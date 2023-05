Reserva Federal dos EUA analisa o relatório sobre Inflação (IPC)

O relatório de inflação do IPC dos EUA de abril está entre os dados financeiros mais importantes divulgados nesta semana, antes que as atenções se voltem para Londres e a decisão sobre a taxa de juro do Banco da Inglaterra (BoE).

A Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que uma forte recessão económica pode estar a caminho se o Congresso não aumentar o teto da dívida. Aumentar ou suspender o teto da dívida permitiria ao governo dos EUA pagar as suas dívidas.

No Japão, o governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, disse que “o impacto das recentes falências de bancos americanos e europeus no sistema financeiro do Japão é provavelmente limitado”. Ueda observou: “se a meta de preço for atingida de maneira sustentável e estável, o BoJ encerrará o controlo da curva de rendimentos e reduzirá o seu balanço”.

Inflação do IPC dos EUA sobe em abril?

O Bureau of Labor Statistics (BLS) publicará o seu relatório de inflação IPC de abril na manhã de quarta-feira, apenas alguns dias após o conjunto de dados do NFP que superou as expectativas dos economistas. Como a Fed é obrigada a manter a estabilidade de preços, o relatório do IPC fornece dados valiosos a serem considerados no planeamento da sua política monetária.

Os economistas prevêem um aumento mensal de 0,4%, em abril. Estes também sugerem que a taxa de inflação anual subiu para 5,2%, com o valor a permanecer um pouco acima da meta de 2% do banco central.

Exportações chinesas crescem em abril

O Bureau Nacional de Estatísticas da China (NBS) anunciou que as exportações do país cresceram 8,5% (em dólares americanos) em abril, marcando o segundo mês consecutivo de crescimento, enquanto as importações caíram 7,9% anualmente. Economistas consultados pela Reuters previam que as exportações cresceriam 8%, enquanto o valor das importações permaneceria inalterado.

Minutas do BoJ revelam potencial debate sobre superação da inflação

O Banco do Japão publicou a ata da reunião de abril na segunda-feira, partilhando informações interessantes sobre as previsões dos formuladores de políticas do BoJ. Um relatório da Reuters sugeriu que vários membros do conselho do BoJ expressaram a sua preocupação com o perigo de a inflação acelerar mais do que o previsto.

Um dos nove membros do conselho disse que um debate sobre mudança de política deve ser feito com cautela, pois reverter uma política ultraflexível pode ter efeitos abrangentes sobre os consumidores. Alguns dos membros do comité observaram que há alguns sinais positivos mostrando que a inflação do país está a perder terreno e a cair mais perto da meta de taxa de inflação de 2% do banco central.

Goldman Sachs: BoE aperta ainda mais a política monetária

Os economistas da Goldman Sachs (GS) alertaram que o Banco da Inglaterra (BoE) pode ter que aumentar os custos dos empréstimos para 5% a fim de combater as pressões inflacionárias. Atualmente, o Reino Unido tem a maior taxa de inflação entre os países do G7. O governo do Reino Unido prometeu reduzir pela metade a taxa de inflação até ao final deste ano.

O relatório da GS sugere que esta não seria uma tarefa fácil. “Embora seja possível que o comité de política monetária [do banco] queira desacelerar a caminhada para um ritmo trimestral após a reunião de maio, continuamos céticos de que isso seja viável com as pressões inflacionárias em curso. Esperamos, portanto, que o comité de política monetária continue a subir em passos de 25 pontos-base até atingir uma taxa terminal de 5% em agosto”, observam os economistas.

O relatório da GS dá um voto de confiança à economia do Reino Unido ao mencionar que “acreditamos que o Reino Unido pode evitar uma recessão profunda. O quadro de crescimento é mais construtivo do que o Banco da Inglaterra tem vindo a pintar."

