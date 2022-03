Os mercados respondem a uma melhor perspectiva geopolítica

As ações globais nos EUA e na Ásia foram consideravelmente mais altas durante a noite e os preços spot do petróleo bruto caíram à medida que os investidores responderam a uma perspectiva geopolítica mais favorável.

As negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia parecem ter feito algum progresso em Istambul, provocando uma explosão de volatilidade nos preços do petróleo, já que os traders precificam um novo cenário de oferta. Se um acordo de paz for alcançado, seria um longo caminho para aliviar os ventos contrários da oferta que elevaram os preços do petróleo há um mês.

Sinais positivos adicionais das negociações podem apoiar a confiança do mercado. Ao mesmo tempo, o cenário negativo ainda está em jogo e qualquer nova escalada nos riscos decorrentes do conflito na Europa pode pressionar as ações e apoiar os ativos 'safe haven'.

Em notícias relacionadas, um melhor sentimento em relação ao euro pode fornecer suporte para a moeda da zona do euro, mas os riscos geopolíticos ainda são uma fonte significativa de preocupação, de acordo com a confiança mais fraca do consumidor na Alemanha. O discurso do presidente do BCE, Lagarde, ainda hoje, também pode influenciar o sentimento dos investidores em relação ao euro, já que os mercados financeiros estão à procura de uma direção mais clara sobre a política monetária no maior bloco comercial do mundo.

Preços 'Spot' do Ouro e Petróleo

Os preços spot do ouro e do petróleo apontam para cima nas negociações pré-mercado, já que os investidores permanecem cautelosos relativamente à incerteza. Os índices dos EUA estão à procura de uma posição mais alta antes dos dados importantes de ADP e NFP nesta semana.

USD e dados do emprego

O USD pode movimentar-se hoje durante a divulgação dos números do emprego da ADP para março.

A força no mercado de trabalho é vista como um amortecedor contra a inflação e as taxas de juro crescentes, portanto, qualquer decepção nas expectativas pode desacelerar os compradores do dólar. Resultados melhores do que o esperado no relatório ADP provavelmente apoiariam o dólar, aumentando ainda mais a força já adquirida com o sentimento de 'safe haven'.

