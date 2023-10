Novas restrições às exportações dos EUA e o impacto nas empresas de IA

Outubro 21, 2023 00:18

A Inteligência Artificial, ou IA, como muitos a chamam, pode ser o principal tópico de conversa relacionado à tecnologia em 2023. No início do ano, o Chat GPT e outros modelos semelhantes de IA Generativa impressionaram os utilizadores de tecnologia, pois as suas capacidades e interface de usuário interativa estabelecem novos padrões. No entanto, a nova tecnologia de IA trouxe os EUA e a China para um novo conflito, uma vez que ambos perceberam o potencial de desenvolvimento de hardware e software relevantes.

Leia aqui as últimas atualizações que podem causar impacto às empresas de IA, já que os EUA anunciaram a sua decisão de implementar novas restrições na exportação de chips e outras tecnologias relacionadas com a IA para China, Rússia, etc.

EUA reforçam restrições à exportação de tecnologia de IA para a China

A 17 de Outubro, o governo dos EUA, especificamente o Bureau de Indústria e Segurança (BIS), divulgou um relatório de 400 páginas incluindo regras e restrições relativas às exportações de chips avançados de IA para a China e outros países como o Irão e a Rússia. As novas restrições destinam-se a limitar as capacidades dos chineses de desenvolverem ainda mais as suas forças armadas baseadas na tecnologia de IA.

O primeiro conjunto de restrições foi implementado em Outubro de 2022, no entanto, as autoridades dos EUA avaliaram que havia muitas lacunas que o lado chinês aproveitou para obter acesso à tecnologia relacionada com a IA.

Falando aos repórteres da Reuters, ex-agentes do Conselho de Segurança Nacional disseram que “o princípio organizador de todas estas regras é mantê-las focadas nas capacidades que podem capacitar os sistemas militares chineses. Eles não estão interessados ​​em procurar aplicações amplas para o consumidor. Eles estão realmente a tentar enfiar a linha na agulha.”

Tudo isto devido aos sistemas DUV

As restrições à exportação incluem sistemas DUV. Se está a perguntar-se o que significa DUV, aqui está a resposta: para produzir supercondutores, as empresas usam máquinas de imersão Deep Ultraviolet (DUV). Ao implementar estas restrições, os EUA prometeram impedir quaisquer exportações potenciais de máquinas DUV que consistam em supercondutores fabricados nos EUA.

Preços das ações das empresas de IA caem devido às notícias sobre restrições

As notícias sobre as novas restrições de exportação forçaram a queda das ações de algumas das empresas de tecnologia mais populares a 17 de outubro. Por exemplo, as ações da NVIDIA (NVDA) caíram 4,67% e continuaram a cair a 18 de outubro. As ações da Intel (INTC) caíram 1,4% e as ações da Advanced Micro Devices (AMD) caíram 1,2% em resposta às notícias.

NVIDIA não prevê impacto nos seus resultados financeiros

Os executivos da NVIDIA disseram num relatório ao Securities Exchange Committee (SEC) que “dada a força da procura pelos nossos produtos em todo o mundo, não prevemos que as restrições adicionais terão um impacto significativo no curto prazo nos nossos resultados financeiros”.

Os analistas do Citi reduziram o seu preço-alvo da NVIDIA para $575 dólares, de $630 por ação, dizendo que “estamos a reduzir o risco das nossas estimativas para o ano fiscal de 25/26 e presumimos uma baixa probabilidade que o governo dos EUA vá conceder licenças de exportação. Acreditamos que o alcance dos novos limites de densidade de desempenho tornará difícil para a Nvidia vender para a China, pois exigirá mais do que as modificações de rede feitas em [produtos chineses] anteriores.”

Comentando sobre o futuro da NVIDIA, os analistas de ações da Morningstar escreveram no seu relatório: “Esta política provavelmente afetará uma parte do negócio de rápido crescimento da Nvidia de venda de unidades de processamento gráfico (GPUs) para data centers usados ​​para inteligência artificial (IA). A partir de agora, acreditamos que as restrições irão, na pior das hipóteses, proporcionar alguns ventos contrários modestos de longo prazo ao crescimento exponencial da Nvidia.”

Estes também sugerem que “o crescimento maciço da Nvidia poderia tornar as receitas da China menos significativas ao longo do tempo. A Nvidia estima a receita do seu data center na China entre 20% e 25% do total, mas esta percentagem pode diminuir à medida que a empresa alcança um rápido crescimento de IA de líderes de computação em nuvem em outros mercados desenvolvidos. Continuamos a prever $41 mil milhões de dólares em receitas de data centers no ano fiscal de 2024, crescendo para $100 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2028, graças à enorme procura para construir e implementar modelos de IA.”

ASML afirma que a receita de 2024 provavelmente será estável

A ASML, uma das empresas de semicondutores mais importantes do mundo, também foi apanhada pela tensão entre a China e os EUA. A empresa holandesa anunciou os resultados do terceiro trimestre registando um aumento dos lucros numa base anual e superando as expectativas dos analistas. No entanto, o relatório do terceiro trimestre de 2023 da ASML observou que a receita em 2024 provavelmente seria estável.

Dado que a ASML é um dos maiores produtores de DUV a nível mundial, alguns analistas de mercado sugerem que o novo conjunto de restrições poderá pesar na rentabilidade da ASML, que sofreu devido à fraca procura de dispositivos móveis, como smartphones e computadores portáteis. Deve-se notar que os Países Baixos também implementaram regras contra a exportação de chips relacionados com IA para a China, no entanto, os executivos da ASML disseram que estas medidas não afectariam os resultados financeiros de 2023.

Operar com ações de empresas de IA e gestão de risco

Os traders iniciantes podem consultar os gráficos das ações de empresas de IA nos últimos anos e considerar adicioná-las às suas carteiras. A verdade é que o setor tecnológico está em ascensão, quer esteja relacionado com a IA ou com a segurança cibernética. Apesar da ascensão das ações de tecnologia, os riscos de trading continuam a ser um ponto válido para traders iniciantes que devem concentrar-se em expandir os seus conhecimentos para poder suportar diversas dificuldades que possam surgir.

Estudar é a melhor maneira de se tornar um trader melhor. Os traders iniciantes podem encontrar uma abundância de materiais educacionais dedicados ao trading online, como artigos, guias de procedimentos, vídeos e outros. Ao atualizarem os seus conhecimentos de trading, os traders principiantes podem reduzir o risco quando entrarem na volatilidade dos mercados financeiros globais.

Mais uma coisa que os traders iniciantes devem aprender é como usar ferramentas de gestão de risco. As plataformas de trading têm uma infinidade de ferramentas de gestão de risco que, uma vez utilizadas corretamente, podem fazer a diferença na execução de uma estratégia. Deve-se notar que os mercados podem ter outro comportamento, e seria melhor ter a ajuda da tecnologia e reduzir o seu risco, em vez de se expor a perigos financeiros desnecessários.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.