Trading de Café: uma introdução

Março 25, 2023 00:24

Quando liga a cafeteira pela manhã, e o primeiro cheiro de bebida quente o acorda, definitivamente não pensa no trading de café. No entanto, o café não é só para beber. O trading de café é uma parte importante do trading de commodities agrícolas. Cada vez mais pessoas consomem café na sua rotina diária, por isso a procura aumenta.

O nosso blog partilhará algumas informações interessantes sobre o café como commodity, continue a ler.

Café: a segunda commodity mais negociada no mundo

O café que consumimos diariamente é preparado a partir de grãos de café torrados, mas provavelmente já deve saber isso. O que provavelmente não sabe é que, de acordo com os historiadores, as primeiras pessoas que beberam café de maneira semelhante foram os Yemenis em algum momento do século XV. Os grãos de café foram importados da Etiópia via Somália. O hábito de beber café popularizou-se muito rapidamente no Oriente Médio e na África, antes que os primeiros europeus tivessem a oportunidade de experimentá-lo.

O café tornou-se numa mercadoria global no século 20, à medida que a procura por este aumentou por todo o mundo. Pesquisas mostram que quase um trilião de chávenas de café são consumidas todos os anos. O Café Arábica e Café Robusta são os dois tipos de grãos de café mais cultivados.

O maior produtor de café Arábica é o Brasil, enquanto o maior produtor de café Robusta é o Vietnam.

Café Arábica: tudo o que deve saber

O café arábica é feito a partir das sementes da planta Café Arábica, que pode crescer de 9 a 12 metros de altura. A planta cresce em áreas de altitude e precisa de períodos de sol forte e também períodos de muita chuva para poder desenvolver frutos. Grãos de alta qualidade vêm de plantas que crescem em grandes altitudes em áreas como a Colômbia e algumas regiões da América Central. Nestas áreas, o café cresce mais devagar e leva mais tempo para se desenvolver, permitindo que fique mais denso e tenha sabores únicos.

A planta Arábica compõe a maior parte do café consumido em todo o mundo. A Arábica tem uma média de 1500 a 2200 quilos de café por hectare. Esta contém 1-1,5% de cafeína por grão.

Café Robusta: tudo o que deve saber

O café Robusta vem da África central e subsariana e foi descoberto nos últimos anos do século XIX. O Robusta representa cerca de 30% do café consumido em todo o mundo. Alguns amantes do café sugerem que o Robusta é considerado o parente amargo e de baixa qualidade do café Arábica. No entanto, especialistas acreditam que a colheita, o pós-processamento e o manuseio deste tipo específico de café não eram adequados no passado.

As plantas Robusta têm alta produtividade, portanto, os agricultores precisam apenas de um pequeno pedaço de terra para viver bem e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente. O Robusta produz em média 2.300 a 4.000 quilos de café por hectare. Este contém 2-3% de cafeína por grão, o que permite resistir a ataques de insetos ou insetos.

Flutuações dos preços dos cafés Arábica e Robusta

Os traders iniciantes devem saber que os preços do Arábica são cotados em centavos de dólar dos EUA/libra, enquanto os preços do Robusta são cotados em USD/tonelada métrica. As condições climáticas nos países produtores de café, eventos geopolíticos e taxas de câmbio podem afetar os preços do café. Para mais informações sobre o trading de café, poderá ler o nosso blog.

O preço do Café Arábica atingiu mínimos de vários anos em 2019 e 2020, quando o seu preço 'spot' estava abaixo de $0,95. Em 2021, as geadas no Brasil e chuvas excessivas na Colômbia pressionaram a oferta de café, aumentando assim os preços.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal Arábica. Intervalo: 1 de fevereiro de 2018 a 23 de março de 2023. Registo: 23 de março de 2023. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal Robusta. Intervalo: 1 de fevereiro de 2018 a 23 de março de 2023. Registo: 23 de março de 2023. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Os preços do café Arábica e do Robusta caíram para mínimos de várias semanas a 11 de janeiro. No entanto, estes ganharam terreno nos 20 dias seguintes, como pode ser visto nos gráficos diários abaixo. Os preços do café arábica atingiram o maior máximo, em 4 meses, a 22 de fevereiro deste ano.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário Arábica. Intervalo: 26 de outubro de 2022 a 23 de março de 2023. Registo: 23 de março de 2023. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário Robusta. Intervalo: 28 de outubro de 2022 a 23 de março de 2023. Registo: 23 de março de 2023. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Exportações brasileiras de café caíram em fevereiro

