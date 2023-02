Reserve Bank da Austrália decidirá sobre as taxas de juro

Fevereiro 06, 2023 23:59

A decisão da taxa de juro do Reserve Bank da Australia (RBA) será um dos principais eventos económicos desta semana. Alguns analistas de mercado sugerem que o RBA aumentará os custos dos empréstimos, seguindo o exemplo da Federal Reserve (Fed) dos EUA, do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE).

Espera-se que o Eurostat publique dados sobre as vendas a retalho da zona euro de janeiro, com os economistas a esperar para ver como os altos números da inflação influenciaram a procura do consumidor. No Reino Unido, os dados preliminares do PIB do quarto trimestre de 2022 darão uma ideia de como a economia do Reino Unido se comportou no último trimestre, já que o governo tem a necessidade de controlar os elevados custos de vida.

Gestão do RBA decidirá sobre taxas de juro

Nesta terça-feira, 7 de fevereiro, espera-se que o Reserve Bank da Australia (RBA) anuncie a sua decisão sobre a taxa de juro. Economistas consultados pela Reuters prevêem que o banco central da Austrália aumentará as taxas em 25 pontos-base pela quarta vez consecutiva. A maioria dos economistas disse que o RBA poderia aumentar as taxas em 0,25% mais uma vez na sua reunião de março de 2023.

Comentando sobre a política monetária do RBA, os economistas do Westpac observaram que “esperamos que o Conselho deixe as suas opções em aberto na Declaração do Governador após a reunião de fevereiro para permitir o aumento das taxas na reunião de março. É improvável que um banco central faça uma pausa quando houver evidências de pressões de procura e empresas a aproveitar algum poder de preços associado ao aumento da inflação de serviços, como vimos no relatório de inflação de dezembro.”

De acordo com um relatório publicado a 25 de janeiro, os economistas do ING parecem concordar, sugerindo que “o RBA está a aumentar a cash rate em 25 pontos-base por reunião e não acreditamos que isso vá mudar. Agora acreditamos que estes terão de continuar a subir pelo menos em mais duas reuniões, elevando o pico da cash rate em mais 50 pontos-base, para 4,1%.”

Vendas no retalho da zona euro em janeiro devem ter caído

Na segunda-feira, 6 de fevereiro, o Eurostat divulgará o seu relatório de vendas a retalho da zona euro em dezembro. Analistas de mercado prevêem queda de 2,0% na comparação mensal e de 2,8% na comparação anual.

O inverno ameno na Europa e a melhoria do sentimento de mercado do consumidor não pareceram ajudar as vendas no retalho alemão em dezembro, pois caíram 5,3% mensalmente, embora uma pesquisa da Reuters tenha indicado um aumento de 0,2%.

A inflação IPC da China acelerou em janeiro?

Espera-se que o National Bureau of Statistics (NBS) na China divulgue o seu relatório de inflação IPC para janeiro de 2023. Economistas prevêem um aumento de 2,3% anual, acelerando em comparação com o valor de 1,8% registado em dezembro de 2022 .

Falando à CNN Business em 27 de janeiro, analistas de mercado sugeriram que a reabertura da segunda maior economia do mundo poderia aumentar a inflação global, pois os preços de combustíveis, metais industriais e alimentos poderiam aumentar. De acordo com um relatório da NBS, o índice de preços ao consumidor da China aumentou 2% em relação ao ano anterior em 2022, bem abaixo da meta do banco central de cerca de 3%.

ONS publicará dados preliminares do PIB do Reino Unido

Em 10 de fevereiro, os economistas terão a oportunidade de examinar os dados preliminares do PIB do quarto trimestre de 2022 publicados pelo Office for National Statistics (ONS). As previsões indicam um aumento de 0,3% em uma base trimestral e um aumento de 2,1% numa base anual.

De acordo com a previsão do Banco da Inglaterra, o PIB do Reino Unido não deve atingir níveis pré-pandémicos antes de 2026. Os decisores de políticas do BoE sugeriram que o Reino Unido não pode mais sustentar uma taxa de crescimento de 1% ao ano sem gerar inflação.

Como o custo de vida continua a pressionar as famílias, o Fundo Monetário Internacional prevê uma contração da economia do Reino Unido (-0,6% em 2023) e um desempenho pior do que outras economias avançadas, incluindo a Rússia.

Statistics Canada divulgará relatório da taxa de desemprego

Statistics Canada publicará o seu inquérito de taxa de desemprego de janeiro, que deve mostrar que a taxa permaneceu inalterada em 5%. O governador do Banco do Canadá (BoC), Tiff Macklem, disse numa conferência de imprensa (25 de janeiro) que “parte do reequilíbrio da procura e da oferta na economia é o reequilíbrio do mercado de trabalho”.

O banco central do Canadá aumentou as taxas de juro oito vezes seguidas. O conselho de administração do BoC observou que suspenderia o aperto da política monetária. No entanto, os decisores de políticas do BoC enfatizaram que estão prontos para aumentar mais os custos dos empréstimos se a inflação não cair.

