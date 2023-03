Relatório do IPC dos Estados Unidos

Março 15, 2023 01:48

O colapso dos bancos SVB e Signature nos EUA e o relatório da inflação do IPC dos EUA, que será publicado ainda hoje, chamam a atenção dos investidores. Alguns analistas de mercado sugerem que a Reserva Federal dos EUA poderia interromper o seu plano de aperto da política monetária para evitar o início de uma nova crise bancária.

Dados divulgados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) hoje cedo mostraram que a taxa de desemprego do Reino Unido caiu para 3,7% nos três meses até janeiro. Economistas apontaram que as vagas de emprego caíram pelo oitavo mês consecutivo, já que as empresas culparam as pressões económicas por adiar a contratação de novos funcionários.

Relatório de inflação do IPC dos EUA para fornecer informações sobre a economia

O Bureau of Labor Statistics dos EUA (BLS) publicará o relatório de inflação do IPC de fevereiro ainda hoje. Economistas prevêem que a inflação do IPC chegará a 6% anual e 0,4% mensal. Vale destacar que a inflação atingiu 6,4% em janeiro, superando as expectativas dos analistas.

CME FedWatch Tool indica aumento de taxa pela Fed

A ferramenta FedWatch do CME Group indicou na segunda-feira uma probabilidade de 72% de um aumento de 25 pontos-base na próxima reunião do conselho ao Fed, elevando a taxa de referência para 4,75%-5,00%. No entanto, os analistas de mercado estão a prever uma reviravolta na ordem de 75 pontos-base de reduções até dezembro de 2023 em relação ao pico de março.

Goldman Sachs: não esperar um aumento da taxa pela Fed em março

Num relatório a clientes, os analistas do Goldman Sachs (GS) disseram que não esperam que a Fed prossiga com o aumento das taxas de juro na sua próxima reunião do conselho a 22 de março. “À luz do stress no sistema bancário, não esperamos mais que o FOMC entregue um aumento de juros na sua próxima reunião em 22 de março.” No entanto, estes observaram que ainda esperam ver aumentos de 0,25% nas taxas de maio, junho e julho.

Presidente dos EUA, Joe Biden, promete acalmar receios

Falando aos jornalistas em Washington, Joe Biden disse que os depósitos e o sistema bancário dos EUA estão seguros. O presidente dos EUA observou: “Vou pedir ao Congresso e aos reguladores bancários que fortaleçam as regras dos bancos para tornar menos provável que este tipo de falência ocorra novamente”. Este também enfatizou que o pacote de resgate do SVB não afetaria os contribuintes e acrescentou que a administração do banco seria demitida enquanto os investidores não estariam protegidos.

Relatório de vendas a retalho da China será divulgado na quarta-feira

Espera-se que o Bureau Nacional de Estatísticas da China (NBS) publique dados sobre as vendas a retalho de janeiro e fevereiro. Analistas de mercado apontam que as vendas no retalho cresceram 3,5%, anualmente, nos primeiros dois meses de 2023.

A Bloomberg informou que o chefe do NBS disse aos membros do Congresso Nacional do Povo que os dados económicos de janeiro e fevereiro, incluindo produção industrial e vendas a retalho, mostraram uma melhoria notável.

