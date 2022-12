Resumo de 2022, uma previsão para 2023

Dezembro 28, 2022 00:07

O fim de um ano volátil nos mercados financeiros ficou marcado pela decisão da China de reabrir as suas fronteiras a turistas estrangeiros.

A política COVID de tolerância zero da China colocou o país em confinamento desde o início da pandemia e isso irá mudar a 8 de janeiro com a exigência mínima de um teste COVID negativo para quem entra no país.

A notícia une o ano que passou e o ano novo com um dos maiores pilares da economia mundial – a produtividade da China. Mesmo com taxas de crescimento bem abaixo dos níveis pré-pandémicos, a participação da China no Produto Interno Bruto (PIB) global foi de cerca de 19% este ano. O Banco Mundial vê o crescimento do PIB da China em 2,7% para o ano de 2022.

Olhando para trás, 2022 foi um ano de altos e baixos, à medida que os mercados financeiros se afastavam das consequências da pandemia e enfrentavam o impacto económico da guerra na Ucrânia, começando com um salto nos preços das commodities e turbulências no lado da oferta nos mercados de energia.

1º trimestre – Começam as pressões inflacionárias

À medida que os programas globais de vacina contra a COVID melhoraram a imunidade à doença, as economias começaram a se recuperar e depois avançaram, provocando um aumento na inflação. Ainda mais ventos contrários à inflação vieram da guerra na Ucrânia, que começou no final de fevereiro. O aumento da inflação foi logo seguido pelo primeiro aumento da taxa de juros do ano pelo Federal Reserve, em março.

O dólar americano ganhou força com as taxas de juros mais altas e se destacou sobre outras moedas em uma tendência que durou a maior parte do ano. Os setores financeiro e de energia viram o apoio do aumento da receita das taxas de juros e da disparada dos preços do petróleo bruto.

As empresas começaram a receber os funcionários de volta em suas instalações e o mercado de trabalho começou a se contrair.

2º trimestre – Preços exagerados do petróleo bruto arrastam o crescimento

Outras partes da economia mundial não se saíram tão bem. Como a inflação pesou sobre os custos de fabricação e construção, os preços de outras commodities começaram a subir em conjunto com o petróleo bruto. A perspectiva de liquidez corporativa e de consumo tornou-se mais cara à medida que os custos dos empréstimos dispararam.

Os bancos centrais, incluindo o Bank of England (BoE) e o Reserve Bank of Australia (RBA), começaram a reagir à inflação de dois dígitos aumentando as taxas de juro, seguindo o caminho hawkish da Reserva Federal. Um mercado de trabalho robusto foi um dos pontos positivos para os bancos centrais.

Enquanto isso, os mercados de ações dos EUA, Ásia e Europa tornaram-se mais voláteis, pois os custos dos empréstimos pesaram sobre o sentimento do investidor e as Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) foram adiadas ou canceladas.

3º trimestre - BCE junta-se aos aumentos de taxas

Em julho, o Banco Central Europeu (BCE) juntou-se à Reserva Federal e ao Bank of England para aumentar a sua principal orientação para a taxa de juro pela primeira vez em 11 anos. O BCE tinha sido cauteloso em prejudicar ainda mais as perspectivas de crescimento da UE ao mesmo tempo que há uma guerra na Ucrânia, mas finalmente decidiu diante da alta da inflação.

4º trimestre - Mercados de ações rígidos

As políticas dos bancos centrais na UE, no Reino Unido e nos EUA começaram a recolher as recompensas na forma de inflação mais baixa. A Reserva Federal estava firmemente comprometida com a sua meta de inflação de 2%, ao mesmo tempo em que reconhecia os perigos de uma recessão. O aumento da taxa de juro do banco central em dezembro foi menor do que os anteriores, refletindo em parte a pressão descendente dos preços do petróleo bruto sobre a inflação.

As ações globais continuaram a enfraquecer num mercado em queda caracterizado por breves aumentos durante a temporada de resultados e um sentimento geral de cautela, já que os receios de recessão azedaram o apetite pelo risco.

Ao longo de quatro trimestres de uma inflação teimosa e mudanças nas taxas de juro, dois bancos centrais permaneceram relativamente dovish: o Banco do Japão (BoJ) e o Banco Popular da China (PBoC), depois de experienciarem taxas de inflação mais baixas do que outros países.

Previsão para 2023

O que está por vir em 2023 é difícil de prever, seria sensato esperar que a incerteza seja um tema contínuo. Há outros temas que devem persistir, a começar pela determinação dos principais bancos centrais em conter a inflação com taxas de juro mais altas.

Espera-se que a economia da China recupere 4,3% no próximo ano, de acordo com o Banco Mundial. A perspectiva mais otimista também pode elevar o sentimento do investidor da sua queda atual no momento da redação deste artigo.

A guerra na Ucrânia parece estar a caminhar para a marca de um ano em fevereiro, a menos que uma esperada trégua ou acordo de paz se materialize antes disso.

Como a expectativa predominante é de recessão em 2023, pode haver pressão sobre o crescimento do mercado de trabalho, a começar pelos EUA, onde as taxas de juro superam as de outras grandes economias.

Principais Moedas

A Reserva Federal assumiu uma posição mais dura contra a inflação, por isso é improvável que o banco central trave o aperto monetário até que a meta de 2% seja atingida. Isto implica que os cruzamentos de moedas do dólar podem permanecer sob pressão de um dólar forte. O par USDJPY pode permanecer volátil em 2023, dada a divergência na política monetária entre os EUA e o Japão.

O aperto do BCE e do BoE apoiou o EUR e a GBP, e essa tendência pode continuar se os bancos centrais continuarem a aumentar as taxas de juro. Moedas mais fortes carregam outros riscos notáveis, começando com a pressão sobre as exportações e o aumento dos défices comerciais já observados no Reino Unido e na UE.

Commodities

A principal commodity em 2022 foi o petróleo bruto e o seu efeito sobre os preços na maioria dos setores da economia. Isto mudou no final do ano, depois dos preços do petróleo bruto caírem drasticamente, principalmente por receios de recessão.

Se os preços do petróleo bruto permanecerem moderados, isto poderá sustentar a procura por outras matérias-primas afetadas pelo aumento dos custos de transporte, especialmente de países como a Austrália, que dependem das exportações de minas.

Mercado de ações

Espera-se que os mercados de ações permaneçam sob pressão no curto a médio prazo para se adaptarem aos ambientes de aumento das taxas de juro nos EUA, Reino Unido e UE. As divergências de política entre os EUA e o Japão também podem influenciar o apetite e a direção do investimento se o USD se fortalecer novamente.

Setores como a indústria de chips semicondutores passaram por escassez e excesso de oferta no espaço de um ano, mas a procura está numa trajetória de crescimento à medida que cresce o interesse em inteligência artificial, realidade virtual mista e outras ações do metaverso. Leia mais sobre as principais ações a serem observadas na indústria de semicondutores aqui.

Para finalizar, um ponto positivo é que a pandemia está rapidamente a tornar-se uma memória e - exceto qualquer imprevisto - uma vez que a inflação esteja sob controle e as taxas de juro se estabilizem, a economia global pode concentrar-se em revigorar o crescimento.