Segundo uma reportagem da Reuters, dados do governo mostraram que as vendas brasileiras de café caíram em fevereiro, caindo 44,3%. A comunicação social observa que os agricultores retêm a queda na oferta com preços mais altos devido ao aumento dos custos de cultivo, especialmente fertilizantes. A corretora HedgePoint reduziu a sua projeção para a produção de café arábica 2023/24 do Brasil de 45,4 milhões para 42,3 milhões de sacas.

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) observou em comunicado que “apesar da recente recuperação dos preços do café arábica em Nova Iorque KCc2, as taxas internacionais atuais são mais baixas do que no Brasil, levando os produtores de café a vender localmente ou não. O Conselho também sugeriu que os volumes de exportação também foram afetados por uma procura crescente de café Robusta no mercado interno, acrescentando que “é uma situação que deve continuar até por volta de junho ou julho, quando a nova colheita (brasileira) chegar ao mercado."

Produção de café colombiano cresce em fevereiro, exportações em queda

A Federação Nacional dos Produtores de Café da Colômbia anunciou que, após o prolongado evento meteorológico La Nina, a produção de café registrada em fevereiro aumentou 10% em relação ao ano anterior. No entanto, o mesmo relatório observou que as exportações de café caíram 6% no segundo mês do ano numa base anual.

Exportações de café do Vietnam caíram em fevereiro

O Departamento Geral da Alfândega do Vietnam informou em março que as exportações de café do país em fevereiro caíram -34,2%, numa base anual, para 122.833 MT. De acordo com o mesmo relatório, as exportações totais de café de janeiro a fevereiro caíram, anualmente, 14,7%, para 283.339 toneladas.

Quénia implementa novos regulamentos no comércio de café

O Quénia é um dos maiores países produtores de café do mundo. No ano passado, só o Quénia produziu 34.500 toneladas de café, com as cooperativas a produzir 15.000 toneladas, enquanto as fazendas produziram 11.000 toneladas.

Sob os novos regulamentos, a Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) tornou-se a agência governamental legalmente responsável para supervisionar e regular o comércio de café na Bolsa de Café de Nairóbi.

No entanto, neste momento a produção de café continua a diminuir localmente de 129.000 toneladas métricas em 1990 para um mínimo de 34.000 em 2022 devido a altos custos, pagamentos atrasados ​​e baixos preços de mercado. Os representantes da União Nacional das Cooperativas do Café (NACCU) sugerem que “a medida trará sanidade, prática de comércio justo e eliminará o conluio no leilão”.

Faça uma gestão do seu risco ao fazer trading com café

Como acontece com todos os instrumentos de trading, operar com café envolve riscos. Os traders iniciantes enfrentam ainda mais riscos, pois não têm a experiência necessária para determinar o curso de ação correto que pode reduzir as perdas de fundos. Perder o seu dinheiro pode afetar o seu planeamento financeiro. Os traders que estão apenas a começar a sua jornada devem procurar maneiras de reduzir o risco e não comprometer os seus objetivos financeiros.

A gestão de risco é muito importante para traders iniciantes. Aprender a usar as ferramentas certas de gestão de risco deve ser uma prioridade para todos os traders. Como os traders iniciantes podem conseguir isto? A resposta está em encontrar os recursos educativos necessários. Antes de explorar o mundo do trading, os traders iniciantes devem fazer as suas próprias pesquisas e encontrar materiais educativos online. Há uma abundância de seminários, e-books, webinars e artigos preparados por especialistas que podem esclarecer como funciona o trading e como evitar riscos desnecessários.

Os traders iniciantes que sabem como usar as ferramentas de gestão de risco têm vantagem sobre os traders que não estão familiarizados com elas. Certifique-se em pertencer ao primeiro grupo.

