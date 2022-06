Três discursos de bancos centrais 'hawkish' em meio de incerteza

Poderá o atual nervosismo do mercado saber lidar com os discursos de três banqueiros centrais num dia só num momento de incerteza económica?

Descobriremos porque o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e a presidente do BCE, Christine Lagarde, fazem discursos esta tarde. Os discursos podem acalmar os receios com a garantia de que os banqueiros centrais têm um plano para lidar com a inflação, desencadear um sentimento de queda por causa dos receios de recessão ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo do contexto.

Retórica-chave no segundo trimestre

O BCE está “determinado” a “eliminar” a inflação de forma “sustentada”.

A Reserva Federal está “focada” em controlar a inflação.

Banco da Inglaterra: os decisores de políticas 'devem tomar as ações necessárias' para retomar a inflação aos níveis normais.

Como esperado, o discurso de Christine Lagarde, ontem, sinalizou que o Banco Central Europeu atuará de forma 'determinada e sustentada' para controlar a inflação, elevando as expectativas de que haverá um aumento da sua taxa básica de juro na próxima reunião de 21 de julho. Assim, o BCE juntou-se aos 'hawks' do Banco Central no Reino Unido e nos EUA, com um provável impacto no EURUSD e EURGBP no curto a médio prazo.

Até agora este ano, o euro esteve mais fraco em relação ao dólar, refletindo a divergência entre a política monetária nos EUA e na zona do euro. Isso pode mudar no terceiro trimestre, dependendo do tamanho do aumento da taxa de juro do BCE e da evolução do lado da Reserva Federal.

Noutras notícias de trading, os EUA divulgam os seus resultados anuais do PIB do primeiro trimestre, esperados no nível de 1,5%. Os números preliminares do IPC harmonizado anual da Alemanha também foram divulgados hoje, devendo ter subido de 8,7 por cento anteriormente para 8,8 por cento em junho. Como a inflação é uma métrica quente na economia atual, quaisquer surpresas nos números do IPC da Alemanha podem mover os pares do EUR.

Finalmente, a China divulga os dados amanhã de manhã. O NBS Manufacturing PMI para junho deverá permanecer inalterado em 49,6, ainda tecnicamente em território de crescimento negativo. O PMI não industrial para junho é esperado no nível de 52,5, subindo de 47,8 em maio. As expectativas de crescimento da China são uma influência fundamental nos preços do petróleo bruto, e quaisquer desenvolvimentos inesperados podem movimentar os mercados de energia.

