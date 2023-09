Relatório IPC do Reino Unido influenciará decisão da taxa do BoE

Setembro 20, 2023 01:10

Os jornalistas de notícias financeiras estarão bastante ocupados durante esta semana, uma vez que se espera que vários bancos centrais anunciem as suas decisões sobre as taxas de juro, com a Reserva Federal (Fed) a atrair mais uma vez a maior parte das atenções. À medida que a semana começa, os economistas concentram-se no relatório de inflação do IPC do Reino Unido e na decisão da taxa de juro do Banco Popular da China (PBoC).

Comentando os recentes aumentos dos preços do petróleo, o Ministro da Energia da Arábia Saudita, Príncipe Abdulaziz bin Salman, disse que a OPEP visa menos volatilidade nos mercados da energia e não nos preços. Este também observou que “o mundo poderá passar de um tipo de crise energética para outro se as cadeias de abastecimento de minerais críticos não forem bem planeadas”.

A ata da última reunião do Reserve Bank of Australia (RBA) revelou que o seu conselho acredita que a inflação ainda é demasiado elevada e reiterou que poderá ser necessário um maior aperto da política monetária.

Relatório de agosto de inflação do IPC do Reino Unido

O relatório de inflação do IPC do Reino Unido chamará a atenção dos investidores, uma vez que a economia do país está perto do limiar da recessão. Os economistas sugerem que a inflação poderá subir para 7,1% numa base anual e 0,7% numa base mensal. No início do ano, a inflação global atingiu os dois dígitos, forçando os consumidores a reavaliar os seus orçamentos para cobrir as suas necessidades. O BoE também se esforçou para reduzir as pressões inflacionistas através do aumento das taxas de juro.

O Centro de Investigação Económica e Empresarial (CEBR) afirmou num relatório que os números da inflação continuam demasiado elevados. Os analistas do CEBR escreveram que “a inflação subjacente e a inflação dos serviços ainda não estão a avançar na direcção certa, o que sugere que as pressões salariais ainda estão a reflectir-se em preços mais elevados. A recente subida acentuada dos preços globais do petróleo deveria servir de aviso – qualquer potencial novo choque externo poderia rapidamente mudar o quadro e reacender uma espiral inflacionista.”

Relatórios de agosto sobre o índice de preços do consumidor no Canadá

Ainda hoje, o Banco do Canadá (BoC) e o Statistics Canada publicarão o seu relatório individual de inflação do IPC para o mês de agosto. Prevê-se que ambos os relatórios mostrem um aumento na inflação global, com os economistas esperando que o valor sugerido pelo BoC chegue a 3,8%, numa base anual. O conselho de administração do BoC observou que a inflação ainda é demasiado elevada, de 3,3%, e que a dinâmica descendente dos preços no consumidor não é satisfatória. O chefe do BoC disse que as taxas seriam reduzidas quando a inflação global caísse para 2%.

Decisão sobre taxa de juro na China

Na quarta-feira, o Banco Popular da China (PBoC) anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro. É provável que o PBoC mantenha as suas Taxas Prime de Empréstimo (LPR) de referência, com a LPR de 1 ano atualmente em 3,45% e a de 5 anos em 4,20%. Vale a pena lembrar que o banco central da China decepcionou os analistas de mercado em agosto, ao apresentar aumentos inferiores ao esperado nas taxas principais de empréstimos.

O valor do yuan chinês caiu para o menor nível em 16 meses em relação ao dólar americano na semana passada. No seu relatório trimestral de política monetária, publicado em Agosto, o banco central da China prometeu “responder activa e firmemente” à pressão de depreciação sobre o yuan. Deve-se notar que a China detém as maiores reservas cambiais do mundo, com alguns economistas sugerindo que poderia utilizá-las para apoiar a moeda do país.

