam a pressionar a economia do bloco e os investidores estão a preparar-se para uma política monetária mais contracionista.

Espera-se que as vendas a retalho tenham caído para menos 1,7% em junho, em comparação com 0,2% no mesmo período do ano passado. Ao olhar para o quadro geral, fica claro que o setor de vendas a retalho caiu significativamente desde janeiro de 2022, quando o benchmark estava em 8,5%, caindo para 1,9% no final do primeiro trimestre. Até o final do segundo trimestre, pode haver uma queda em território negativo que pode pesar no crescimento geral.

A economia do bloco também enfrenta mudanças consideráveis ​​na disponibilidade de crédito, à medida que o Banco Central Europeu (BCE) aperta a oferta monetária ao aumentar a orientação das taxas de juro. Fora isso, a inflação da zona do euro atingiu um máximo histórico de 8,9 por cento em julho, contra 8,6 por cento em junho, aumentando a probabilidade de uma política de juros mais agressiva no curto prazo.

As notícias do setor manufatureiro da zona do euro só contribuem para as perspectivas duvidosas, depois do mais recente S&P Global Purchasing Manager's Index (PMI) cair para 49,8 em julho, em comparação com 52,1 em junho.

Pelo lado positivo, os níveis de desemprego na Europa estão no mínimo histórico de 6,6%, de acordo com os últimos números do Eurostat. É provável que isto sustente a economia e, se os preços altos do petróleo continuarem a diminuir, isto aliviará grande parte das pressões inflacionárias nos setores de manufatura e vendas a retalho. No momento da redação deste artigo, os preços 'spot' do petróleo bruto estão abaixo de $95 por barril.

O desempenho económico da zona do euro continua a pesar no EURUSD, já que o euro enfrenta uma batalha difícil para recuperar o terreno perdido no segundo trimestre e início do terceiro trimestre.

Noutras notícias de trading, o PMI de Serviços ISM dos EUA foi divulgado hoje e o benchmark deverá permanecer em território de crescimento, mesmo com a probabilidade de uma recessão técnica na maior economia do mundo. O PMI de Serviços pode ter caído de 55,3 em junho para 53,5 em julho, de acordo com as expectativas do mercado. Quaisquer surpresas para cima ou para baixo podem mover os pares de moedas USD.

