Serão as 'sin stocks' a resposta para vencer a inflação em 2022?

Fevereiro 22, 2022 22:34

Num mundo onde os fatores Ambientais, Sociais e de Gestão (Environment, Social & Governance - ESG) estão a desempenhar um papel cada vez mais significativo onde os investidores colocam o seu dinheiro, a perspectiva de investir em 'sin stocks' – como empresas de álcool e tabaco – pode parecer um pouco tabu.

No entanto, como a inflação em todo o mundo está em alta e os bancos centrais ponderam a perspectiva de aumentos das taxas de juro, as chamadas 'sin stocks' atendem a muitos dos requisitos que os investidores procuram durante estes tempos incertos.

Então, quais são esses requisitos? Embora sejam diferentes de investidor para investidor, podemos destacar três coisas que a maioria estará a procurar no contexto atual.

Em primeiro lugar, e talvez o mais importante, os investidores procuram negócios confiáveis ​​que tenham um bom desempenho e continuem a gerar fluxos de caixa, independentemente do ambiente económico predominante; estes procuram a previsibilidade em vez da incerteza.

Em segundo lugar, à medida que a inflação aumenta, também aumentam os custos dos 'inputs' para as empresas, se uma empresa não puder repassar esses custos crescentes para o consumidor, os seus lucros serão reduzidos. Os investidores, portanto, procuram empresas com forte poder de precificação que possam aumentar os preços se necessário.

Em terceiro lugar, as ações que pagam um dividendo decente são uma grande vantagem. A inflação corrói o poder de compra do seu dinheiro, os pagamentos regulares de dividendos combinados com o crescimento do capital trabalham juntos para compensar este impacto.

Três requisitos, três pontos para as 'sin stocks'.

A procura pela maioria dos produtos produzidos por 'sin stocks' é inelástica. Por outras palavras, independentemente do que está a acontecer na economia, as pessoas que estão inclinadas para tal continuarão a fumar e a beber, e resistirão a quase todos os aumentos de preços associados que possam surgir no seu caminho. Além disso, graças aos fluxos de caixa saudáveis ​​associados à produção de tais produtos, muitas 'sin stocks' são pagadoras de dividendos confiáveis ​​e generosos.

Veja a British American Tobacco (BAT), por exemplo, cujo rendimento de dividendos atual é de 6,4%. A fabricante de cigarros não apenas aumentou recentemente o seu dividendo anual, algo que tem feito há mais de 20 anos, mas também anunciou um programa de recompra de ações de $2 biliões – um sinal de uma empresa confiante com forte fluxo de caixa.

Além disso, as ações da tabaqueira superaram consideravelmente o mercado até agora este ano, ganhando mais de 23% no acumulado do ano em comparação com o aumento de 1,4% do FTSE 100.

As 'sin stocks', como a BAT, podem continuar a ser beneficiadas com uma mudança no comportamento dos investidores este ano e podem ser uma maneira de os investidores vencerem a inflação em 2022.

Claro, existem riscos associados ao investimento em tais empresas. Continuando com o exemplo do tabaco, a indústria enfrenta constantes mudanças nas exigências regulatórias e aumentos de impostos e restrições sobre os seus produtos. Além disso, os efeitos prejudiciais à saúde dos cigarros, amplamente divulgados, levaram com sucesso a uma diminuição no número de fumadores em todo o mundo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Diário da British American Tobacco (BATS). Período: 20 de outubro de 2020 – 21 de fevereiro de 2022. Data da captura: 21 de fevereiro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Semanal da British American Tobacco (BATS). Período: 20 de agosto de 2015 – 21 de fevereiro de 2022. Data da captura: 21 de fevereiro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

