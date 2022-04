Volatilidade agita petróleo bruto, mercados de ações com USD forte

Abril 27, 2022 18:43

A volatilidade agitou os preços spot do petróleo bruto e o desempenho do mercado de ações global, uma vez que o dólar permaneceu forte nas negociações durante a noite.

A força do USD pressionou os preços spot do ouro para baixo. Como o ouro é denominado em dólares americanos, o metal precioso é relativamente caro, com os investidores a concentrarem-se no dólar como o ativo 'safe haven' preferido.

Alimentando a força do dólar foi a leitura de pedidos de bens duráveis ​​dos EUA para março. O número principal veio ligeiramente abaixo do esperado com um crescimento de 0,8 por cento em comparação com o crescimento esperado de 1 por cento. A falta não foi grande o suficiente para o dólar perder apoio, já que os investidores estavam cautelosamente otimistas com um aumento de 1,1% nos principais pedidos de bens duráveis.

O preço spot do petróleo bruto subiu devido aos receios de oferta geopolítica decorrentes do conflito na Ucrânia. Um relatório de movimentação de mercado da Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA) será divulgado ainda hoje e os preços spot do petróleo bruto podem ser afetados. O Relatório Semanal de Status do Petróleo mostra os níveis mais recentes de produção, importações e inventário de petróleo bruto dos EUA, tornando-o uma referência importante nos mercados de petróleo.

Outros destaques de notícias trading de hoje incluem os discursos da presidente do BCE, Christine Lagarde, e do governador do Banco do Canadá, Macklem. O BCE enfrenta um ambiente desafiante de ventos contrários inflacionários e dúvidas sobre a resiliência da recuperação económica da desaceleração da pandemia de COVID-19, prejudicada pelo conflito na Ucrânia. A restrição monetária deve começar no terceiro trimestre, mas com o euro sob intensa pressão da força do dólar, o BCE pode ter que se movimentar mais rápido.

Em mais notícias do banco central, o CAD pode seguir sinais confirmando que os decisores de política monetária do Canadá pretendem aumentar a orientação das principais taxas de juro em 0,5 por cento na reunião de junho. A taxa de inflação do Canadá subiu para 6,7% em março, uma alta de trinta anos.

Nas notícias de investimento em ações, o Facebook divulga os seus ganhos do primeiro trimestre ainda hoje, juntamente com os relatórios da T-Mobile US Inc e a Amgen Inc.

