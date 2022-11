USD pressionado pela queda da inflação, foco nos dados de vendas a retalho

Novembro 16, 2022 00:22

O USD enfraqueceu em relação a outras moedas importantes depois da taxa de inflação cair nos EUA para o mês de outubro e os traders precificaram a possibilidade de um aumento menor da taxa de juro pela Reserva Federal. O mercado pode estar a antecipar, no entanto, embora ainda exista a retórica agressiva da Fed e a relutância em aliviar o aperto monetário muito rapidamente.

O próximo evento de movimentação de mercado para o USD acontece na quarta-feira com as Vendas a Retalho para outubro. O consenso do mercado é que as vendas tenham crescido 1% em comparação com 0% em setembro.

Os resultados apoiarão ou adicionarão resistência ao curso do dólar? A moeda ainda é relativamente alta em comparação com outras moedas como EUR, GBP, Yuan e Iene no momento da redação deste artigo, e há espaço para o USD mover-se se houver alguma surpresa nos números de Vendas a Retalho.

Quando se trata dos cruzamentos da moeda iene, os dados mais recentes a serem precificados no valor da moeda são a taxa de crescimento preliminar do Japão para o terceiro trimestre. Os resultados trimestrais ficaram abaixo das expectativas no nível de -0,3 por cento em comparação com 1,1 por cento anteriormente e um consenso de 0,3 por cento. Numa base anual, o crescimento do Japão no terceiro trimestre ficou no nível de menos 1,2% em comparação com 4,6% anteriormente. Isto pode enfraquecer os cruzamentos da moeda iene no curto prazo, principalmente quando comparado à força do dólar.

Os números da produção industrial da China para outubro foram divulgados esta manhã, chegando ao nível de 5% em comparação com 6,3% anteriormente numa base anual. O consenso foi de 5,2%, mas parece que a política de tolerância zero à COVID do país desacelerou a produção industrial mais do que o esperado. Isto pode pressionar os pares de moedas Yuan no curto prazo.

Notícias que afetam o GBP também foram divulgadas esta manhã com a Taxa de Desemprego para setembro, que chegou ao nível de 3,6 por cento em comparação com 3,5 por cento no mês anterior e em linha com as expectativas. Um setor de emprego relativamente robusto poderia sustentar o valor do GBP e é um dos pontos positivos da economia.

Outro evento importante para o GBP surge na quarta-feira com o relatório anual da Taxa de Inflação de outubro. Anteriormente no nível de 10,1 por cento, o consenso do mercado espera 10,7 por cento, com algumas previsões de até 11 por cento. Se a inflação subisse para estes níveis, aumentaria a probabilidade de novos aumentos nas taxas de juro do Banco da Inglaterra. Caso a taxa de inflação do Reino Unido surpreenda para baixo ou para cima, pode alterar os cruzamentos da moeda GBP.

