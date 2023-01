USD continua a enfraquecer, foco nos dados do PIB do RU

Janeiro 12, 2023 00:09

O dólar americano voltou a cair em relação à libra esterlina e ao euro, com os investidores e traders a concentrarem-se na divulgação dos dados de inflação dos EUA na quinta-feira, 12 de janeiro. O Índice do Dólar Americano (DXY) continua a pressionar em direção ao valor redondo de 103,00, pouco acima do nível mais baixo registado nos últimos sete meses.

Enquanto os participantes do mercado esperam que os dados do IPC dos EUA ajustem as suas estratégias, alguns economistas observam que a fraqueza do dólar também pode ser atribuída à incapacidade do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, de fornecer orientações claras para os próximos movimentos do banco central dos EUA, ampliando incerteza e pesando sobre a moeda dos EUA.

Analistas do banco MUFG sugerem que o dólar americano pode sofrer novas perdas, exceto pelos dados fortes de inflação nos EUA. No seu relatório, divulgado ontem, foi observado que “a menos que as expectativas do mercado sejam desafiadas pelos dados mais fortes, isto deixa o dólar americano vulnerável a uma maior fraqueza no curto prazo”.

Taxa de inflação da China (IPC)

Na quinta-feira, o escritório nacional de estatísticas da China publicará os dados do índice de preços ao consumidor de dezembro. O governo chinês está a trabalhar para impulsionar o crescimento económico diante da nova vaga do surto de COVID-19. Espera-se que os números da inflação tenham um impacto no plano do Banco Popular da China (PBOC) para o aperto da política monetária.

Efetivamente, a China é o centro manufatureiro do mundo. Se os custos de produção aumentarem para as empresas chinesas, elas provavelmente acabarão empurrando a cadeia de suprimentos para o resto do mundo.

O conselho de administração do PBoC prometeu ajudar famílias e empresas privadas, fornecendo maior apoio financeiro para ajudar na sua recuperação.

No início desta semana, o governo da China anunciou que abrandaria o escrutínio regulatório das maiores empresas de tecnologia do país. Na manhã de quarta-feira, as ações de tecnologia chinesas subiram, pois os investidores pensaram que as condições operacionais das empresas de tecnologia melhorariam nos próximos meses.

Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido

A economia do Reino Unido correu as capas dos jornais muitas vezes durante os últimos meses, mas principalmente por razões negativas. Os indicadores altos de inflação nos últimos 12 meses foram adicionados à lista de problemas que o governo do Reino Unido enfrenta em relação às reformas económicas numa das economias mais fortes do mundo.

Na sexta-feira, 13 de janeiro, espera-se que o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) do Reino Unido publique os números do Produto Interno Bruto (PIB) do país para novembro. Economistas sugerem que o relatório do ONS mostrará uma queda de 0,2% mês a mês. De referir que o PIB do Reino Unido cresceu 0,5% mensalmente em Outubro.

Esta semana, um relatório publicado pelo Goldman Sachs revelou que os seus economistas prevêem uma queda de 0,7% no PIB do Reino Unido em 2023, prevendo “uma desaceleração notavelmente mais pronunciada no Reino Unido do que na área do euro”.

Se o PIB do Reino Unido contrair mais do que o esperado, poderá haver um impacto nos pares de moedas da GBP. Um PIB melhor do que o previsto poderia fortalecer a libra, enquanto uma contração maior do que o esperado poderia forçar a libra a perder terreno.

