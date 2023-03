Restruturação da Alibaba: O que saber?

Abril 01, 2023 00:22

A Alibaba ganhou lugar nas notícias financeiras esta semana quando o seu CEO, Daniel Zhang, anunciou uma grande reforma nos negócios da empresa. A decisão surpreendeu os analistas de mercado, apenas um dia depois do fundador da Alibaba, Jack Ma, fazer a sua primeira aparição pública em solo chinês nos últimos 12 meses.

O nosso blog irá partilhar consigo alguns detalhes sobre os planos de reorganização da Alibaba e o que isso pode significar para os investidores.

O que é a Alibaba?

A Alibaba (Alibaba Group Holding Ltd.) é uma multinacional chinesa de tecnologia que usa a sua expertise em e-commerce para interligar empresas e clientes em todo o mundo. Jack Ma, um ex-professor de inglês, liderou a equipa que fundou a Alibaba em 1999 como um site de comércio eletrónico business-to-business (B2B).

No entanto, muitas coisas mudaram desde então, com a expansão da Alibaba para serviços de consumidor a consumidor e de pagamentos eletrónico, motores de busca de compras online, computação em nuvem, etc. De acordo com o site da Alibaba, “a nossa visão para o ano fiscal de 2036 é atender aos biliões de consumidores globais, permitir que 10 milhões de empresas sejam lucrativas e criar 100 milhões de empregos”.

Restruturação da Alibaba: qual é o plano?

No dia 28 de março, a administração da Alibaba anunciou a sua decisão de dividir a empresa em 6 grupos de negócios. De acordo com o anúncio, cada grupo empresarial será chefiado por um departamento executivo própria. Cada empresa poderá angariar fundos e procurar uma oferta pública inicial (IPO) quando as condições de mercado forem favoráveis.

Os membros do conselho observaram em comunicado que se trata de “uma medida destinada a gerar valor para o acionista e promover a competitividade do mercado”. As ações da Alibaba subiram logo após o anúncio da reforma, ganhando 14% em Wall Street.

Como o império de $220 biliões da Alibaba será dividido?

De acordo com o comunicado da empresa, os seis novos clusters empresariais serão os seguintes:

Cloud Intelligence Group: incluirá os serviços de nuvem e IA da Alibaba;

Taobao Tmall Commerce Group: incluirá atividades de comércio na China, como mercados digitais Taobao e Tmall, plataforma value-for-money Taobao Deals, negócios de mercado comunitário Taocaicai, mercado grossista 1688.com e outros negócios;

Local Services Group: incluirá a plataforma de navegação Amap, serviço de entrega Ele.me e outros negócios;

Cainiao Smart Logistics: contemplará os serviços logísticos da empresa;

Global Digital Commerce Group: incluirá as empresas de comércio internacional Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz e Alibaba.com;

Digital Media and Entertainment Group: incluirá os negócios de streaming e filmes da Alibaba.

CEO da Alibaba: empresas ficarão mais ágeis

O CEO da Alibaba observou que “esta transformação capacitará todos os nossos negócios a tornarem-se mais ágeis, aprimorar a tomada de decisões e permitir respostas mais rápidas às mudanças do mercado”. Daniel Zhang disse aos investidores: “Temos enfatizado a ideia de agilidade e ser uma organização mais ágil há já vários anos. A Alibaba Group terá a natureza de uma holding que é o acionista controlador das empresas do grupo empresarial. Como acionista controlador, o conselho da Alibaba continuará a ter controlo sobre os conselhos destas novas empresas”.

O que significa este plano da Alibaba para os investidores e traders?

Não é segredo que o valor da empresa caiu $600 biliões desde o seu pico em outubro de 2020. Alguns analistas de mercado sugerem que a repressão do governo chinês às empresas de tecnologia desempenhou um papel importante.

Os economistas olham para o anúncio desta reforma como um sinal de mudança em relação às empresas de tecnologia chinesas, observando que a mudança pode ser replicada por outros grandes players do mercado. Depois de passar muitos meses a morar no exterior, o regresso de Jack Ma à China pode ser visto como um grande apoio, pois o governo chinês gostaria de fortalecer a economia.

O diretor financeiro (CFO) da Alibaba, Toby Xu, disse aos acionistas que a empresa continuaria a avaliar a importância de cada empresa e “decidiria se continuaria ou não a manter o controlo”. Este também reiterou que a reorganização da Alibaba não afetaria o seu plano de recompra de ações.

Existe um acordo de paz ou é apenas uma luta pela sobrevivência?

Os gestores de ativos que falaram à Reuters, disseram que “estas empresas de internet não vão apenas ficar sentadas e deixar que a regulamentação corroa o seu crescimento e lucros. Empresas como Tencent, Alibaba, JD, Didi e ByteDance têm feito mudanças de baixo para cima para mitigar o risco regulatório, corte de custos (demissões), melhorando a eficiência operacional, alienando negócios não essenciais”. De acordo com o mesmo relatório da Reuters, “as agências de classificação S&P e Moody's disseram esta semana que a reestruturação da Alibaba foi positiva para o crédito”.

Comentando sobre o plano de restruturação da Alibaba, os gestores de portfólio disseram aos repórteres da CNBC que a reestruturação da Alibaba pode ser um sinal de alívio para os investidores, pois “os ventos contrários regulatórios que tivemos nos últimos dois anos … agora estão a passar de um vento contrário para um vento favorável. Têm a bênção da liderança sénior para agregar valor e, para mim, isso é uma indicação fantástica de que agora estamos essencialmente a mudar de regulamentação, não sendo o problema que era.”

Na sua nota aos investidores, os analistas do JP Morgan compararam a reestruturação da Alibaba à transformação da Google/Alphabet. “Do ponto de vista do impacto do sentimento do investidor, comparamos a reorganização da Alibaba à transformação da Google em Alphabet, um claro impulsionador do sentimento que deve impulsionar o preço das ações no curto prazo. No entanto, acreditamos que a reorganização da Alibaba pode trazer implicações mais significativas para os fundamentos dos negócios e o preço das ações no médio a longo prazo”, escreveram estes no seu relatório.

Economistas da UBS observaram que “a separação de unidades pode ajudar os conglomerados a reduzir o risco regulatório potencial, libertar valores presos no nível do conglomerado e reduzir o risco regulatório que os conglomerados enfrentaram”.

Como reduzir o risco ao operar?

A grande queda no valor da Alibaba nos últimos dois anos mostra que há riscos ao investir e no trading. Operar não é fácil, sobretudo se for iniciante. O trading requer rapidez, pensamento calmo e pesquisa minuciosa. Os traders iniciantes são mais propensos a cometer erros, pois não têm a experiência e a paciência necessárias e, às vezes, podem tomar decisões demasiado emocionais. Construir uma estratégia de trading também não é fácil, pois muitos fatores podem desempenhar um papel no seu eventual sucesso ou fracasso.

A melhor maneira de atingir os seus objetivos financeiros por meio do trading é aumentar o seu conhecimento sobre trading. Parece difícil? Não, não é porque está disponível uma grande variedade de materiais educativos fornecidos pelas corretoras e preparados por vários especialistas do mercado. Aprender a usar ferramentas de gestão de risco ao operar é imperativo. Webinars, artigos e blogs de traders experientes podem ajudá-lo a entender como incorporá-los na sua estratégia e mitigar os riscos.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.