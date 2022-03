Petróleo continua a aumentar, poderá a Tesla tirar benefício?

Março 03, 2022 23:47

Ontem, o presidente da Federal Reserve, Jerome Powell, falou com o Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos EUA e, durante uma semana em que a incerteza tomou conta dos mercados financeiros, os comentários de Powell ajudaram a acalmar algumas preocupações dos investidores.

Antes da eclosão do conflito na Europa Oriental, muitos esperavam que o Fed aumentasse as taxas de juro de forma agressiva na sua reunião de política monetária deste mês, numa tentativa de conter a inflação. No entanto, no discurso de ontem, Powell aparentemente atirou água fria nesta ideia, afirmando que estava inclinado a apoiar um aumento de 25 pontos base nas taxas de juro.

A resposta do mercado foi positiva. Fechando em baixa na terça-feira, Wall Street encerrou ontem retumbantemente em alta, com todos os três principais índices de referência a recuperar as perdas de terça-feira. O Nasdaq Composite, Dow Jones e S&P 500 fecharam a sessão com ganhos de 1,62%, 1,79% e 1,86%, respectivamente.

No entanto, os preços do petróleo continuam a subir.

O petróleo Brent, que aparentemente não estava satisfeito em ultrapassar os $110 por barril ontem, subiu acima do nível de $120 por barril nesta manhã pela primeira vez desde abril de 2012.

Este aumento implacável dos preços do petróleo é uma preocupação para a inflação global, que atualmente está em alta.

Os preços altos do petróleo aumentam os custos dos inputs das empresas, o que, por sua vez, obriga-as a aumentar os preços para os consumidores. Isto, entre outras coisas, contribuiu para a incerteza contínua que estamos a testemunhar nos mercados financeiros atualmente, particularmente no mercado de ações.

Esta semana, o S&P 500 ficou praticamente estável, com o preço de fecho de ontem levando os ganhos semanais do índice para 0,04%. No entanto, dentro do índice, há um conjunto de empresas que tiveram um bom desempenho nesta semana, apesar da incerteza e da turbulência. Duas dessas empresas são a Tesla e Chevron.

Duas empresas muito diferentes que representam duas maneiras diferentes de ver como os preços altos do petróleo afetarão o nosso consumo de energia.

De um lado, a Tesla, sem dúvida o atual líder no fabrico de veículos elétricos. Embora o S&P 500 tenha ficado estável esta semana, as ações da Tesla subiram 8,7%.

Há um argumento a ser feito de que, quanto mais altos os preços do petróleo e de outros combustíveis fósseis se tornarem, mais atraentes os veículos elétricos se tornarão para os consumidores e mais investimentos veremos canalizados para fontes de energia mais limpas. Em outras palavras, os altos preços do petróleo podem acelerar a nossa transição para fontes de energia mais limpas. Isto é provável?

Embora os preços altos do petróleo possam estimular um aumento na procura por veículos elétricos, dos quais empresas como a Tesla tiram benefício, também aumenta o investimento em petróleo. Quando os preços do petróleo estão altos, há mais lucros a serem obtidos com a produção de petróleo e, portanto, as empresas petrolíferas tendem a aumentar a perfuração e a produção.

Na história, isso aconteceu algumas vezes. O mercado de petróleo cresce, a produção aumenta que, eventualmente, suprime o preço à medida que a oferta alcança a procura.

E é por isso que produtores de petróleo como a Chevron, cujo preço das ações subiu 9,8% esta semana, também deverá sair-se bem na situação atual.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Tesla Gráfico Diário. Período: 26 de outubro de 2020 a 2 de março de 2022. Data da captura: 3 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Tesla Gráfico Semanal. Período: 9 de agosto de 2015 – 2 de março de 2022. Data da captura: 3 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

